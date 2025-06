Vladimir Poutine se dit prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky

21 morts à Kiev, Zelensky dénonce «l'une des pires attaques» russes

Au moins 21 personnes, dont un Américain, ont péri à Kiev dans la nuit de lundi à mardi, dans «l'une des pires attaques» russes contre la capitale ukrainienne, selon le président Volodymyr Zelensky, au moment où les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sont dans l'impasse.

Dans un précédent bilan, les autorités municipales avaient évoqué au moins 16 morts, revu à la baisse, après des opérations de recherche et d'identification. Cette nouvelle salve de l'armée russe, qui bombarde quotidiennement le territoire ukrainien depuis le déclenchement de son invasion en 2022, intervient en plein sommet du G7 au Canada, où cette guerre est éclipsée par les hostilités entre Israël et l'Iran.

«Kiev a subi l'une des pires attaques russes avec plus de 440 drones et 32 missiles», a dénoncé Zelensky sur X, affirmant que plusieurs autres régions avaient été visées. Dans la capitale ukrainienne, «ce fut probablement la nuit la plus infernale dont je me souvienne dans notre quartier», raconte à l'AFP Alina Chtompel, une étudiante de 20 ans.

Sergueï explique quant à lui que l'attaque russe l'a brutalement sorti de son sommeil: «Je dormais. Il y a eu une forte détonation. La fenêtre a volé en éclats et j'ai été recouvert de bris de verre». Selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, «27 sites» ont été pris pour cible dans la capitale ukrainienne.

Source: AFP