Trump attend sa rencontre avec Poutine de pied ferme

La délégation russe est arrivée à Istanbul pour des négociations avec l'Ukraine

La délégation russe est arrivée à Istanbul pour des négociations avec l'Ukraine, ont indiqué jeudi les agences d'État russes Ria Novosti et TASS. «La délégation russe a atterri» à Istanbul, a affirmé une source, citée par Ria Novosti.

Les délégations russe et ukrainienne doivent entamer jeudi dans la métropole turque leurs premiers pourparlers directs depuis le printemps 2022 et les débuts de l'offensive russe en Ukraine. Les modalités et l'horaire de cette rencontre, à laquelle le président russe Vladimir Poutine a refusé de participer, restent peu claires à ce stade.

«Hier soir (mercredi soir, ndlr), la veille du départ de notre délégation à Istanbul, le président Poutine a tenu une réunion sur les préparatifs des futures négociations avec la partie ukrainienne», a indiqué de son côté le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, cité par TASS.

Source: AFP