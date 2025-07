L'Iran accuse les Européens de ne pas avoir respecté l'accord de 2015, avant des pourparlers

L'Iran a dit tenir les pays européens pour responsables de l'échec de l'accord de 2015 sur le nucléaire. Il les accusant lundi de ne pas avoir tenu leurs engagements.

Téhéran, plusieurs puissances occidentales, la Chine et la Russie avaient trouvé en 2015 un accord qui prévoyait d'importantes restrictions au programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions de l'ONU. Mais en 2018, les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement de ce texte et ont réimposé leurs sanctions lors du premier mandat de Donald Trump.

Les Européens n'ont pas concrétisé le projet

Paris, Londres et Berlin avaient assuré leur attachement à l'accord disant vouloir poursuivre les échanges commerciaux avec l'Iran. Les sanctions onusiennes et européennes n'ont ainsi pas été rétablies.

Mais le dispositif envisagé par les pays européens pour compenser le retour des sanctions américaines a peiné à se concrétiser et nombre d'entreprises occidentales ont été contraintes de quitter l'Iran, confronté à une forte inflation et une crise économique. «Les parties européennes ont été fautives et négligentes dans la mise en œuvre» de l'accord sur le nucléaire, a déclaré le porte-parole de la diplomatie, Esmaïl Baghaï.

Source: AFP