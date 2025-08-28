Un avion de chasse F-16 s'écrase en Pologne et tue le pilote

Le ministre polonais des Affaires européennes, Adam Szlapka, le 18 juillet 2025 à Bruxelles. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse
Un avion de chasse F-16 de l'armée polonaise s'est écrasé jeudi lors des préparatifs d'un show aérien à Radom dans le centre de la Pologne, tuant le pilote, a annoncé le porte-parole du gouvernement.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
«Tragédie à Radom, pendant les préparations de l'AirShow, un avion F-16 s'est écrasé. Malheureusement, le pilote est décédé», a déclaré Adam Szlapka sur X, ajoutant que le ministre de la Défense se rendait sur les lieux de la catastrophe.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole