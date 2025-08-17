18:52 heures

Pour Macron, Poutine ne veut pas «la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine

Photo: AFP

Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé dimanche que son homologue russe, Vladimir Poutine, «ne v(oulait) pas la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine, à l'issue d'une réunion en visioconférence avec la «coalition des volontaires» alliés de Kiev.

A la veille d'une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lundi à Washington, à laquelle Macron et plusieurs responsables européens doivent également participer, «notre volonté est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens», et de demander aux Américains «jusqu'à quel point» ils sont prêts à contribuer aux garanties de sécurité qui seraient offertes à l'Ukraine dans un accord de paix, a dit le président français.

«Il ne peut pas y avoir de discussions territoriales sur l'Ukraine sans les Ukrainiens» et, «de la même manière pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux», a-t-il ajouté, demandant à ce que les Européens soient conviés aux prochains sommets sur l'Ukraine.

Source: AFP