Trump annonce qu'il rencontrera Poutine dans les «deux prochaines semaines»
Donald Trump prévoit de rencontrer son homologue Vladimir Poutine «dans les deux prochaines semaines», a-t-il dit jeudi pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.
Le président américain avait annoncé peu avant qu'il verrait prochainement son homologue russe à Budapest, en Hongrie, après un coup de fil qualifié de «très productif» avec le maître du Kremlin.
Donald Trump a aussi déclaré que les Etats-Unis ne pouvaient pas «appauvrir» leurs propres réserves de Tomahawk, des missiles que l'Ukraine cherche à se procurer auprès de Washington pour répondre aux attaques russes.
«Nous ne pouvons pas appauvrir (les réserves de) notre propre pays», a dit le président américain en réponse à une question sur ces missiles de croisière, ajoutant: «Nous en avons besoin aussi, donc je ne sais pas ce que nous pouvons faire.»
Source: AFP
Zelensky est arrivé à Washington
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé jeudi à Washington, où il doit rencontrer vendredi son homologue américain, Donald Trump, a déclaré à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.
Les deux dirigeants doivent s'entretenir de la guerre en Ukraine, et en particulier du missile américain Tomahawk, que Kiev espère obtenir et qui permettrait à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe.
Les discussions autour de la possible fourniture par les Etats-Unis à l'Ukraine de missiles de longue portée Tomahawk ont «contraint» le président russe Vladimir Poutine à appeler son homologue américain Donald Trump, a estimé jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères.
«L'échange d'aujourd'hui (jeudi) entre le président américain Donald Trump et Poutine démontre que le seul fait de discuter des missiles Tomahawk a déjà contraint Poutine à reprendre le dialogue avec l'Amérique», a jugé Andriï Sybiga sur X.
Volodymyr Zelensky espère que la dynamique de paix au Proche-Orient aidera à mettre fin à la guerre en Ukraine, a-t-il ajouté. «Demain (vendredi), une réunion avec le président Trump est prévue – et nous espérons que l'élan pour freiner le terrorisme et la guerre qui a porté ses fruits au Proche-Orient aidera à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine», a-t-il écrit sur X.
Un journaliste de l'agence d'Etat russe RIA-Novosti russe tué en Ukraine
Un journaliste de l'agence d'Etat russe RIA Novosti a été tué dans une attaque de drone ukrainienne dans la partie de la région de Zaporijjia occupée par la Russie, a indiqué l'agence jeudi.
«Le correspondant de guerre de RIA Novosti, Ivan Zouev, a été tué dans la région de Zaporijjia et son collègue Iouri Voitkevitch a été grièvement blessé», a précisé l'agence, notant que Ivan Zouev était mort «à la suite d'une frappe de drone ukrainien».
La Russie rejette les efforts de paix en Ukraine en semant la «terreur»
La Russie rejette de facto les efforts de paix en Ukraine en semant la «terreur», a accusé jeudi l'ambassadrice de Kiev à Washington, après que Donald Trump a salué les progrès des pourparlers en cours avec Vladimir Poutine.
«La Russie a une fois de plus choisi les missiles plutôt que le dialogue, faisant de cette attaque un véritable coup contre les efforts de paix du président Trump», a dit Olga Stefanishyna alors que des frappes majeures russes survenues pendant la nuit ont entraîné des coupures de courant à travers l'Ukraine.
«Ces attaques montrent que la stratégie de Moscou est celle de la terreur et de l'épuisement», a-t-elle ajouté.
Le Kremlin dit travailler à l'organisation d'un sommet Poutine-Trump
Le Kremlin a affirmé jeudi travailler à l'organisation d'une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, possiblement à Budapest, après un échange téléphonique de «presque deux heures trente» à l'initiative de Moscou entre les deux hommes, que la présidence russe a qualifié d'«extrêmement franc et empreint de confiance».
«Il est convenu que les représentants des deux pays s'occuperont sans tarder de la préparation d'un sommet, qui pourrait être organisé, par exemple, à Budapest», a déclaré le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, devant la presse après cette conversation au téléphone.
Trump assure que «de grands progrès ont été faits» pendant son appel avec Poutine
Donald Trump a annoncé jeudi qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest, capitale de la Hongrie, sans donner de date précise, après un échange téléphonique avec son homologue russe au cours duquel il assure que «de grands progrès ont été faits».
«Nous avons décidé qu'une réunion de nos conseillers de haut niveau aurait lieu la semaine prochaine. Les premières réunions seront dirigées par le secrétaire d'Etat Mario Rubio pour les Etats-Unis» dans un lieu encore à définir, a écrit Donald Trump sur Truth Social.
«Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre 'sans gloire' entre la Russie et l'Ukraine», a ajouté le président américain.
L'Ukraine impose des coupures d'électricité dans tout le pays après des frappes russes
Des coupures de courant ont été instaurées dans toute l'Ukraine pour le deuxième jour consécutif en raison des dégâts causés par des frappes russes sur les infrastructures du pays, a annoncé jeudi soir l'opérateur du réseau.
«En raison de la situation difficile sur le système énergétique, des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place dans toutes les régions d'Ukraine», a indiqué Ukrenergo sur Telegram. La Russie a récemment intensifié ses frappes sur le réseau énergétique ukrainien à l'approche de l'hiver.
Trump dit qu'un «long» appel téléphonique avec Poutine a commencé
Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir commencé un «long» appel téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
«Je suis actuellement en conversation avec le président Poutine. La conversation est en cours, elle est longue et j'en rendrai compte, tout comme le président Poutine, à la fin», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Un échange téléphonique est prévu jeudi entre Trump et Poutine
Un échange téléphonique est prévu jeudi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine a indiqué à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche, confirmant une information du site Axios.
Cet entretien aura lieu la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui veut obtenir de son homologue américain des missiles de croisière Tomahawk.
Zelensky échangera avec Trump sur les missiles Tomahawk
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretiendra vendredi à Washington avec son homologue américain Donald Trump de la possible livraison à son armée de missiles de croisière Tomahawk, «sujet principal» du déplacement, a indiqué jeudi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
Zelensky arrivera dans la capitale américaine dès jeudi pour rencontrer des représentants des industries de défense, a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat. Il s'agit de voir «quand les approvisionnements seront vraiment possibles», a-t-il déclaré.
Un site de production de gaz ukrainien à l'arrêt après des frappes russes
Un site de production de gaz dans l'est de l'Ukraine a été mis à l'arrêt jeudi après une nouvelle vague de frappes russes, qui mettent sous pression le réseau énergétique à l'approche de l'hiver. «A la suite de cette attaque, les installations de production de gaz de la région de Poltava ont été fermées», a annoncé l'opérateur privé DTEK.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle vague de plus de 300 drones d'attaque et 37 missiles a frappé l'Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky.
