C'est dans l'un de ces conteneurs de chantier isolés que la victime a été violée et grièvement blessée. Photo: Screenshot Dagens Nyheter

Daniel Kestenholz

Scènes choquantes en Suède: un couple a utilisé des perruques et des uniformes de police pour piéger un homme en lui faisant croire à un «contrôle d'alcoolémie». La victime n'était autre que l'ex-compagnon de la femme. Après l'avoir arrêté, les auteurs l'ont enlevé et violé. Comme le rapporte le journal spécialisé Dagens Juridik, le couple a été condamné à de lourdes peines de prison. Le tribunal a qualifié l'infraction de crime particulièrement grave.

Viol et menaces

Au lieu de procéder à un simple test d'alcoolémie, les agresseurs ont menotté leur victime. Les jambes également entravées, l'homme a été conduit de force dans un conteneur de chantier isolé, où il a subi un viol particulièrement violent. Ses blessures ont été jugées graves. Après l'agression, les deux auteurs l'ont ramené chez lui et l'ont menacé de publier des images du viol sur les réseaux sociaux s'il s'adressait à la police. Malgré les menaces, la victime a porté plainte, permettant l'arrestation du couple.

Débat sur la récidive criminelle

Le tribunal a souligné la brutalité exceptionnelle des faits, survenus en août 2024, et a condamné les deux accusés à plusieurs années de prison pour viol aggravé, enlèvement et d'autres infractions. L'homme était déjà connu de la justice pour plusieurs viols et se trouvait en cavale au moment des faits. L'affaire a provoqué une vive émotion en Suède, relançant le débat sur la surveillance des récidivistes et la prévention des crimes violents.