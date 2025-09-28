Washington pourrait autoriser Kiev à frapper la Russie en profondeur
Des frappes en profondeur de l'Ukraine contre la Russie avec des armes américaines ne sont pas à exclure, a affirmé dimanche l'émissaire américain pour l'Ukraine Keith Kellogg, sur la chaîne Fox News.
Interrogé pour savoir si le président Donald Trump avait autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée contre la Russie, Keith Kellogg a répondu: «en lisant ce que (Donald Trump) a dit, ce que le vice-président (JD) Vance a dit et ce que le secrétaire d'Etat (Marco) Rubio a dit, la réponse est oui».
«Utilisez la capacité de frapper en profondeur. Il n'existe pas de sanctuaires», a affirmé Keith Kellogg. Ces déclarations s'inscrivent dans un changement de ton significatif de l'administration Trump vis-à-vis du conflit depuis quelques jours.
Source: AFP
Zelensky affirme que la Russie «a échoué à déstabiliser la Moldavie»
La président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie avait «échoué à déstabiliser la Moldavie», au lendemain de la victoire du camp pro-européen aux élections législatives dans ce pays voisin.
«La Russie n'a pas réussi à déstabiliser la Moldavie même après avoir dépensé d'énormes ressources», a lancé Volodymyr Zelensky dans un discours par vidéo lors d'un forum sécuritaire à Varsovie. «L'influence subversive de la Russie ne s'étendra pas davantage en Europe», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Frappes en Ukraine: Moscou affirme avoir touché des cibles militaires
La Russie a affirmé dimanche avoir touché des cibles militaires en Ukraine lors des bombardements nocturnes qui ont fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés parmi les civils. «Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une frappe massive contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien», a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.
L'Ukraine fait face à un déluge de drones et de missiles
La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque «massive» sur l'Ukraine, selon Kiev, qui a dénombré des centaines de drones et missiles L'offensive a fait au moins quatre morts, dont une fillette de 12 ans, et une vingtaine de blessés à travers le pays.
«La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur les villes ukrainiennes pendant que les gens dormaient. Encore une fois, des centaines de drones et de missiles, détruisant des immeubles résidentiels et causant des victimes civiles», a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur le réseau social X.
Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a pour sa part évoqué une attaque «massive». La ville de Zaporijjia (sud-est) a, elle, été frappée «au moins quatre fois», d'après le gouverneur de la région éponyme Ivan Fedorov.
La Pologne en alerte
Kiev accuse Moscou d'avoir coupé dans cette région la centrale nucléaire d'Energodar, la plus grande d'Europe, et de chercher à la relier au réseau russe malgré les risques de sécurité. L'infrastructure a été conquise en mars 2022 par les troupes russes. De son côté, le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que 41 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.
A l'ouest de l'Ukraine, la Pologne voisine a annoncé mobiliser son aviation de façon «préventive» après les incursions dans son espace aérien d'une vingtaine de drones russes, et de trois avions de combat dans le ciel estonien en moins de deux semaines.
Source: AFP
Lavrov dénonce la rhétorique de l'Allemagne, renvoyée à son passé nazi
Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé samedi la «rhétorique militaire» de l'Allemagne, qui vise à devenir le fer de lance du réarmement européen, renvoyant le pays à son passé nazi.
«Concernant la militarisation de l'Allemagne, nous avons à plusieurs reprises exprimé nos très profondes inquiétudes», a déclaré le responsable russe lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. «Il ne s'agit pas seulement d'un processus de remilitarisation en cours, des signes flagrants d'une renaissance du nazisme sont également observés», a-t-il poursuivi.
«Pourquoi cela se produit-il? Probablement dans le même but que celui que s'était fixé Hitler: soumettre toute l'Europe à son contrôle et tenter d'infliger une défaite stratégique à l'époque contre l'Union soviétique, et aujourd'hui contre la Russie», a encore dit Sergueï Lavrov.
Source: AFP
Toute attaque contre la Russie entraînerait une «réponse résolue»
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde samedi contre toute attaque envers son pays, qui entraînerait une «réponse résolue», alors que Donald Trump a appelé à abattre les avions russes en cas de violation de l'espace aérien de l'Otan.
