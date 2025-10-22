il y a 41 minutes

Excédés par Poutine, les Etats-Unis sanctionnent deux géants du pétrole russe

Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers Vladimir Poutine et annoncé des sanctions qualifiées «d'énormes» contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Dans le Bureau ovale, Donald Trump n'a pas caché son exaspération contre le président russe Vladimir Poutine. Photo: keystone-sda.ch

Dans la foulée, le ministère américain des Finances a annoncé mercredi des sanctions visant les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil, conséquence selon Washington de «l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine». Concrètement, leurs avoirs aux Etats-Unis sont gelés et toute transaction avec des acteurs américains est désormais interdite.

«Face au refus du président Poutine d'arrêter cette guerre insensée, le département du Trésor impose des sanctions aux deux plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin», a expliqué Scott Bessent, ministre des Finances américain.

Le secrétaire au Trésor a par ailleurs assuré que son ministère était «prêt à aller plus loin si cela s'avérait nécessaire», invitant les alliés des Etats-Unis «à se joindre à (ces) sanctions». Scott Bessent avait annoncé un peu plus tôt dans la journée, depuis la Maison Blanche, un «renforcement majeur des sanctions à l'encontre de la Russie».

De son côté, l'Union européenne a elle aussi annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin.

Source: AFP