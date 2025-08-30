La chute d'un drone provoque un incendie près du «palais de Poutine»
Des pompiers russes continuaient de lutter samedi contre un incendie, causé par des débris de drone ukrainien plus tôt dans la semaine, près du «palais» qui serait la propriété du président russe Vladimir Poutine sur les bords de la mer Noire.
Les autorités de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont annoncé jeudi que la chute d'un drone avait provoqué un incendie dans une «zone forestière» à proximité de la ville de Guélendjik. C'est dans cette zone que se situe une luxueuse résidence surnommée «le palais de Poutine», avec laquelle le président russe nie tout lien.
Le ministère des Situations d'urgence a affirmé samedi que plus de 400 pompiers continuaient de combattre l'incendie près de Guélendjik. Des vidéos, publiées vendredi par cette source, montrent des flammes dévorant des arbres, un sol recouvert de cendres et un hélicoptère transportant de l'eau. Rien n'indique pour l'heure que l'incendie menace directement le «palais de Poutine», que les autorités russes n'ont jamais mentionné dans leurs différents communiqués.
L'opposant russe Alexeï Navalny, depuis décédé en prison dans des circonstances troubles, avait publié en 2021 une enquête accusant Vladimir Poutine d'être le propriétaire de cet immense domaine situé dans une zone touristique des bords de la mer Noire. Cet ensemble fastueux, financé par la corruption, compterait en outre des vignobles, une enceinte de hockey sur glace ou encore un casino, selon cette enquête. Vladimir Poutine a toujours nié en être le propriétaire.
Macron et Merz dénoncent la mauvaise volonté de Poutine
Le 18 août dernier, Vladimir Poutine s'était «engagé auprès du président Trump» à rencontrer son homologue ukrainien, a affirmé Emmanuel Macron au côté du chancelier allemand Friedrich Merz. Or si cette réunion bilatérale ne se déroule pas d'ici à lundi, «je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump» et «ça ne peut pas rester sans réponse», a-t-il jugé.
Vladimir Poutine n'a «manifestement aucune volonté (...) de rencontrer le président Zelensky, il pose des conditions préalables qui sont tout simplement inacceptables», a renchéri le chancelier allemand au cours d'une conférence de presse commune à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand à Toulon, dans le sud-est de la France.
En conséquence, Paris et Berlin ont assuré qu'ils pousseraient à l'adoption de sanctions supplémentaires contre la Russie. «Nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaire soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les Etats-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions», a souligné Emmanuel Macron. Les deux hommes parleront chacun de leur côté au président américain «ce week-end».
Merz et Macron auront la semaine prochaine une réunion avec leurs homologues de la trentaine de pays prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, pour éviter une reprise du conflit une fois que celui-ci aura pris fin. D'ici là, dans une déclaration commune, Paris et Berlin ont annoncé leur intention de fournir davantage de défense antiaérienne à l'Ukraine, «au regard des frappes russes massives» sur ce pays ces dernières semaines.
Source: ATS
Attaque russe «massive» sur la région de Dnipropetrovsk
La Russie a bombardé intensément plusieurs régions ukrainiennes samedi matin. Le chef de l'administration militaire de la région de Zaporijjia Ivan Fedorov a fait état d'une attaque russe combinant drones et missiles qui a fait un mort ainsi que 22 blessés dont trois enfants.
«Les frappes russes ont détruit des maisons privées, endommagé de nombreuses installations, y compris des cafés, des stations-service et des entreprises industrielles», a-t-il précisé sur Telegram. Des dizaines d'immeubles et maisons se sont retrouvés sans électricité ni gaz, selon la même source.
Un peu plus au nord, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk a fait état d'une «attaque massive». «Il y a des explosions. Des frappes ont eu lieu à Dnipro et Pavlograd», deux villes importantes de cette région du centre-est, a déclaré sur Telegram Serguiï Lyssak, appelant les habitants à rester à l'abri. L'armée de l'air ukrainienne avait auparavant mis en garde sur un missile de croisière se dirigeant vers la zone.
