Un hôpital à Gaza a été visé par des frappes israéliennes

Le chef de l'opposition israélien inquiet d'«atteintes à la liberté de la presse»

Le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid a exprimé mercredi ses craintes concernant une série de propositions gouvernementales qui restreindra encore davantage selon lui la liberté de la presse dans le pays.

«Depuis la formation de ce gouvernement» en 2022, «Israël a chuté de 15 places dans le classement de la liberté de la presse» établi par Reporters sans frontières, a affirmé le chef de l'opposition Yaïr Lapid lors d'une réunion d'urgence qui s'est tenue au Parlement israélien.

Il a estimé que le gouvernement actuel ne voulait pas d'un paysage médiatique équilibré, mais qu'il souhaitait «des médias comme en Hongrie, comme en Russie (...) apeurés, soumis, superficiels».

Photo: IMAGO/UPI Photo

Lapid, ancien journaliste et ex-Premier ministre, a énuméré plusieurs mesures et projets de loi gouvernementaux qu'il a qualifiés d'«attaque planifiée venant d'en haut». Parmi les mesures prises par le gouvernement ces derniers mois, figurent un projet de loi qui permettra au ministre des Communications de déterminer la méthode de mesure des audiences des chaînes de télévision du pays et une loi déjà votée en lecture préliminaire visant à privatiser la société de radiodiffusion publique du pays et la station de radio de l'armée.

Le gouvernement a décidé récemment de couper tout lien entre l'Etat et le quotidien de gauche Haaretz, disant qu'il ne diffuserait plus ni de messages publics, ni de campagnes de publicité dans le journal. Haaretz, très critique de la politique du gouvernement, est l'un des quotidiens les plus anciens du pays.

Source: AFP