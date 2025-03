Steve Witkoff, représentant de Donald Trump, prévoit des avancées significatives lors des pourparlers en Arabie saoudite sur le conflit ukrainien. Il suggère un cessez-le-feu naval imminent et affirme que Poutine souhaite la paix.

AFP Agence France-Presse

Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, a affirmé dimanche que de «vrais progrès» étaient attendus lundi dans les discussions en Arabie saoudite pour mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine. «Je pense que vous allez voir de vrais progrès en Arabie saoudite lundi, particulièrement en ce qui concerne la mer Noire avec un cessez-le-feu sur les navires entre les deux pays. À partir de cela, on se dirigera naturellement vers un cessez-le-feu total des tirs», a-t-il déclaré lors d'une interview à la chaîne Fox.

«Une situation différente de la Seconde Guerre mondiale»

«Je pense qu'il veut la paix», a aussi affirmé l'émissaire du président américain à propos de Vladimir Poutine. Interrogé sur comment savoir que le président russe n'avancera pas plus loin que l'Ukraine si des concessions lui étaient accordées, l'émissaire américain a répondu: «Je ne le vois tout simplement pas vouloir s'emparer de toute l'Europe. C'est une situation bien différente de celle lors de la Seconde Guerre mondiale», quand l'armée soviétique avait marché jusqu'à Berlin dans le conflit contre l'Allemagne nazie.

Si Vladimir Poutine «est en guerre depuis plusieurs années, c'est en large partie en raison de ces cinq régions» d'Ukraine que la Russie a annexées, a soutenu Steve Witkoff, avançant que «l'opinion au sein de la Russie est que ce sont des territoires russes, qu'il y a eu des referendums dans ces territoires, ce qui justifie ces actes». «Je ne prends pas parti en disant cela», a ajouté l'émissaire, «je ne fais qu'identifier quels sont les problèmes».

«Mettre fin au massacre»

Et lorsque la journaliste de Fox lui demande s'il estime qu'il est faux de qualifier Vladimir Poutine de «tyran», dont «les opposants politiques, souvent, disparaissent ou meurent», Steve Witkoff a choisi de ne pas répondre directement. «En 68 années passées sur cette Terre, je n'ai jamais, jamais, vu une situation où il n'existait pas deux versions pour une même histoire. Ce n'est jamais aussi noir et blanc que les gens veulent le décrire», a-t-il déclaré. «Il y a des griefs des deux côtés, mais notre boulot, sous la direction – j'insiste – du président (Trump), est de réduire les problèmes, réunir les parties, et mettre fin au massacre», a-t-il ajouté.