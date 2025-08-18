DE
Zelensky accueilli chaleureusement par Trump à la Maison Blanche
0:58
Rencontre à Washington:Zelensky accueilli chaleureusement par Trump à la Maison Blanche

Sommet à Washington
Donald Trump a «commencé les préparatifs» d'une rencontre Poutine-Zelensky

Trois jours après le sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le président américain a accueilli Volodymyr Zelensky à Washington lundi. Cette rencontre va-t-elle permettre de mettre un terme à la guerre en Ukraine?
Publié: 18.08.2025 à 23:02 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Partager
il y a 12 minutes

Une rencontre Poutine-Zelensky en «préparation»

Donald Trump a «commencé les préparatifs» d'une rencontre Poutine-Zelensky, devant être suivie d'une réunion à trois, a-t-il déclaré sur son réseau social. Il y évoque également des garanties de sécurité «fournies» par l'Europe en «coordination» avec les Etats-Unis. Sans doute les 100 milliards évoqués par le «Financial Times» que vont devoir sortir les Européens.

Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP


il y a 21 minutes

100 milliards promis à Trump

Selon la presse américaine, Donald Trump aurait repris ses discussions avec Volodymyr Zelensky et les Européens dans le Bureau ovale après son coup de fil avec Vladimir Poutine, qui aurait duré 40 minutes. 

Le «Financial Times» évoque une promesse de Kiev concernant des investissements à hauteur de 100 milliards de dollars pour de l'armement américain, notamment concernant des systèmes de défense Patriot. Le tout financé par les Européens, bien sûr.

Photo: AFP
18.08.2025, 22:59 heures

Trump interrompt les discussions avec les Européens et appelle Poutine

Le président américain Donald Trump a interrompu sa rencontre avec les chefs d'Etat européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour appeler le président du Kremlin, Vladimir Poutine, selon le média américain Axios. 

Trump avait initialement annoncé qu'il appellerait Poutine après la série de discussions. La rencontre avec les Européens devrait se poursuivre après l'entretien téléphonique avec Poutine. 

18.08.2025, 22:04 heures

Trump espère trouver une solution d'ici 1 à 2 semaines

Trump a conclu les discussions, en s'attendant à ce qu'une solution soit trouvée d'ici une à deux semaines. Sinon, «ces terribles combats devront se poursuivre».

18.08.2025, 21:38 heures

Zelensky dit avoir eu sa «meilleure» conversation avec Trump

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est réjoui lundi devant Donald Trump qui le recevait à la Maison Blanche d'avoir eu avec lui «la meilleure» de leurs discussions pour tenter de trouver une issue à la guerre dans son pays.

Photo: AFP

«Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump, c'était vraiment la meilleure – enfin, pardon, peut-être que la meilleure aura lieu à l'avenir – mais c'était vraiment bien, et nous avons parlé de choses extrêmement sensibles», a déclaré Zelensky, assis autour d'une table où étaient également Trump et les dirigeants de puissances européennes.

Source: AFP

18.08.2025, 21:12 heures

L'UE rappelle que les garanties de la sécurité en Ukraine est essentielle

Emmanuel Macron rappelle que l'Europe est directement impactée par l'Ukraine. Il assure que l'Europe s'engagera pour des garanties de sécurité. «Vous pouvez comptez sur nous, et nous sur vous», lance-t-il à Trump. Il évoque une réunion quadrilatérale associant Poutine, Trump, Zelensky et les Européens

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, abonde dans son sens. Il pense qu'impliquer l'Ukraine dans les négociations est essentiel. Une rencontre trilatérale semble donc la suite logique des événements. 

Le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté de son côté sur la nécessité d'un cessez-le-feu en Ukraine. «Je ne peux pas imaginer que la prochaine réunion ait lieu sans un cessez-le-feu, travaillons en ce sens et essayons de mettre la pression sur la Russie», a-t-il soutenu, malgré le fait que président américain a jugé qu'une telle mesure n'était pas nécessaire.

De son côté, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a souligné l'importance des garanties de sécurité. 

Avec l'AFP

18.08.2025, 21:02 heures

Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine

Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il assure que la rencontre trilatérale serait la clé pour la paix en Ukraine. Il se montre même prêt à y participer et lance à Zelensky: «si vous me voulez, on y va». Il annonce vouloir l'organiser très «prochainement». 

Source: AFP

18.08.2025, 20:54 heures

Trump reçoit les dirigeants européens à la Maison Blanche

Photo: AFP

Après Zelensky, c'est maintenant au tour de l'UE de rencontrer le président américain.

Source: AFP

18.08.2025, 20:01 heures

L'ambiance à la Maison Blanche est plutôt détendue

Le choix vestimentaire de Zelensky a été vivement débattu au préalable. Lors de la dernière réunion, sa tenue a été critiquée devant les caméras. Il apparaît désormais vêtu d'une élégante veste et reçoit de nombreux compliments. 

Un journaliste dit à Zelensky qu'il porte un beau costume. «Vous êtes beau», dit-il, ce à quoi Trump répond: «C'est ce que j'ai dit!» Le président américain ajoute: «Il t'a attaqué la dernière fois!»

Le président, qui reconnaît le journaliste, lui répond: «Et vous, vous portez le même costume que la dernière fois!»

«Vous portez le même costume que la dernière fois»
0:25
Un Zelensky moqueur:«Vous portez le même costume que la dernière fois»

Source: AFP

18.08.2025, 19:48 heures

Trump dit qu'il appellera Poutine après sa réunion avec Zelensky et les Européens

Donald Trump a indiqué lundi qu'il parlerait avec son homologue russe Vladimir Poutine, qu'il a rencontré vendredi en Alaska, après sa réunion avec Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens.

«Nous allons avoir une conversation téléphonique juste après ces réunions aujourd'hui. Nous aurons peut-être ou peut-être pas une réunion trilatérale», a affirmé le président américain, s'exprimant devant la presse dans le Bureau ovale aux côtés du président ukrainien.

Source: AFP

