Tragique sortie de piste
Un avion-cargo fauche deux agents au sol à Hong Kong

A Hong Kong, un avion-cargo en provenance des Emirats a heurté un véhicule au sol à l’atterrissage, avant de finir en mer. Deux agents au sol sont morts, les quatre membres d’équipage ont survécu.
Publié: 03:31 heures
A Hong Kong, un avion cargo a heurté un véhicule au sol à l’atterrissage, faisant deux morts.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été tuées lundi avant l'aube à Hong Kong quand un avion de transport de fret a heurté un véhicule au sol lors de son atterrissage, avant de sortir de la piste et de s'abîmer en mer, a indiqué la police. Un avion cargo Boeing 744 en provenance des Emirats arabes unis «est sorti de la piste nord après l'atterrissage et s'est abîmé en mer», a rapporté le Département de l'aviation civile de Hong Kong dans un communiqué.

«Selon les premières informations, les quatre membres d'équipage à bord (de l'avion) ont été secourus et transportés à l'hôpital alors que deux membres du personnel au sol ont été touchés et sont tombés à la mer», a ajouté le Département de l'aviation civile.

L'un des hommes à bord du véhicule, âgé de 30 ans, a été déclaré mort sur place. Un autre occupant, âgé de 41 ans, a été déclaré mort après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital. La piste nord de l'aéroport a été temporairement fermée, ont indiqué les autorités. Les deux autres pistes continuent à fonctionner.

