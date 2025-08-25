il y a 41 minutes

Trump a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky

Donald Trump a répondu par l'affirmative lundi lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il avait parlé à Vladimir Poutine depuis son sommet à la Maison Blanche il y a une semaine avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

«Je crois que nous allons mettre fin à la guerre» a dit le président américain, sans donner plus de précisions et alors que son projet de réunir les présidents russe et ukrainien autour d'une même table semble dans l'impasse.

«Ils ne s'aiment pas»

«Ils ne s'aiment pas», a seulement lancé Donald Trump, interrogé à ce sujet. «Toutes les conversations que j'ai avec lui sont de bonnes conversations, malheureusement le jour suivant une bombe est larguée sur Kiev ou ailleurs et cela me met en colère», a encore dit le président américain, qui a rencontré son homologue russe en Alaska il y a une dizaine de jours.

«Ce n'était pas facile pour lui d'aller en Alaska», a affirmé Donald Trump, alors que Volodymyr Zelensky a estimé au contraire que c'était une «victoire» pour le président russe d'être ainsi reçu sur le sol américain.

Le président américain a indiqué que sa conversation avec son homologue russe pendant leur rencontre avait également porté sur la volonté de «dénucléariser». «Nous allons inclure la Chine» dans ce dialogue, a-t-il assuré.

Source: AFP