Des images montrent un char russe se diriger vers le front avec un drapeau américain

Alors que lundi soir, une réunion entre Trump et Zelensky aura lieu à Washington pour discuter de la paix en Ukraine, des images de drone ont montré le matin même une nouvelle provocation russe: on voit un char russe se diriger vers la ligne de front, avec un drapeau américain flottant juste à côté. Selon plusieurs médias russes, les images auraient été prises près de Zaporijia.

Il semblerait que le char soit un modèle fabriqué à l'origine aux Etats-Unis. Cet acte reflète la mentalité actuelle en Russie: de nombreux médias locaux ont déclaré après le sommet en Alaska que Trump était du côté de la Russie.