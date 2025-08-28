DE
Le ministre de la Défense sur place
Un avion de chasse F-16 s'écrase en Pologne et tue le pilote

Un F-16 polonais s'est écrasé à Radom lors des préparatifs d'un show aérien, tuant le pilote. Le ministre de la Défense se rend sur les lieux de cette tragédie survenue jeudi dans le centre de la Pologne.
Le ministre polonais des Affaires européennes, Adam Szlapka, le 18 juillet 2025 à Bruxelles. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

Un avion de chasse F-16 de l'armée polonaise s'est écrasé jeudi lors des préparatifs d'un show aérien à Radom dans le centre de la Pologne, tuant le pilote, a annoncé le porte-parole du gouvernement.

«Tragédie à Radom, pendant les préparations de l'AirShow, un avion F-16 s'est écrasé. Malheureusement, le pilote est décédé», a déclaré Adam Szlapka sur X, ajoutant que le ministre de la Défense se rendait sur les lieux de la catastrophe.

