Lavrov dit espérer «une stabilité positive» dans les relations avec Washington

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dit vendredi espérer une «stabilité positive» dans les relations entre Moscou et Washington, dans un télégramme envoyé à son homologue américain Marco Rubio à l'occasion du Jour de l'Indépendance.

«Je vous prie de passer des félicitations sincères au peuple américain à l'occasion de la fête nationale des Etats-Unis (...) et d'exprimer le soutien de la Fédération de Russie à ses aspirations à l'unité et à la réalisation du rêve traditionnel américain», a déclaré Sergueï Lavrov dans ce message, cité dans un communiqué de la diplomatie russe.

«J'espère que grâce à nos efforts communs, les relations entre nos pays (...) acquièrent une stabilité positive et une prévisibilité sur la base du respect mutuel et de la prise en compte des intérêts nationaux mutuels pré-définis par l'histoire, la géographie et les 'réalités sur le terrain'», a-t-il souligné.

Source: AFP