Source: AFP
Selon la Maison Blanche, Trump continue à oeuvrer pour une rencontre Poutine-Zelensky
Le président américain Donald Trump «continue à travailler avec des responsables ukrainiens et russes en vue d'une rencontre bilatérale» visant à «arrêter la guerre», a indiqué une haute responsable de la Maison Blanche à l'AFP. Elle réagissait à des propos vendredi du président français Emmanuel Macron.
Source: AFP
25 morts dans les frappes russes de jeudi sur Kiev, selon un nouveau bilan
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi qu'au moins 25 personnes avaient été tuées la veille par les attaques russes à Kiev, selon un nouveau bilan.
«A l'heure actuelle, nous savons que 25 personnes ont été tuées, dont quatre enfants, et que des dizaines d'autres ont été blessées», a-t-il écrit sur le réseau social X.
Il a estimé que cette attaque «absolument ignoble» montrait «les véritables intentions» du président russe Vladimir Poutine. «Continuer à tuer, et non pas prendre des mesures pour parvenir à la paix», a estimé Volodymyr Zelensky.
Des tirs de missiles et de drones russes ont éventré jeudi à l'aube des immeubles d'habitation de la capitale ukrainienne. La plus jeune victime n'avait «même pas 3 ans», selon Volodymyr Zelensky. Une journée de deuil a été décrétée vendredi dans la capitale ukrainienne.
Source: AFP
L'UE pourrait former l'armée ukrainienne, en Ukraine, après un arrêt des combats
L'Union européenne est prête à former l'armée ukrainienne, en Ukraine, après un cessez-le-feu ou un accord de paix mettant fin aux combats avec les forces russes, a déclaré vendredi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
«Nous avons formé plus de 80'000 soldats jusqu'à présent, et nous devons être prêts à en faire davantage. Cela pourrait inclure le déploiement de formateurs de l'UE en Ukraine», a-t-elle déclaré devant la presse, à l'issue d'une réunion informelle des ministres de la Défense de l'UE à Copenhague.
Kaja Kallas s'est félicitée du «large soutien» au sein des 27 pour cette extension de l'actuelle mandat de la mission militaire de l'UE en Ukraine. Tous les pays de l'Union européenne y sont favorables, à l'exception de la Hongrie, qu'elle n'a toutefois pas citée.
Source: AFP
Poutine et Erdogan aborderont l'Ukraine en marge d'un sommet en Chine
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan évoqueront le conflit en Ukraine en marge du sommet lundi en Chine de l'Organisation de coopération de Shanghai (OSC), a déclaré le Kremlin vendredi. «La Turquie joue un rôle important dans le processus de règlement» du conflit ukrainien, a affirmé le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, lors d'un briefing avec des journalistes, auquel participait l'AFP.
Source: AFP
Jusqu'à 100'000 soldats massés près d'une ville clé
La Russie a concentré «jusqu'à 100'000» soldats près de Pokrovsk, une ville clé de l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi le président Volodymyr Zelensky, à un moment où les démarches internationales en faveur de la paix semblent bloquées.
La situation dans la zone de Pokrovsk «est la plus préoccupante aujourd'hui», la Russie y ayant accumulé «jusqu'à 100'000 soldats», a affirmé à la presse Volodymyr Zelensky. Les Russes «préparent en tout cas des actions offensives», a-t-il ajouté.
Moscou aurait revu à la baisse ses exigences territoriales
La Russie continue d'exiger de l'Ukraine la cession du Donbass (est), qu'elle ne contrôle pas intégralement, mais est disposée à geler le conflit dans le sud de ce pays le long des lignes de front actuelles, a affirmé jeudi soir le chef de la diplomatie turque.
L'armée russe occupe un cinquième environ du territoire ukrainien et Moscou revendique l'annexion de cinq régions: celles dans l'est de Donetsk et de Lougansk, qui forment le Donbass, celles dans le sud de Kherson et de Zaporijjia, ainsi que la Crimée conquise en 2014.
