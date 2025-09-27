16:15 heures

Flottille pour Gaza: des artistes et personnalités demandent la protection diplomatique française et belge

Un collectif d'artistes et de personnalités réclame samedi aux gouvernements français et belge «la protection diplomatique÷ de la flottille internationale en route vers Gaza, qui affirme avoir fait l'objet d'attaques de drones sur son chemin.

Les signataires, parmi lesquels la chanteuse belge Angèle, exigent «la protection de la flottille». Photo: EPA

«Nous appelons à une action immédiate des Etats français et belge pour garantir l'accès humanitaire à Gaza et mettre fin au génocide du peuple palestinien», écrivent dans une tribune dans l'hebdomadaire français Nouvel Obs plus de 140 artistes, créateurs de contenu, écrivains et journalistes.

Les signataires, parmi lesquels les chanteuses Zaho de Sagazan et Angèle, DJ Snake ou l'influenceuse Lena Situations, exigent «la protection de la flottille» et «la protection diplomatique et consulaire des bateaux à bord desquels se trouvent des ressortissants français et belges».

Partie au début du mois de Barcelone (Espagne), la flottille chargée d'aide humanitaire pour Gaza et menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg a annoncé avoir fait l'objet de plusieurs attaques de drones, pointant du doigt Israël.

Source: AFP