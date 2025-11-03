La région de Donetsk toujours plus menacée
L'avancée des troupes russes en Ukraine est restée constante en octobre et la région orientale de Donetsk reste la plus menacée, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).
C'est dans cette région, où se concentre l'essentiel des combats, qu'est notamment située la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique pour les forces ukrainiennes qui pourrait tomber dans les jours prochains. En un mois, la Russie a pris 461 kilomètres carrés aux Ukrainiens, un chiffre légèrement supérieur aux 447 km2 de territoire conquis en septembre. Ce chiffre est proche de la moyenne mensuelle pour l'année 2025, après un pic en juillet (634 km2).
Fin octobre, l'armée russe contrôlait totalement ou partiellement 19,2% du territoire ukrainien. Quelque 7%, la Crimée et des zones du Donbass, étaient déjà contrôlés avant le début de l'invasion russe de février 2022. La superficie des terres conquises comprend les zones totalement ou partiellement contrôlées par la Russie, ainsi que celles qu'elle revendique.
C'est dans la région de Donetsk qu'elle a le plus avancé en octobre avec 169 km2 conquis et une moyenne de 5,5 km2 par jour. Au 31 octobre, la Russie en contrôlait 81%, ainsi que la quasi-totalité de la région voisine de Lougansk. Les forces russes ont accentué leur pression en plusieurs points de cette partie du bassin industriel et minier du Donbass ces dernières semaines.
Source: AFP
Zelensky rend visite aux troupes dans la zone cruciale de Pokrovsk
Le président Volodymyr Zelensky a annoncé mardi s'être rendu auprès des troupes ukrainiennes dans la zone de Pokrovsk, ville stratégique du Donbass et épicentre d'attaques de l'armée russe depuis des mois.
«J'ai rencontré nos soldats au poste de commandement du 1er corps de la Garde nationale d'Ukraine Azov (...), qui mène la défense dans la zone de Dobropillia», près de Pokrovsk, a indiqué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Selon Kiev, plus d’un million de soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre
L’état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes subies par la Russie depuis le début de l’invasion. Selon Kiev, depuis le 24 février 2022, les forces russes auraient perdu 1'143'670 soldats, dont 940 au cours des dernières 24 heures.
Les destructions de matériel militaire seraient également considérables. D’après les mêmes sources, l’armée ukrainienne aurait détruit 77'052 drones, 34'162 systèmes d’artillerie, 23'525 véhicules blindés de combat, 11'316 chars, ainsi que 3917 missiles de croisière, 1534 lance-roquettes multiples, 1235 systèmes de défense antiaérienne, 428 avions, 346 hélicoptères, 28 navires et un sous-marin.
Récemment, un soldat russe a témoigné des conditions dramatiques sur la ligne de front. Il affirme appartenir à la 88ᵉ brigade de reconnaissance et de sabotage «Espanyola», dont 90% des effectifs auraient déjà été tués.
«Ils recrutent des gens qui ne savent rien. Nous étions soixante-dix, il n’en reste que six», confie-t-il.
Par ailleurs, le week-end dernier, une attaque de drone ukrainienne a provoqué un incendie sur un pétrolier dans le port russe de Touapsé, sur la mer Noire. Le poste de chargement du terminal pétrolier aurait lui aussi été endommagé, selon les autorités de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Touapsé figure parmi les ports russes les plus importants pour l’exportation de pétrole.
Ukraine: six morts, dont deux enfants, dans une attaque russe pendant la nuit
Six personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine dans des tirs de missiles et de drones russes, a-t-on appris de source judiciaire.
Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé 79 drones et deux missiles balistiques sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a affirmé avoir abattu 67 drones.
«Les forces russes ont attaqué les régions de Dnipropetrovsk et Odessa. Six personnes sont mortes, dont deux enfants», ont annoncé samedi les services du procureur général ukrainien sur Telegram.
Une attaque russe sur la région de Zaporijjia (sud) a privé d'électricité quelque 58'000 foyers, a aussi indiqué le gouverneur Ivan Fedorov.
Source: AFP
Les attaques nocturnes de missiles russes au plus haut en octobre depuis début 2023
La Russie a tiré plus de missiles sur l'Ukraine en octobre que durant n'importe quel autre mois depuis au moins début 2023, lors d'attaques nocturnes visant en particulier le réseau énergétique, selon une analyse de données ukrainiennes réalisée par l'AFP.
