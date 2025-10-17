Trump espère mettre fin à la guerre sans Tomahawks

Les Etats-Unis livreront-ils les Tomahawks?
Un journaliste interroge les deux présidents sur la livraison des Tomahawks des Etats-Unis à l'Ukraine. Zelensky explique que les missiles ne sont pas les seules armes nécessaires pour la guerre, les drones sont importants – même si les Tomahawks sont nécessaires au vu de leur puissance.
Zelensky évoque un possible échange, en fournissant des drones aux USA. Trump n'est pas convaincu. «Nous fabriquons d'excellents drones.» Puis, il évoque l'aviation militaire: « Il n'y a rien de comparable aux avions à réaction. Nous avons éliminé de nombreux drones en Iran avec nos avions.»
Trump dit espérer que la guerre se termine sans que l'Ukraine ait besoin de missiles Tomahawk. Zelensky admet que la guerre ne finira «pas aujourd'hui».
La rencontre est terminée
La réunion entre les deux présidents face aux médias est terminée.
Zelensky s'oppose à un tunnel entre l'Alaska à la Russie
Trump a abordé la proposition du Kremlin de construire un tunnel entre l'Alaska et la Russie. «Que pensez-vous de cette proposition?», demande-t-il à Zelensky. «Je ne l'aime pas», rétorque l'Ukrainien.
La Russie propose un tunnel reliant les Etats-Unis à la Russie dans le détroit de Béring. Selon le conseiller du Kremlin Kirill Dimitriev, cela «permettra l'accès aux matières premières et symbolisera l'unité», comme il l'a écrit sur X. Elon Musk devrait être le développeur de ce mégaprojet.
Poutine pourrait être en train de jouer la montre en Ukraine, admet Trump
Le président américain, Donald Trump, a reconnu vendredi que son homologue russe pourrait être en train de jouer la montre dans le conflit en Ukraine, tout en estimant que Vladimir Poutine voulait un accord.
«Oui je le suis», a-t-il lancé comme on lui demandait s'il était inquiet de la possibilité que le maître du Kremlin cherche à gagner du temps. «C'est possible. Oui, un peu de temps», a-t-il ajouté devant la presse en recevant son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la Maison Blanche. «Mais je pense que je suis assez bon pour ce genre de trucs. Je crois qu'il veut conclure un accord.»
Source: AFP
Les résultats à Gaza donnent de l'espoir à l'Ukraine
«Réussir la paix au Moyen-Orient était crucial. Personne ne pensait que c'était possible», a déclaré Trump. «Personne ne s'attendait à ce que cela arrive.»
Cinquante-neuf pays étaient impliqués dans le processus de paix au Moyen-Orient. «Je pense que les fondations sont posées ici», a-t-il ajouté, faisant référence à la guerre en Ukraine.
Trump se jette des fleurs sur les guerres résolues
Trump admet que les gens comptent sur lui pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais qu'ils oublient toutes les guerres qu'il a déjà «résolues», huit selon lui. Il évoque le prix Nobel de la paix – qu'il n'a pas obtenu – mais assure que là n'est pas son intérêt; «je m'en fiche». Ce qui l'intéresse est de «sauver la vie des gens».
On demande à Trump quelle est la clé pour résoudre le conflit dans les négociations. «Le président, le président et le président», répond-il. Il fait référence à Trump, Poutine et Zelensky.
Zelensky explique qu'il a besoin de garanties de sécurités solides
Un journaliste demande à Zelensky quelles concessions il peut faire à la Russie. «Nous devons nous asseoir et discuter, et nous avons besoin d'un cessez-le-feu», explique Zelensky. «Les accords bilatéraux ou trilatéraux importent peu. Le plus important, c'est la paix.» Le peuple ukrainien a besoin de garanties de sécurité solides de la part de l'OTAN et des Etats-Unis, «parce que les Etats-Unis sont forts».
Pour Zelensky, Poutine n'est pas prêt à la paix
Zelensky déclare que Poutine «n'est pas prêt» à la paix. L'objectif pour lui est de viser un cessez-le-feu. Il espère qu'avec l'aide de Trump, ils arriveront à mettre la pression sur le président russe.
Trump ne partage pas cet avis. Il estime que le président russe veut en terminer avec cette guerre.
«Avec votre aide, nous pouvons mettre fin à la guerre», déclare Zelensky à Trump
La rencontre a commencé. Dans le Bureau ovale, Trump souligne son engagement à mettre fin à la guerre. Il passe ensuite la parole à Zelensky. «Avec votre aide, nous pouvons mettre fin à la guerre», déclare Zelensky. «Je voulais vous remercier après nos appels téléphoniques», poursuit-il.
Il évoque des réunions avec des entreprises énergétiques américaines. Zelensky paraît visiblement nerveux. Trump loue la tenue de Zelensky. «Il est beau dans cette veste.»
Zelensky va bientôt faire face à Trump, la délégation ukrainienne «nerveuse»
La rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue à 19h (heure suisse). Kiev espère obtenir des missiles Tomahawk, mais Washington semble réticent à cette idée, surtout depuis l'appel téléphone avec Vladimir Poutine hier soir.
Selon le «Financial Times», la délégation ukrainienne est «très nerveuse » à l'approche de la rencontre. Avant l'entretien téléphonique entre Trump et Poutine, les Ukrainiens étaient plus confiants.
Le président ukrainien est critique de la rencontre prévue à Budapest. «Il ne s'agit là que d'une nouvelle tentative pour gagner du temps», a déclaré un haut responsable ukrainien au journal à propos de l'approche envisagée par Zelensky.
L'UE propose de mobiliser les avoirs russes pour aider l'Ukraine à acheter des armes
Bruxelles propose que le prêt de 140 milliards d'euros qu'elle veut octroyer à l'Ukraine, grâce à la mobilisation des avoirs russes gelés, soit utilisé principalement par Kiev pour acheter des armes à des fabricants européens, dans un document consulté vendredi par l'AFP.
La Commission européenne projette depuis le mois dernier un montage complexe qui permettrait à l'UE de financer un «prêt de réparations» en faveur de l'Ukraine, en s'appuyant sur plus de 200 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe, qui sont gelés depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.
Source: AFP