«La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance atlantique et de l'Union européenne, a-t-il déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doutes sur ce point.»
Après les incursions dans le ciel européen d'une vingtaine de drones et des trois avions de combat russes, les pays de l'UE cherchent à renforcer leur défense, principalement aux abords de la Russie. A ces incursions répétées vient s'ajouter le survol de mystérieux drones au Danemark, qui a contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures en début de semaine.
Face à cette menace, l'Union européenne veut renforcer sa sécurité, avec un «mur anti-drones», qu'une dizaine de pays, dont plusieurs qui ont connu des incursions russes, considèrent désormais comme une «priorité». Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'Otan devaient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.
L'Otan a de son côté averti mardi Moscou que l'«escalade» devait cesser et assuré qu'elle était prête à se défendre par tous les moyens, sans évoquer l'idée d'abattre les avions. Donald Trump a fait volte-face mardi en comparant la Russie à un «tigre de papier» et en suggérant que l'Ukraine pourrait gagner la guerre face à l'armée russe, alors qu'il avait privilégié auparavant le dialogue avec Vladimir Poutine.
Source: AFP
Zelensky dit que l'Ukraine a reçu un système antiaérien Patriot d'Israël
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé samedi que l'Ukraine avait reçu d'Israël un système antiaérien Patriot, un armement de fabrication américaine coûteux et essentiel pour repousser les attaques de missiles russes visant le pays.
«Un système israélien (Patriot) fonctionne en Ukraine, cela fait un mois qu'il fonctionne», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse, sans préciser si Kiev l'avait acheté ou obtenu gratuitement.
Source: AFP
Kiev accuse Moscou d'avoir coupé la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique
L'Ukraine a accusé samedi la Russie d'avoir coupé la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique ukrainien depuis quatre jours et de chercher ainsi à la «voler» en la rattachant au réseau sous contrôle russe, en dépit de risques pour sa sécurité.
«Nous exhortons toutes les nations préoccupées par la sûreté et la sécurité nucléaires à faire clairement comprendre à Moscou que son pari nucléaire doit cesser», a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, dans un message sur son compte X.
Source: AFP
Moscou revendique la prise de trois villages en Ukraine
La Russie a revendiqué samedi la prise de trois villages dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Moscou ont effectué une percée.
L'armée russe a annoncé dans un communiqué s'être emparée des localités de Derylove et de Maiske, dans la région de Donetsk, ainsi que de celle de Stepove dans la région de Dnipropetrovsk.
Source: AFP
Face aux incursions russes, l'UE veut un «mur anti-drones»
L'UE veut renforcer sa sécurité, face à la menace russe, avec un «mur anti-drones», qu'une dizaine de pays, dont plusieurs qui ont connu des incursions russes, considèrent désormais comme une «priorité». Après les incursions dans le ciel européen d'une vingtaine de drones et des trois avions de combat russes, les pays de l'UE cherchent à renforcer leur défense, principalement aux abords de la Russie.
Et à ces incursions répétées viennent s'ajouter le survol de mystérieux drones au Danemark, qui ont contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures en début de semaine. Un deuxième aéroport a été fermé dans la nuit de mercredi à jeudi.
«Les violations répétées de notre espace aérien sont inacceptables. Le message est clair: la Russie teste l'UE et l'Otan. Et notre réponse doit être ferme, unie et immédiate», a déclaré vendredi devant la presse le commissaire européenne à la Défense Andrius Kubilius
Il a donc a réuni vendredi, pour tester cette idée, dix d'entre eux, géographiquement proches de la Russie, ainsi que l'Ukraine, devenue en presque trois ans de guerre experte en matière de drones et de défense anti-aérienne anti-drones.
Source: AFP
La Russie juge «irresponsable» les «menaces» de Zelensky de frapper le Kremlin
Le porte-parole de la présidence russe a jugé vendredi «irresponsable» les «menaces» de frappes contre le Kremlin formulées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview diffusée la veille.
Le dirigeant ukrainien «balance des menaces à tout va, ce qui paraît assez irresponsable», a réagi Dmitri Peskov, questionné à ce sujet lors de son briefing quotidien.
Source: AFP