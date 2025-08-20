Trump estime qu'il serait mieux que Poutine et Zelensky se rencontrent sans lui
Dans l'émission de radio américaine «The Mark Levin Show», Donald Trump a déclaré qu'il «serait préférable» que Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se rencontrent sans lui pour leurs discussions sur l'Ukraine. Il souhaite voir «comment ils s'en sortent», mais se tient toutefois prêt à les aider à «conclure» l'affaire «si nécessaire».
Source: CNN
Le Bélarus se tiendrait prêt à accueillir une rencontre Poutine-Zelensky
Le Bélarus serait disposé à organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky, rapporte ce mercredi CCN en citant le journal russe «Vedomosti».
La porte-parole du gouvernement bélarusse, Natalia Eismont, précise toutefois que cette idée n'a pas été discutée entre les présidents bélarusse et américain, Loukachenko et Trump.
Les Européens tentent d'influencer Trump sur l'Ukraine de façon «maladroite», juge Moscou
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a estimé mercredi que les Européens faisaient «des tentatives assez maladroites» pour influencer la position du président américain Donald Trump sur le conflit en Ukraine.
«Pour l'instant, nous ne voyons qu'une escalade agressive de la situation et des tentatives plutôt maladroites de changer la position du président des Etats-Unis», a-t-il déclaré. Donald Trump, connu pour ses revirements à répétition, a reçu lundi à la Maison Blanche des dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après avoir vu la semaine dernière Vladimir Poutine.
Sergueï Lavrov a prévenu que toute discussion sur les garanties de sécurité occidentales à offrir à l'Ukraine qui ne prendrait pas en compte la position de Moscou ne mènera «nulle part».
«L'Occident comprend parfaitement que discuter sérieusement de garanties de sécurité sans la Russie est utopique, c'est une voie qui ne mène nulle part», a déclaré Sergueï Lavrov à l'issue de pourparlers avec son homologue jordanien à Moscou. «Nous ne pouvons accepter que les questions de sécurité collective soient désormais abordées sans la Russie», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La Russie revendique la capture de trois localités dans l'Est de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué mercredi la prise de trois nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine, poursuivant ses avancées sur le front au moment où les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter de trouver une issue au conflit.
Selon le bilan quotidien du ministère russe de la Défense, ses troupes ont pris le contrôle des villages de Soukhetské et de Pankivka dans la région de Donetsk (est), ainsi que du village de Novogueorgiïvka dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est).
Les deux premiers sont situés près du secteur du front où l'armée russe avait réalisé une percée des défenses ukrainiennes la semaine dernière, entre les forteresses de Pokrovsk et Kostiantynivka.
Cette percée a finalement été contenue et réduite après l'envoi de renforts sur place par l'Ukraine, selon les unités ukrainiennes engagées.
Source: AFP
La Russie propose que la Biélorussie accueille le sommet Poutine Zelensky
Moscou aurait demandé que la Biélorussie accueille une éventuelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, a indiqué la porte-parole d’Alexandre Loukachenko.
Minsk ne revendique pas un rôle de médiateur, mais se dit prêt à organiser une réunion «si nécessaire pour la paix». En revanche, ce sujet n’a pas été évoqué lors du récent échange téléphonique entre Loukachenko et Donald Trump.
Source: CNN
La Maison Blanche envisagerait Budapest pour la rencontre entre Poutine et Zelensky
La Maison Blanche envisage la possibilité d’organiser un sommet trilatéral à Budapest entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky afin de relancer les négociations de paix en Ukraine. La capitale de la Hongrie, dirigée par le Premier ministre Viktor Orbán, proche du président Donald Trump, apparait comme un premier choix pour Washington.
Cette option est en cours d’examen par les services secrets américains, tandis que Moscou préfère un lieu en Russie et que la France suggère Genève.
Source: Politico
Le chef d'état-major américain va s'entretenir avec ses homologues européens
Le chef d'état-major américain des armées, le général Dan Caine, va s'entretenir mardi soir à Washington avec des chefs militaires européens au sujet de l'Ukraine, a fait savoir un responsable du Pentagone à l'AFP.
