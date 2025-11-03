03.11.2025, 14:59 heures

La région de Donetsk toujours plus menacée

L'avancée des troupes russes en Ukraine est restée constante en octobre et la région orientale de Donetsk reste la plus menacée, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).

C'est dans cette région, où se concentre l'essentiel des combats, qu'est notamment située la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique pour les forces ukrainiennes qui pourrait tomber dans les jours prochains. En un mois, la Russie a pris 461 kilomètres carrés aux Ukrainiens, un chiffre légèrement supérieur aux 447 km2 de territoire conquis en septembre. Ce chiffre est proche de la moyenne mensuelle pour l'année 2025, après un pic en juillet (634 km2).

Fin octobre, l'armée russe contrôlait totalement ou partiellement 19,2% du territoire ukrainien. Quelque 7%, la Crimée et des zones du Donbass, étaient déjà contrôlés avant le début de l'invasion russe de février 2022. La superficie des terres conquises comprend les zones totalement ou partiellement contrôlées par la Russie, ainsi que celles qu'elle revendique.

C'est dans la région de Donetsk qu'elle a le plus avancé en octobre avec 169 km2 conquis et une moyenne de 5,5 km2 par jour. Au 31 octobre, la Russie en contrôlait 81%, ainsi que la quasi-totalité de la région voisine de Lougansk. Les forces russes ont accentué leur pression en plusieurs points de cette partie du bassin industriel et minier du Donbass ces dernières semaines.

Source: AFP