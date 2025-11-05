Un avion-cargo s'écrase près de l'aéroport de Louisville

Un avion-cargo UPS s’est écrasé mardi près de l’aéroport de Louisville peu après son décollage pour Hawaï.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse
Un avion-cargo s'est écrasé mardi près de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky (centre-est des Etats-Unis), peu après son décollage, a annoncé le régulateur américain de l'aviation civile (FAA).
«Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17H15 heure locale», a déclaré la FAA, identifiant l'avion comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï.
Développement suit.
