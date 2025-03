L'Ukraine prête à suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que son pays était prêt à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie, après une conversation téléphonique «franche» avec Donald Trump. Le président ukrainien a aussi annoncé que des responsables ukrainiens et américains étaient prêts à se rencontrer en Arabie saoudite «dans les prochains jours», sans plus de détails.

Volodymyr Zelensky a affirmé que Donald Trump avait "donné des précisions" sur sa conversation de la veille avec le président russe Vladimir Poutine.

«L'une des premières étapes vers la fin de la guerre pourrait être de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et autres infrastructures civiles», a dit le dirigeant ukrainien sur X. «J'ai soutenu cette mesure et l'Ukraine a confirmé que nous sommes prêts à la mettre en œuvre», a-t-il assuré.

Source: AFP