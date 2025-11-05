DE
Peu après son décollage pour Hawaï
Un avion-cargo s'écrase près de l'aéroport de Louisville

Un avion-cargo UPS, un McDonnell Douglas MD-11, s’est écrasé mardi vers 17h15 près de l’aéroport de Louisville (Kentucky), peu après son décollage pour Hawaï, a annoncé la FAA, le régulateur américain de l’aviation civile.
Un avion-cargo s'est écrasé mardi près de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky (centre-est des Etats-Unis), peu après son décollage, a annoncé le régulateur américain de l'aviation civile (FAA).

«Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17H15 heure locale», a déclaré la FAA, identifiant l'avion comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï.

Développement suit.

