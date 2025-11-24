L'unité spéciale ukrainienne «Night Watch» utilise la musique pour neutraliser les missiles hypersoniques russes Kinzhal. Cette méthode perturbe la connexion satellite des missiles et simule de faux emplacements à l'aide de chants de guerre modifiés.

1/4 Le Kinzhal est considéré comme l'une des armes les plus dangereuses de l'arsenal russe. Photo: wiki

Un article publié par le portail technologique «404 Media» fait sensation à l'international: une unité spéciale ukrainienne spécialisée dans la guerre électronique, connue sous le nom de «Night Watch», aurait trouvé une méthode étonnamment simple pour neutraliser les missiles hypersoniques Kinzhal, présentés comme «invincibles» par le Kremlin. Le tout, grâce... à la musique.

Le Kinschal est considéré comme l'une des armes les plus dangereuses de l'arsenal russe. Se déplaçant à une vitesse hypersonique, il ajuste en permanence sa position à l'aide d'un système de navigation par satellite. C'est précisément là qu'intervient l'unité ukrainienne: elle perturbe la connexion entre le missile et le satellite en injectant ses propres signaux. Ceux-ci consistent, dans ce cas précis, en un chant de combat ukrainien modifié, comme l'écrit le portail en ligne «Focus».

Une plaisanterie aux conséquences destructrices

Les spécialistes ont codé la chanson «Notre père Bandera» pour en faire des impulsions numérique, lesquelles sont ensuite envoyées vers le missile. Cette manœuvre provocatrice a également une valeur symbolique: Stepan Bandera, personnage controversé de l'histoire ukrainienne, est souvent utilisé à des fins propagandistes par Moscou. «Ce n'est qu'une blague», déclare un membre de «Night Watch». Une boutade aux conséquences potentiellement destructrices... pour le missile.