Trump assure que «de grands progrès ont été faits» pendant son appel avec Poutine
Donald Trump a annoncé jeudi qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest, capitale de la Hongrie, sans donner de date précise, après un échange téléphonique avec son homologue russe au cours duquel il assure que «de grands progrès ont été faits».
«Nous avons décidé qu'une réunion de nos conseillers de haut niveau aurait lieu la semaine prochaine. Les premières réunions seront dirigées par le secrétaire d'Etat Mario Rubio pour les Etats-Unis» dans un lieu encore à définir, a écrit Donald Trump sur Truth Social.
«Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre 'sans gloire' entre la Russie et l'Ukraine», a ajouté le président américain.
Source: AFP
L'Ukraine impose des coupures d'électricité dans tout le pays après des frappes russes
Des coupures de courant ont été instaurées dans toute l'Ukraine pour le deuxième jour consécutif en raison des dégâts causés par des frappes russes sur les infrastructures du pays, a annoncé jeudi soir l'opérateur du réseau.
«En raison de la situation difficile sur le système énergétique, des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place dans toutes les régions d'Ukraine», a indiqué Ukrenergo sur Telegram. La Russie a récemment intensifié ses frappes sur le réseau énergétique ukrainien à l'approche de l'hiver.
Source: AFP
Trump dit qu'un «long» appel téléphonique avec Poutine a commencé
Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir commencé un «long» appel téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
«Je suis actuellement en conversation avec le président Poutine. La conversation est en cours, elle est longue et j'en rendrai compte, tout comme le président Poutine, à la fin», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Un échange téléphonique est prévu jeudi entre Trump et Poutine
Un échange téléphonique est prévu jeudi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine a indiqué à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche, confirmant une information du site Axios.
Cet entretien aura lieu la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui veut obtenir de son homologue américain des missiles de croisière Tomahawk.
Source: AFP
Zelensky échangera avec Trump sur les missiles Tomahawk
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretiendra vendredi à Washington avec son homologue américain Donald Trump de la possible livraison à son armée de missiles de croisière Tomahawk, «sujet principal» du déplacement, a indiqué jeudi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
Zelensky arrivera dans la capitale américaine dès jeudi pour rencontrer des représentants des industries de défense, a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat. Il s'agit de voir «quand les approvisionnements seront vraiment possibles», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Un site de production de gaz ukrainien à l'arrêt après des frappes russes
Un site de production de gaz dans l'est de l'Ukraine a été mis à l'arrêt jeudi après une nouvelle vague de frappes russes, qui mettent sous pression le réseau énergétique à l'approche de l'hiver. «A la suite de cette attaque, les installations de production de gaz de la région de Poltava ont été fermées», a annoncé l'opérateur privé DTEK.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle vague de plus de 300 drones d'attaque et 37 missiles a frappé l'Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Zaporijjia dans le noir, l’AIEA tire la sonnette d’alarme
Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a dit s'attendre mercredi soir à ce que les réparations commencent «bientôt» pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la situation actuelle n'étant selon lui «pas tenable».
«Je continue de consulter la Russie et l'Ukraine afin que ces travaux puissent commencer dans les prochains jours», a déclaré dans un communiqué le responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Le site occupé depuis mars 2022 par les forces russes a perdu le 23 septembre la connexion au réseau pour la dixième fois et il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire depuis le conflit depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.
La centrale, la plus grande d'Europe, est depuis alimentée par sept générateurs diesel de secours et «des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front, à plusieurs kilomètres du site», selon Rafael Grossi.
Source: AFP
Des coupures de courant instaurées dans toute l'Ukraine après les frappes russes
Des coupures de courant ont été instaurées dans quasiment toute l'Ukraine en raison des dégâts aux infrastructures électriques causés par les frappes russes, a annoncé mercredi l'opérateur du réseau, signe d'une situation qui s'est aggravée par rapport à la veille.
«En raison de la situation complexe dans le système énergétique de l'Ukraine, des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place dans toutes les régions», sauf celle de Donetsk (est) où se concentrent les combats, a annoncé Ukrenergo sur Telegram.
Source: AFP
Coupures d'électricité dans huit régions ukrainiennes face aux dégâts causés par les frappes russes
L'opérateur du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, a annoncé mardi instaurer des coupures de courant dans au moins huit régions du pays en raison des dégâts causés aux installations par les récentes frappes russes.
«En raison de la situation difficile du système énergétique causée par les précédentes attaques russes (...) des coupures d'urgence ont été mises en place», a annoncé la société sur Telegram.
Source: AFP
La Russie frappe un convoi d'aide humanitaire de l'ONU en Ukraine
Un convoi d'aide humanitaire de l'ONU a été la cible d'une frappe russe mardi dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a affirmé le gouverneur régional ukrainien Oleksandr Prokoudine, jugeant «miraculeux» qu'il n'y ait pas eu de blessé.
Selon ce responsable, un convoi de quatre véhicules blancs siglés Nations Unies, transportant plusieurs tonnes d'aide a été délibérément visé dans la commune de Bilozerka par des tirs de drones et d'artillerie russes. Un des véhicules a été incendié et un autre sérieusement endommagé, mais personne n'a été blessé, toujours cette source.
L'ONU a condamné mardi l'attaque, dénonçant une frappe «inacceptable» de l'armée russe. «Les travailleurs humanitaires sont protégés par le droit humanitaire international et ne devraient jamais être attaqués», a déclaré dans un communiqué Matthias Schmale, coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine.
Source: AFP