Flottille pour Gaza: des artistes et personnalités demandent la protection diplomatique française et belge
Un collectif d'artistes et de personnalités réclame samedi aux gouvernements français et belge «la protection diplomatique÷ de la flottille internationale en route vers Gaza, qui affirme avoir fait l'objet d'attaques de drones sur son chemin.
«Nous appelons à une action immédiate des Etats français et belge pour garantir l'accès humanitaire à Gaza et mettre fin au génocide du peuple palestinien», écrivent dans une tribune dans l'hebdomadaire français Nouvel Obs plus de 140 artistes, créateurs de contenu, écrivains et journalistes.
Les signataires, parmi lesquels les chanteuses Zaho de Sagazan et Angèle, DJ Snake ou l'influenceuse Lena Situations, exigent «la protection de la flottille» et «la protection diplomatique et consulaire des bateaux à bord desquels se trouvent des ressortissants français et belges».
Partie au début du mois de Barcelone (Espagne), la flottille chargée d'aide humanitaire pour Gaza et menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg a annoncé avoir fait l'objet de plusieurs attaques de drones, pointant du doigt Israël.
Source: AFP
Un Etat palestinien serait un «suicide national» pour Israël, selon Netanyahu
La création d'un Etat palestinien serait un «suicide national» pour Israël, a mis en garde vendredi à la tribune de l'ONU le Premier ministre Benjamin Netanyahu, fustigeant les pays occidentaux et promettant de «finir le travail» contre le Hamas à Gaza.
Ce discours à la tonalité offensive dans lequel le dirigeant israélien a campé sur ses positions à peine terminé, le président américain Donald Trump disait «penser que nous avons un accord» sur Gaza, sans aucun détail.
Ça «paie de tuer des Juifs»
Le dirigeant israélien a rejeté les accusations de «génocide» dans la bande de Gaza et s'en est pris avec virulence aux pays occidentaux, dont la France, qui ont reconnu cette semaine l'Etat de Palestine.
Ces pays ont «cédé» au Hamas, prouvant que ça «paie de tuer des Juifs», a-t-il dit. «Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux: Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face à des médias hostiles et les foules antisémites qui réclament le sang d'Israël», a-t-il affirmé.
«Finir le travail» à Gaza met en danger les otages, estime le Forum des familles
La principale organisation de proches des captifs à Gaza, a dénoncé les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'ONU qui a dit vendredi vouloir «finir le travail» contre le Hamas, jugeant que cela mettait en danger les otages.
«Chaque jour où la guerre se poursuit, les otages vivants courent un plus grand danger et la récupération des corps de ceux qui ont été assassinés est compromise», a indiqué le Forum des familles des otages dans un communiqué. «A maintes reprises, Netanyahu a choisi de gâcher toutes les occasions de les ramener chez eux», a-t-il ajouté.
Désormais, Israël «veut finir le travail» contre le Hamas «aussi vite que possible» dans une bande de Gaza ravagée par près de deux ans de guerre, a déclaré vendredi le Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU, dans un discours au ton offensif. Au cours de son allocution, Netanyahu a également lu les noms de certains, mais pas de tous les otages retenus à Gaza, provoquant l'indignation du Forum des familles d'otages.
«Alors que le président (américain Donald) Trump reconnaît systématiquement tous les otages, vivants comme tués, Netanyahu a choisi de ne lire que les noms des otages vivants», a déploré le Forum. «Les familles des 48 otages sont indignées par cette omission. Il y a 48 otages à Gaza, pas 20», selon le communiqué.
Source: AFP
MSF suspend ses activités à Gaza-ville en raison de l'offensive israélienne
L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) a annoncé vendredi être «contrainte de suspendre» ses activités à Gaza-ville en raison de l'intensification de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien.
«Nous n'avons pas eu d'autre choix que de suspendre nos activités, nos cliniques étant encerclées par les forces israéliennes. C'était la dernière chose que nous souhaitions, car les besoins à Gaza sont énormes», explique dans un communiqué Jacob Granger, coordinateur d'urgence de MSF à Gaza.
