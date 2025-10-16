il y a 52 minutes

Trump annonce qu'il rencontrera Poutine dans les «deux prochaines semaines»

Donald Trump prévoit de rencontrer son homologue Vladimir Poutine «dans les deux prochaines semaines», a-t-il dit jeudi pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

Le président américain avait annoncé peu avant qu'il verrait prochainement son homologue russe à Budapest, en Hongrie, après un coup de fil qualifié de «très productif» avec le maître du Kremlin.

Trump annonce qu'il rencontrera Poutine dans les «deux prochaines semaines» Photo: keystone-sda.ch

Donald Trump a aussi déclaré que les Etats-Unis ne pouvaient pas «appauvrir» leurs propres réserves de Tomahawk, des missiles que l'Ukraine cherche à se procurer auprès de Washington pour répondre aux attaques russes.

«Nous ne pouvons pas appauvrir (les réserves de) notre propre pays», a dit le président américain en réponse à une question sur ces missiles de croisière, ajoutant: «Nous en avons besoin aussi, donc je ne sais pas ce que nous pouvons faire.»

Source: AFP