Les forces russes ont lancé 270 missiles sur le pays en octobre, soit une hausse de 46% par rapport à septembre, d'après une compilation des chiffres fournis chaque jour par l'armée de l'air ukrainienne.
Il s'agit du nombre de missiles lancés en un mois sur l'Ukraine, lors de bombardements nocturnes, le plus élevé depuis que l'armée de l'air ukrainienne a commencé, début 2023, à publier ces comptes-rendus quotidiens.
Source: AFP
L'Ukraine dit avoir envoyé des forces spéciales pour chasser des Russes infiltrés à Pokrovsk
L'armée ukrainienne a affirmé samedi qu'une opération «complexe» impliquant des forces spéciales était en cours pour chasser les soldats russes infiltrés dans la ville de Pokrovsk, un bastion de la région orientale de Donetsk subissant une pression croissante.
«Une opération complexe se poursuit pour détruire et chasser les forces ennemies de Pokrovsk», a affirmé samedi le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. «Sur mon ordre, des groupes combinés de forces d'opérations spéciales opèrent dans la ville», notamment des unités du service de sécurité (SBU) et du renseignement militaire (GUR), a-t-il ajouté.
Selon lui, il s'agit actuellement de la zone «la plus difficile» du front et un groupement russe «de plusieurs milliers» de soldats tente d'infiltrer l'agglomération de Pokrovsk-Myrnograd et d'y couper les «routes d'approvisionnement» ukrainiennes.
«Cependant, il n'y a ni encerclement ni blocus de ces villes, nous mettons tout en œuvre pour assurer la logistique», a assuré Oleksandre Syrsky, précisant que des renforts en unités et équipements, dont des drones, allaient être envoyés dans la zone.
Source: AFP
Des frappes russes massives sur l'Ukraine provoquent des coupures d'électricité
Des bombardements russes sur les infrastructures ukrainiennes ont privé d'électricité une grande partie du pays dans la nuit de mercredi à jeudi et fait plusieurs blessés selon les autorités ukrainiennes.
«La Russie lance une nouvelle fois une attaque massive au missile et au drone contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes», a dénoncé la ministre ukrainienne de l'Energie, Svitlana Grintchouk, sur les réseaux sociaux. Les équipements des centrales thermiques de plusieurs régions d'Ukraine «ont été sérieusement endommagés» selon le fournisseur d'énergie DTEK, qui déplore la «troisième attaque massive contre ses centrales thermiques depuis octobre».
L'opérateur énergétique public Ukrenergo a d'abord annoncé des coupures de courant dans la plupart des régions du pays au petit matin, transformées dans la matinée en délestage pour rétablir l'équilibre entre la production et la consommation du réseau. L'attaque a aussi fait 15 blessés dans la ville de Zaporijjia (sud-est), selon le chef de l'administration militaire régionale Ivan Fedorov sur Telegram. «Parmi les blessés, on compte six enfants – trois filles et trois garçons. Les enfants sont âgés de 3 à 6 ans», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Arrestation d'un ancien ponte ukrainien suspecté de corruption
La justice ukrainienne a annoncé mercredi l'arrestation pour un soupçon de corruption de l'ex-directeur de l'opérateur énergétique public Ukrenergo. De quoi suscité des accusations de manoeuvres politiques à la veille d'un quatrième hiver dans la guerre.
Volodymyr Koudrytsky, dont le limogeage l'an passé avait été dénoncé par des membres du conseil d'administration d'Ukrenergo qui y voyaient des motivations politiques, est accusé d'avoir détourné l'équivalent de près de 1,4 million d'euros de fonds publics en 2018, selon le marquet. Le tribunal Petchersky de Kiev a prononcé son placement en détention préventive pour trois mois.
M. Koudritsky a dénoncé des accusations et une décision «absurdes et infondées», selon le média Ukraïnska Pravda. La présidente de la commission parlementaire à la lutte anticorruption, Anastasia Radina, a estimé sur les réseaux sociaux qu'«à ce stade ce dossier paraît n'être rien d'autre que de la pression» exercée sur l'ancien directeur d'Ukrenergo.
Source: ATS
Une frappe russe a touché un hôpital pour enfants à Kherson
Un bombardement a touché mercredi un hôpital pédiatrique dans la ville ukrainienne de Kherson (sud), faisant neuf blessés dont quatre enfants, ont annoncé les autorités de Kiev, qui ont accusé Moscou d'«un nouveau crime de guerre».
