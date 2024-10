Les chercheurs mettent en garde contre des points de basculement qui pourraient modifier de manière irréversible la circulation de l'Atlantique. Photo: imago/blickwinkel 1/5

Daniel Macher

Les chercheurs et les experts en climatologie mettent en garde contre les points de basculement climatiques. Dans une lettre incendiaire adressée au Conseil nordique des ministres, des scientifiques ont à nouveau mis en garde contre une évolution dangereuse qui pourrait modifier de manière dramatique et irréversible le climat de notre planète.

Concrètement, les 44 chercheurs veulent attirer l'attention des pays riverains de l'Arctique, à savoir le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède, l'Islande, le Groenland et les îles Féroé, sur «le risque sérieux d'un changement majeur de la circulation océanique dans l'Atlantique», selon les termes de la lettre.

L'Amoc est important pour le climat européen

La région de l'Arctique abrite plusieurs systèmes sensibles: la calotte glaciaire du Groenland, la glace de mer des Barents, le permafrost des forêts du Nord, la formation d'eau profonde dans le gyre subpolaire et le courant méridienne de retournement atlantique (Amoc) de l'Atlantique. C'est surtout ce dernier point qui préoccupe les chercheurs.

L'Amoc, dont fait partie le Gulf Stream, est très important puisqu'il transporte de l'eau chaude du sud de l'Atlantique vers le nord et est donc en grande partie responsable de la douceur du climat en Europe.

Un Atlantique plus frais et moins de pluie

Le problème: si l'un des systèmes mentionnés devait basculer au nord, cela pourrait déclencher un effet domino et affaiblir irrémédiablement la circulation dans l'Atlantique. En raison d'un apport réduit d'eau chaude subtropicale, l'Atlantique Nord se refroidirait de plus en plus.

Les conséquences d'un Atlantique Nord de plus en plus froid seraient entre autres: moins d'évaporation et donc moins de précipitations sur l'Europe. Les systèmes météorologiques tels que la mousson indienne ou les précipitations sur la zone sahélienne seraient également influencés par la modification de la répartition de la chaleur.

Mais cette anomalie négative a déjà des répercussions sur le climat en Europe, avec des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. De plus, une modification de la circulation entraîne une diminution de l'absorption du CO2 par les océans, car celui-ci est transporté en moins grande quantité dans les profondeurs de l'océan.

Conséquences pour le monde entier

Comme le montrent les modèles climatiques, l'Europe serait particulièrement touchée par un refroidissement extrême dans la région de l'Atlantique Nord avec des hivers beaucoup plus rudes. Comme l'écart de température entre le nord et le sud du continent s'élargirait considérablement, cela entraînerait probablement aussi des tempêtes sans précédent.

Les scientifiques ne peuvent pas encore dire précisément quand l'Amoc s'effondrera. Ce dont ils sont sûrs, c'est que cela pourrait se produire au cours du siècle. «Même avec une probabilité moyenne d'occurrence, nous pensons qu'au vu des conséquences catastrophiques qui affecteraient le monde entier pendant des siècles, il faut faire plus pour minimiser ce risque.»