Le roi Charles joue au funambule entre Trump et Zelensky

Photo: IMAGO/i Images

AFP Agence France-Presse

Démonstration de solidarité envers Volodymyr Zelensky, invitation lancée à Donald Trump pour une visite d'Etat au Royaume-Uni: le roi Charles III joue un rôle central dans la diplomatie britannique sur l'Ukraine. Le monarque a beau être politiquement neutre, cela n'a pas empêché le gouvernement britannique de faire appel à lui ces derniers jours pour aider ses efforts dans ce dossier.

Charles, chef d'Etat du Royaume-Uni, a adressé une invitation au président américain Donald Trump, transmise par le Premier ministre Keir Starmer en visite à la Maison Blanche jeudi dernier. Avant d'accueillir le président ukrainien Volodymyr Zelensky puis le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans sa résidence du Norfolk (est de l'Angleterre).

«C'est assez inhabituel, mais je pense que c'est une très bonne utilisation de la famille royale», commente Pauline Maclaran, professeure à l'université londonienne Royal Holloway à propos de cette activité diplomatique. «Le gros atout (de la famille royale) est ce «soft power» dont elle dispose, et je pense que c'est bien nécessaire en ce moment», ajoute cette experte interrogée par l'AFP.

Charles «est très conscient de sa responsabilité au niveau mondial»

Le souverain de 76 ans semble ravi de jouer ce rôle, au moment où le Royaume-Uni revient sur le devant de la scène internationale en s'efforçant de faire le lien entre les Etats-Unis de Donald Trump d'un côté, l'Europe et l'Ukraine de l'autre, pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée par la Russie et d'obtenir une «paix durable». La teneur des discussions du roi n'est jamais dévoilée par le palais de Buckingham.

Selon une source royale citée lundi par les médias britanniques, son rôle consiste à «se livrer à des gestes symboliques plutôt qu'à des commentaires». Charles «est très conscient de sa responsabilité au niveau mondial, régional et national», assure cette source. La portée symbolique de la diplomatie royale a été particulièrement visible dans le Bureau ovale à la Maison Blanche jeudi dernier.

L'invitation lancée à Donald Trump en fera le premier dirigeant de l'histoire à effectuer une deuxième visite d'Etat au Royaume-Uni, après celle effectuée en 2019 sous Elizabeth II, dont il avait chanté les louanges. Radieux, le président américain a lu l'invitation devant les caméras, affirmé que c'était «un honneur» de l'accepter et fait l'éloge du roi, un «homme merveilleux».

Il a déjà reçu Zelensky et Trudeau

De quoi instaurer une ambiance propice à une rencontre détendue entre Starmer et Trump. «C'était un peu un coup de maître», juge Pauline Maclaran: l'invitation avait pour but d'«impressionner Trump, de lui montrer le plus grand respect et de faciliter la tâche de Starmer pour négocier», souligne-t-elle. Pour Evie Aspinall, directrice du groupe de réflexion British Foreign Policy Group, cette démarche a flatté l'ego de Trump. «Il veut se sentir grand et important, et on lui permet cela» avec une visite d'Etat, commente-t-elle.

Le roi a ensuite envoyé un message fort en accueillant dimanche Zelensky dans son domaine de Sandringham, dans le Norfolk, deux jours seulement après l'altercation spectaculaire entre le président ukrainien et Donald Trump dans le Bureau ovale. Une démarche largement interprétée comme un signe de solidarité envers Zelensky, mais d'une manière discrète afin de ne pas froisser la susceptibilité du président américain. Pour Pauline Maclaran, cela a permis de démontrer un «respect égal» aux deux dirigeants.

Lundi, Charles a reçu Justin Trudeau. Ce dernier avait indiqué qu'il entendait discuter avec le roi de la défense de la «souveraineté» du Canada, dont le monarque est le chef d'Etat, alors que Donald Trump a plusieurs fois exprimé son souhait d'en faire le 51e Etat américain. Pour le commentateur royal Richard Fitzwilliams, Charles doit toutefois prendre garde à ne pas trop s'impliquer dans la diplomatie en raison de l'imprévisibilité de l'ère Trump. «La vitesse avec laquelle les choses bougent, c'est très déroutant et il doit être très, très prudent», estime-t-il.