Au moins dix morts lors de glissements de terrain au Brésil

Un homme marche dans une rue couverte de boue après un glissement de terrain dans le quartier de Bethania, à Ipatinga, dans l'État de Minas Gerais, au Brésil. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Neuf personnes sont décédées à Ipatinga, ville de 227'000 habitants où sont tombés 80 millimètres de précipitations en une heure dans la nuit de samedi à dimanche, selon la mairie. Parmi les victimes, un enfant de huit ans dont le corps a été retrouvé par les pompiers dans les décombres d'une maison détruite après un glissement de terrain. Une autre coulée de boue a tout dévasté sur son passage le long d'une rue à flanc de colline du quartier de Bethania. Sur des photos aériennes de l'AFP, des débris de résidences émergent d'une énorme tache marron.

Une personnes demeure portée disparue dans ce quartier, alors que les cadavres de quatre membres de sa famille ont été sortis de la boue. Un corps a également été retrouvé dans la ville voisine de Santana do Paraiso. «Le problème, ce n'est pas seulement la pluie d'hier soir. Il a plu pratiquement tous les jours depuis un mois, c'est pourquoi la terre est détrempée», a expliqué le maire, Gustavo Nunes, lors d'une conférence de presse. «Nous avons eu un grand nombre de glissements de terrain, qui ont causé l'effondrement de plusieurs maisons», a-t-il résumé, avertissant que de nouvelle précipitations sont attendues dans la soirée.

Le maire a par ailleurs révélé que les patients d'un dispensaire endommagé par une coulée de boue ont dû être transférés vers des hôpitaux. Le gouverneur de Minas Gerais, Romeu Zema, a annoncé qu'il se rendrait à Ipatinga lundi. Il a envoyé sur les réseaux sociaux un message de «solidarité envers les victimes des glissements de terrain la nuit dernière», mettant à disposition de la municipalité «tous les moyens de l'Etat pour venir en aide aux personnes affectées par les fortes pluies».

Le Brésil a été fortement touché par les événements climatiques extrêmes l'an dernier, avec notamment de terribles inondations qui ont fait plus de 180 morts en avril et en mai dans le sud du pays, causant également des dégâts matériels gigantesques. Le plus grand pays d'Amérique Latine a également été touché l'an dernier par une sécheresse historique liée au réchauffement climatique, selon les experts et le gouvernement. Cette sécheresse a favorisé la propagation d'incendies dévastateurs, notamment en Amazonie, avec plus de 140.000 départs de feu enregistrés l'an dernier, du jamais vu en 17 ans.