Source: AFP
Le Hamas voit dans «le boycott» du discours de Netanyahu par des délégués de l'ONU un signe de «l'isolement» d'Israël
Le Hamas a estimé que le départ en masse de délégations, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu montait vendredi à la tribune des Nations unies, constituait un signe de «l'isolement d'Israël» en raison de la guerre à Gaza.
«Le boycott du discours de Netanyahu illustre, l'isolement d'Israël et les conséquences de sa guerre d'extermination» dans la bande de Gaza, a indiqué un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou, dans un communiqué.
Source: AFP
«Je pense que nous avons un accord» sur Gaza, dit Trump
«Je pense que nous avons un accord» sur Gaza, a dit vendredi Donald Trump, qui a présenté cette semaine un nouveau plan de paix à plusieurs dirigeants musulmans ainsi qu'au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
«Ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre», a promis le président américain à la Maison Blanche pendant un échange avec les journalistes.
Source: AFP
L'Etat palestinien, un «suicide national»?
La création d'un Etat palestinien serait un «suicide national» pour Israël, a lancé vendredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, fustigeant la récente vague de reconnaissances par des pays occidentaux.
«Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux: Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face aux médias hostiles et aux foules antisémites qui réclament le sang d'Israël», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Les Palestiniens comparés aux terroristes d'Al-Qaïda
«Voici la vérité qui dérange: le rejet par les Palestiniens d'un Etat juif empêche une solution pacifique. Comment les dirigeants internationaux peuvent-ils ne pas le voir?», s'interroge Netanyahu. Il affirme que les Palestiniens donnent à leurs écoles le nom de «meurtriers de masse».
«Ils promettent toujours quelque chose, mais ne tiennent jamais leurs promesses», dit le chef d'Etat à propos de l'Autorité palestinienne, qui, selon lui au même titre que le Hamas enseignerait «à des enfants la haine des Israéliens».
L'objectif de Netanyahu semble bien être de convaincre les habitants et les autorités des Etats-Unis: «Donner aux Palestiniens un Etat non loin d'Israël après le 7 octobre, c'est comme donner à Al-Qaïda son propre Etat près de New York après le 11 septembre. De la pure folie!», a déclaré le chef de file du parti sioniste national-conservateur.
Sur la reconnaissance de l'Etat palestinien
Le Premier ministre israélien moque la décision de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Australie ou encore du Canada de reconnaitre l'existence d'un Etat palestinien. Netanyahou affirme que le 7 octobre, «95% des Palestiniens ont dansé sur les toits de leurs maisons».
«Le message porté aux Palestiniens est très clair: tuer des juifs, cela rapporte!»
Netanyahu réfute les accusations de génocide et de famine
Le Premier ministre israélien traite les accusations de génocide, récemment portées par la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le territoire palestinien occupé, comme une «blague».
«Prenez les accusations fausses de génocide, Israël est accusé de cibler des civils, mais rien n'est moins vrai», a-t-il assuré, soulignant qu'Israël prendrait des mesures pour éviter les victimes civiles.
Il a aussi assurer ne pas affamer la population, traitant les accusations de famine comme une autre «blague», puisqu'Israël ferait «tout son possible» pour nourrir la population de Gaza. Netanyahu qualifie ces accusations de «mensonges antisémites». Quant au mandat d'arrêt international à son encontre, il parle de «plaisanterie».
«Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru», a-t-il ajouté, dénonçant également le fait que de nombreux pays ont «cédé» au Hamas en reconnaissant l'Etat de Palestine.
Un quiz sur les «ennemis» des Etats-Unis
Avec la volonté de faire comprendre que le Hamas serait l'ennemi du monde entier, et en particulier des Etats-Unis, le Premier ministre israélien présente à son auditoire un quiz sur pancarte, avec cette question: «Qui crie 'Mort aux Etats-Unis?'»
«Imaginez un régime qui prend 40'000 otages américains, lance Netanyahu à la tribune. Que feraient les Etats-Unis? Ils désintégreraient cet ennemi. Voici ce qu'Israël fait à Gaza.»