Les participants à la réunion discuteront des «meilleures options pour un éventuel accord de paix en Ukraine», a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat.
Les discussions, qui auront lieu en personne à Washington, se tiendront à la veille d'une réunion en visioconférence des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'Otan.
A cette occasion, le commandant suprême des forces de l'alliance en Europe, le général américain Alexus Grynkewich, fera le point «sur l'environnement de sécurité actuel» alors que «les efforts diplomatiques pour obtenir la paix en Ukraine progressent», a déclaré le président du comité militaire de l'Otan, Cavo Dragone.
Source.: AFP
Réunion des hauts gradés de l'Otan mercredi
Les chefs d'état-major des armées de l'Otan se réuniront en visioconférence mercredi pour évoquer le conflit en Ukraine et la «progression des efforts diplomatiques», a annoncé l'Alliance atlantique. «Demain, par visioconférence, j'accueillerai une réunion des chefs d'état-major de la défense des 32 nations alliées», a indiqué l'amiral Giuseppe Cavo Dragone sur le réseau social X.
Source: AFP
Trump évoque un possible soutien aérien américain en guise de garanties de sécurité
Donald Trump a déclaré mardi qu'un soutien aérien américain ainsi que l'envoi de troupes européennes en Ukraine pourraient faire partie des garanties de sécurité pour le pays, mettant en garde contre une situation «difficile» si les négociations entre Kiev et Moscou échouaient.
«Ils sont prêts à envoyer des troupes sur le terrain» a assuré le président américain lors d'une interview accordée à Fox News, en faisant référence aux dirigeants européens rencontrés la veille à la Maison Blanche. Il a par ailleurs ajouté qu'il était «prêt à aider», notamment via l'envoi d'un soutien aérien.
Trump a appelé Poutine
Le républicain a également garanti qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, tandis que «la France et l'Allemagne, (...) le Royaume-Uni veulent envoyer des troupes sur le terrain». «Je ne pense pas que ce sera un problème pour être honnête. Je pense que Poutine en a marre» de cette guerre, a-t-il ajouté.
Donald Trump a également assuré avoir appelé le président russe pour essayer «d'organiser une rencontre avec le président Zelensky. Nous verrons ce que ça donnera». «Si cela se passe bien, je me rendrai à une réunion à trois» avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, a-t-il continué.
Poutine, conciliant?
Le président américain espère que Vladimir Poutine «se montrera conciliant, sinon, la situation sera difficile», ajoutant que Volodymyr Zelensky devait «également faire preuve d'une certaine souplesse». Quant aux régions occupées par la Russie, Donald Trump a affirmé que pour obtenir la paix, l'Ukraine devait accepter de ne pas récupérer des territoires, comme le Donbass.
«C'est une guerre et la Russie est une nation militaire puissante» et «beaucoup plus grande.» «On ne s'attaque pas à une nation qui est dix fois plus grande que soi», a-t-il commenté, évoquant le Donbass, «actuellement détenu et contrôlé à 79% par la Russie».
Source: AFP
Poutine propose à Zelensky de le rencontrer à Moscou
Le président russe, Vladimir Poutine, dont le pays a envahi l'Ukraine en 2022, a proposé d'organiser une rencontre bilatérale avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Moscou, lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, selon deux sources proches du dossier.
«Poutine a mentionné Moscou» lors de cet appel lundi, a indiqué une de ces sources à l'AFP. Le président ukrainien, qui se trouvait alors à la Maison Blanche avec des dirigeants européens, «a répondu 'non'», selon la même source.
Source: AFP
La Russie affirme que la réunion Zelensky-Poutine doit être préparée «très minutieusement»
Toute rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, doit être préparée «très minutieusement», a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
«Tout contact impliquant des dirigeants doit être préparé très minutieusement», a indiqué Sergueï Lavrov dans une interview à la télévision russe Rossiya 24, après que Poutine a accepté lundi le principe d'une rencontre bilatérale avec le dirigeant ukrainien, qui devrait se tenir dans les deux semaines.
Source: AFP