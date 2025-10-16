Zelensky échangera avec Trump sur les missiles Tomahawk

Zaporijjia dans le noir, l’AIEA tire la sonnette d’alarme

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a dit s'attendre mercredi soir à ce que les réparations commencent «bientôt» pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la situation actuelle n'étant selon lui «pas tenable».

«Je continue de consulter la Russie et l'Ukraine afin que ces travaux puissent commencer dans les prochains jours», a déclaré dans un communiqué le responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le site occupé depuis mars 2022 par les forces russes a perdu le 23 septembre la connexion au réseau pour la dixième fois et il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire depuis le conflit depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

La centrale, la plus grande d'Europe, est depuis alimentée par sept générateurs diesel de secours et «des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front, à plusieurs kilomètres du site», selon Rafael Grossi.

Source: AFP