Au cours de pourparlers à Istanbul plus tôt cette année, les négociateurs russes avaient, en tant que condition préalable à l'arrêt du conflit, exigé que l'Ukraine se retire totalement de ces cinq régions. Selon Ankara, Moscou a toutefois infléchi sa position à la suite du récent sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.
Les Russes ont ainsi «renoncé à cette exigence et restent sur les lignes de contact, à l'exception d'une région (...). Il existe actuellement un accord préliminaire concernant la restitution (cession à la Russie, NDLR) de 25 à 30% de (la région de) Donetsk et le maintien des lignes de contact (dans celles de) Zaporijjia et Kherson», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, dans un entretien avec la chaîne de télévision TGRT Haber. Celui-ci n'a pas précisé si cet «accord préliminaire» avait été conclu entre Moscou et Washington ou entre Moscou et Kiev, qui a jusqu'ici catégoriquement rejeté toute concession territoriale, ni de quand il datait.
Huit personnes toujours disparues après les frappes russes
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que huit personnes étaient toujours portées disparues après les bombardements russes ayant fait la veille au moins 23 morts à Kiev. «Le sort de 8 personnes demeure inconnu, 53 autres ont été blessées», a indiqué Zelensky sur ses réseaux sociaux.
Des tirs de missiles et de drones russes ont éventré jeudi à l'aube des immeubles d'habitation de la capitale ukrainienne. Selon le dernier bilan, 23 personnes ont été tuées, dont quatre enfants. «La plus jeune, une petite fille, n'avait même pas trois ans», a déploré Zelensky.
Une journée de deuil a été décrétée vendredi dans la capitale ukrainienne Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois à "des sanctions fortes" contre la Russie pour la contraindre à cesser ses bombardements et à arrêter la guerre déclenchée par son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.
«La Russie ne comprend que la force (...) Les Etats-Unis, l'Europe et les pays du G20 ont cette force», a-t-il déclaré. Des dirigeants européens ont vivement condamné ces bombardements sur Kiev, estimant qu'ils montraient que Moscou ne souhaitait pas réellement négocier pour mettre fin à plus de trois ans et demi de guerre.
Source: AFP
Les USA approuvent un contrat d’armement record pour l’Ukraine
Les Etats-Unis ont validé un contrat d’armement massif: missiles et matériel militaire pour une valeur de 825 millions de dollars (environ 663 millions de francs suisses) seront livrés à l’Ukraine afin de renforcer Kiev face à la guerre d’agression de la Russie.
Le financement est assuré par les Etats-Unis, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège, a annoncé dans la nuit le département d’État américain. C’est la première fois que le nouveau mécanisme d’achat via l’OTAN est utilisé. L’accord prévoit la livraison de 3350 missiles Extended Range Attack Munition (ERAM), de modules GPS, de formations militaires et d’un soutien technique.
Des combats sanglants
Alors que Kiev se dote d’une puissance de feu accrue, les combats sanglants se poursuivent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé l’une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début de la guerre: plus de 600 drones et 30 missiles ont frappé la capitale ukrainienne, faisant au moins 23 morts, dont quatre enfants. Les bureaux de l’UE et du Royaume-Uni ont également été touchés.
Dans ce contexte, les perspectives de paix s’éloignent. Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est montré pessimiste. Un sommet envisagé après les discussions de Trump en Alaska entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble avoir échoué. «Il n’y aura manifestement pas de rencontre entre Poutine et Zelensky», a déclaré Friedrich Merz.
Deux morts dans des frappes russes dans la région de Dnipropetrovsk
Des frappes de drones russes ont fait deux morts et un blessé dans la région de Dnipropetrovsk en Ukraine, a affirmé l'administration militaire ukrainienne. «Malheureusement, deux personnes sont mortes – un homme et une femme», a indiqué Sergiy Lysak, chef de l'administration militaire de la région, précisant qu'une femme avait également été blessée et que huit drones russes avaient été abattus.
L'Ukraine a pour la première fois reconnu mardi que les soldats russes avaient pénétré dans cette région du centre-est, où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès juillet.
Source: AFP