«L'ennemi a ouvert le feu sur un hôpital pour enfants à Kherson. Neuf personnes ont été blessées, dont quatre enfants et trois membres du personnel médical», a déclaré Dmytro Loubinets, le médiateur ukrainien pour les droits humains. Selon lui, les bâtiments de l'hôpital ont subi d'importants dégâts.
«Il s'agit là d'un nouveau crime de guerre de la part de la Fédération de Russie, qui attaque délibérément des biens civils, en violation flagrante des normes du droit humanitaire international», a poursuivi Dmytro Loubinets.
Son communiqué est accompagné d'une vidéo non vérifiée par l'AFP montrant un bâtiment aux fenêtres soufflées et à la façade endommagée, ainsi que des pièces contenant du matériel médical au milieu de décombres et ce qui semble des taches de sang sur le sol.
Source: AFP
Zelensky dit avoir besoin du soutien de l'Europe pour 2 ou 3 années de combat supplémentaires contre Moscou
L'Ukraine aura besoin du soutien financier de l'Europe pendant encore «deux ou trois ans» pour contrer l'invasion russe, a affirmé Volodymyr Zelensky, en référence à une proposition de la Commission européenne visant à débloquer progressivement les avoirs russes gelés pour financer l'effort de guerre ukrainien.
«J'ai de nouveau insisté sur ce point auprès de tous les dirigeants européens. Je leur ai dit que nous n'allions pas nous battre pendant des décennies, mais que vous deviez montrer que, pendant un certain temps, vous seriez en mesure de fournir un soutien financier stable à l'Ukraine», a déclaré le président ukrainien, lors d'un briefing sous embargo jusqu'à mardi. «Et c'est pourquoi ils ont ce programme à l'esprit – deux-trois ans», a-t-il ajouté.
Volodymyr Zelensky a affirmé qu'environ 200 soldats russes se trouvaient actuellement dans la ville de Pokrovsk, bastion de l'est de l'Ukraine que l'armée du Kremlin essaye de prendre depuis des mois.
«Dès qu'ils (ces soldats) émergent ou tirent d'un endroit, ils sont localisés et détruits. Pokrovsk est actuellement la cible principale des Russes», a affirmé Zelensky. Dimanche soir, il avait déjà affirmé que des «combats féroces» se déroulaient à Pokrovsk et dans ses faubourgs.
Source: AFP
Nairobi dénonce des Kényans enrôlés malgré eux dans l'armée russe
Plusieurs Kényans «innocents» ont été «trompés» par des recruteurs aux méthodes «peu scrupuleuses» et se sont retrouvés «sur les champs de bataille» face aux troupes ukrainiennes. L'annonce a été faite lundi par Nairobi dans un communiqué. Aucune chiffre, ni du nombre d'individus concernés, ni de blessés, ni de morts, ne figure dans ce texte du ministère kényan des Affaires étrangères, qui fait suite à plusieurs articles dans la presse locale traitant de Kényans enrôlés malgré eux dans l'armée russe.
Le Kenya, dans ce texte, exprime «sa préoccupation face au fait que ses jeunes citoyens continuent d'être trompés par ces agents corrompus et cruels pour se rendre en Russie et se retrouvent involontairement impliqués dans des opérations militaires russes».
Méthodes «peu scrupuleuses»
Le pays d'Afrique de l'Est, dont la jeunesse peine à trouver des débouchés professionnels et où les salaires sont très bas, est accoutumé à voir cette dernière s'exiler temporairement, notamment dans les pays du Golfe, en quête d'un futur meilleur. Si beaucoup reviennent au pays avec un petit pécule, l'ONG Amnesty international dénonçait en mai des conditions de travail si "abusives" qu'elles s'apparentent souvent au "travail forcé et à la traite des êtres humains" pour les employées domestiques kényanes en Arabie saoudite.
Mais en Russie, «des agents qui prétendent travailler avec le gouvernement russe (...) utilisent des méthodes peu scrupuleuses, y compris de fausses informations, pour attirer des Kényans innocents sur le champ de bataille», poursuit Nairobi. La diplomatie kényane affirme être en contact avec Moscou «afin de garantir la libération de citoyens kényans en détresse et leur retour en sécurité».
Source: AFP