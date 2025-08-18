Des images montrent un char russe se diriger vers le front avec un drapeau américain
Alors que lundi soir, une réunion entre Trump et Zelensky aura lieu à Washington pour discuter de la paix en Ukraine, des images de drone ont montré le matin même une nouvelle provocation russe: on voit un char russe se diriger vers la ligne de front, avec un drapeau américain flottant juste à côté. Selon plusieurs médias russes, les images auraient été prises près de Zaporijia.
Il semblerait que le char soit un modèle fabriqué à l'origine aux Etats-Unis. Cet acte reflète la mentalité actuelle en Russie: de nombreux médias locaux ont déclaré après le sommet en Alaska que Trump était du côté de la Russie.
Avant sa rencontre avec Trump, Zelensky insiste sur la nécessité de garanties de sécurité américaines
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté lundi sur la nécessité d'obtenir des garanties de sécurité occidentales avant sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.
«J'espère qu'on aura le temps de parler de l'architecture concernant les garanties de sécurité. C'est vraiment le plus important», a-t-il affirmé lors d'une réunion avec l'émissaire américain Keith Kellogg.
Source: AFP
Petit meeting entre Zelensky et les Européens avant d'affronter Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se réunira avec les dirigeants européens présents à Washington avant son entrevue avec Donald Trump, a annoncé la Commission européenne lundi. Il s'agit d'une «réunion préparatoire» qui se déroulera avant les rencontres avec le président américain à la Maison Blanche, a indiqué l'exécutif européen sur son agenda officiel.
Source: AFP
Zelensky affirme que la Russie ne doit pas être «récompensée» pour son invasion de l'Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie ne devait pas être «récompensée» pour sa guerre, quelques heures avant une rencontre très attendue avec les dirigeants américain et européens en vue de trouver une issue au conflit.
«Poutine commettra des meurtres pour maintenir la pression sur l'Ukraine et l'Europe, ainsi que pour humilier les efforts diplomatiques», a réagi le dirigeant ukrainien sur Facebook, ajoutant que la Russie «ne doit pas être récompensée pour sa participation à cette guerre».
Les Russes «tuent délibérément, particulièrement des enfants». La guerre doit être arrêtée, souligne Zelensky. Et c'est Moscou qui doit entendre le mot «Stop».
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe de drone russe à Kharkiv
Une frappe de drone russe à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins cinq morts, dont un enfant en bas âge, et 17 blessés, a indiqué le maire lundi, à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.
«Cinq personnes sont mortes, y compris un enfant en bas âge. 17 autres personnes ont été blessées dont six enfants», a écrit sur Telegram Igor Terekhov qui avait indiqué auparavant qu'un drone russe avait provoqué plusieurs incendies dans un immeuble résidentiel. La ville proche de la frontière russe, la deuxième du pays avant l'invasion russe, avait quelques heures auparavant été bombardée par un missile balistique russe faisant au moins 11 blessés, selon le maire.
Source: AFP
Zelensky dit vouloir mettre fin à la guerre «rapidement» mais avec une paix «durable»
Volodymyr Zelensky a dit sur X vouloir mettre fin à la guerre «rapidement» mais avec une «paix durable», à quelques heures d'une réunion lundi avec Donald Trump à Washington, où le président ukrainien a annoncé être arrivé.
«Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. Et la paix doit être durable», a écrit Volodymyr Zelensky alors qu'il doit rencontrer le président américain, en présence de dirigeants européens qui le soutiennent.
Source: AFP
Pour Trump, il est exclu que Kiev récupère la Crimée ou entre dans l'OTAN
Donald Trump a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il doit recevoir lundi, pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie «presque immédiatement», excluant que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'OTAN.
«Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré) et PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Zelensky salue une décision «historique» des Etats-Unis, prêts à fournir des «garanties de sécurité» à l'Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dimanche que la «décision» des Etats-Unis de fournir à l'Ukraine des «garanties de sécurité» pour arrêter la guerre avec la Russie était «historique», avant sa rencontre prévue lundi à Washington avec Donald Trump.
«Des garanties de sécurités, comme résultats de notre travail commun, doivent vraiment être très pratiques, fournir une protection au sol et dans les airs, en mer, et doivent être développées avec la participation de l'Europe», a indiqué sur les réseaux sociaux Zelensky, après une réunion en visioconférence de la «Coalition des volontaires» regroupant des alliés de Kiev.
Source: AFP
Pour Macron, Poutine ne veut pas «la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine
Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé dimanche que son homologue russe, Vladimir Poutine, «ne v(oulait) pas la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine, à l'issue d'une réunion en visioconférence avec la «coalition des volontaires» alliés de Kiev.
A la veille d'une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lundi à Washington, à laquelle Macron et plusieurs responsables européens doivent également participer, «notre volonté est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens», et de demander aux Américains «jusqu'à quel point» ils sont prêts à contribuer aux garanties de sécurité qui seraient offertes à l'Ukraine dans un accord de paix, a dit le président français.
«Il ne peut pas y avoir de discussions territoriales sur l'Ukraine sans les Ukrainiens» et, «de la même manière pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux», a-t-il ajouté, demandant à ce que les Européens soient conviés aux prochains sommets sur l'Ukraine.
Cette déclaration a été qualifiée de «mensonge abject» par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dimanche sur Telegram.
Source: AFP
Marco Rubio menace la Russie de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine n'est pas conclu
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a menacé dimanche la Russie de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine ne venait pas à être conclu, deux jours après le sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucune annonce.
«En fin de compte, si nous ne parvenons pas à trouver un accord ici, il y aura des conséquences», a prévenu Marco Rubio lors d'une interview à la chaîne NBC, évoquant la possible «adoption de nouvelles sanctions» contre la Russie.
Source: AFP
Trump fait état de «grands progrès» avec la Russie
Le président américain Donald Trump a fait état dimanche de «grands progrès» avec la Russie dans un message lapidaire publié sur son réseau social, à la veille d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens.
«De grands progrès sur la Russie. A suivre!», a posté le républicain sur Truth Social.
Source: AFP