Trump espère mettre fin à la guerre sans Tomahawks

19:52 heures

Les Etats-Unis livreront-ils les Tomahawks?

Un journaliste interroge les deux présidents sur la livraison des Tomahawks des Etats-Unis à l'Ukraine. Zelensky explique que les missiles ne sont pas les seules armes nécessaires pour la guerre, les drones sont importants – même si les Tomahawks sont nécessaires au vu de leur puissance.

Zelensky évoque un possible échange, en fournissant des drones aux USA. Trump n'est pas convaincu. «Nous fabriquons d'excellents drones.» Puis, il évoque l'aviation militaire: « Il n'y a rien de comparable aux avions à réaction. Nous avons éliminé de nombreux drones en Iran avec nos avions.»

Trump dit espérer que la guerre se termine sans que l'Ukraine ait besoin de missiles Tomahawk. Zelensky admet que la guerre ne finira «pas aujourd'hui».