Un article publié par le portail technologique «404 Media» fait sensation à l'international: une unité spéciale ukrainienne spécialisée dans la guerre électronique, connue sous le nom de «Night Watch», aurait trouvé une méthode étonnamment simple pour neutraliser les missiles hypersoniques Kinzhal, présentés comme «invincibles» par le Kremlin. Le tout, grâce... à la musique.
Le Kinschal est considéré comme l'une des armes les plus dangereuses de l'arsenal russe. Se déplaçant à une vitesse hypersonique, il ajuste en permanence sa position à l'aide d'un système de navigation par satellite. C'est précisément là qu'intervient l'unité ukrainienne: elle perturbe la connexion entre le missile et le satellite en injectant ses propres signaux. Ceux-ci consistent, dans ce cas précis, en un chant de combat ukrainien modifié, comme l'écrit le portail en ligne «Focus».
Une plaisanterie aux conséquences destructrices
Les spécialistes ont codé la chanson «Notre père Bandera» pour en faire des impulsions numérique, lesquelles sont ensuite envoyées vers le missile. Cette manœuvre provocatrice a également une valeur symbolique: Stepan Bandera, personnage controversé de l'histoire ukrainienne, est souvent utilisé à des fins propagandistes par Moscou. «Ce n'est qu'une blague», déclare un membre de «Night Watch». Une boutade aux conséquences potentiellement destructrices... pour le missile.
L'unité spéciale se sert en outre d'un système appelé «Lima», qui – comme son nom l'indique – fait croire à la fusée qu'elle se trouve au-dessus de Lima, la capitale du Pérou. Le missile Kinzhal tente alors d'ajuster brusquement sa trajectoire. A une vitesse hypersonique, des forces extrêmes entrent en jeu. Le fuselage ne peut pas donc résister aux contraintes et finit par se briser en plein vol, selon les déclarations de de l'unité
19 missiles détruits en deux semaines
Selon celle-ci, 19 missiles Kinzhal auraient été détruits en deux semaines. Cette méthode est moins onéreuse que celle reposant uniquement sur les systèmes Patriot américains. Si elle s'avère efficace à long terme, l'Ukraine disposerait d'un outil non négligeable pour répondre à la Russie, qui utilise également des armes hypersoniques pour frapper les infrastructures énergétiques.
De son côté, Moscou semble prendre la menace au sérieux: selon le portail «Night Watch», les missiles du Kremlin auraient été équipés de récepteurs supplémentaires afin de compliquer la tâche du brouillage. Mais les combattants numériques ukrainiens ne se laissent pas impressionner. Même face à un missile équipé de 16 récepteurs, leur méthode a fonctionné, assurent-ils.