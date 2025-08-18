L'UE rappelle que les garanties de la sécurité en Ukraine est essentielle

Emmanuel Macron rappelle que l'Europe est directement impactée par l'Ukraine. Il assure que l'Europe s'engagera pour des garanties de sécurité. «Vous pouvez comptez sur nous, et nous sur vous», lance-t-il à Trump. Il évoque une réunion quadrilatérale associant Poutine, Trump, Zelensky et les Européens

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, abonde dans son sens. Il pense qu'impliquer l'Ukraine dans les négociations est essentiel. Une rencontre trilatérale semble donc la suite logique des événements.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté de son côté sur la nécessité d'un cessez-le-feu en Ukraine. «Je ne peux pas imaginer que la prochaine réunion ait lieu sans un cessez-le-feu, travaillons en ce sens et essayons de mettre la pression sur la Russie», a-t-il soutenu, malgré le fait que président américain a jugé qu'une telle mesure n'était pas nécessaire.

De son côté, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a souligné l'importance des garanties de sécurité.

Avec l'AFP