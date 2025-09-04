il y a 21 minutes

Début de l'entretien en visioconférence entre Trump et des dirigeants européens sur l'Ukraine

L'entretien en visioconférence entre le président américain Donald Trump, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens, qui appellent Washington à augmenter la pression sur la Russie, a débuté jeudi peu après 14H00 (12H00 GMT), a indiqué l'Elysée.

Les dirigeants de la «Coalition des Volontaires» – une trentaine de pays, essentiellement européens, qui soutiennent militairement l'Ukraine – se sont au préalable réunis pour finaliser des garanties de sécurité pour Kiev.

Volodymyr Zelensky s'est aussi entretenu à la mi-journée avec l'émissaire spécial du président américain Steve Witkoff en marge de la réunion à Paris.

Les Européens pleins d'espoir

La réunion, qui se tenait à Paris au palais de l'Elysée et en visioconférence, devait permettre de «finaliser des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine», a déclaré le président français Emmanuel Macron à l'ouverture des travaux.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui copréside la Coalition avec Emmanuel Macron, a souligné qu'il était «nécessaire d'augmenter la pression» sur le président russe Vladimir Poutine alors que ce dernier «continue à repousser des négociations de paix et à mener des attaques scandaleuses sur l'Ukraine», selon un porte-parole à Londres.

Les Européens espèrent entendre de Donald Trump quels gestes concrets les Américains sont prêts à faire pour appuyer leurs propres efforts.

Ils lui demandent aussi d'accroître les sanctions américaines sur la Russie qui ne montre aucun «signe», selon le président ukrainien, de vouloir arrêter les combats.

Source: AFP