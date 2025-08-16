Interpellé sur la mort de civils en Ukraine, Poutine répond par des grimaces
Après avoir salué le président américain Donald Trump en arrivant en Alaska, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a été interpellé par une journaliste sur le tarmac lui demandant: «Allez-vous arrêter de tuer des civils?» En réponse, Poutine a pointé son oreille du doigt, faisant mine de ne pas avoir entendu la question.
Plus tard, assis avec Trump face à la presse, les journalistes posent de nombreuses questions en même temps à Poutine. Le chef du Kremlin leur répond en grimaçant et leur fait signe qu'il ne les entend pas.
Trump dit qu'un accord «dépend» désormais de Zelensky
Donald Trump a affirmé vendredi après sa rencontre en Alaska avec Vladimir Poutine qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine dépendait désormais du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Maintenant ça dépend vraiment du président Zelensky pour y parvenir. Et je dirais également les pays européens, ils doivent s'impliquer un petit peu, mais ça dépend du président Zelensky», a déclaré le président américain dans une interview à Fox News donnée juste après sa rencontre avec son homologue russe.
Trump et Poutine quittent l'Alaska
Peu après 2h, l'avion de Vladimir Poutine a quitté la base militaire Elmendorf-Richardson. Il a été suivi quelques instants plus tard par Air Force One. Les avions des deux dirigeants ont décollé peu après 16h heure locale (00H00 GMT samedi), selon les images vidéo de l'AFP.
Des «avancées», mais pas de cessez-le-feu
La conférence de presse s'est terminée rapidement, sans que les journalistes aient pu poser des questions.
Le président russe Vladimir Poutine a pris la parole en premier. «Nos négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive et de respect mutuel», a déclaré le président russe, qualifiant aussi ces échanges de «très approfondis et utiles». «Nous espérons que l'entente que nous avons conclue (...) ouvrira la voie à la paix en Ukraine», a ajouté Vladimir Poutine, assurant que la Russie est «sincèrement intéressée à mettre fin» au conflit.
Rendez-vous à Moscou!
Donald Trump n'a pas été plus bavard. Le président américain a estimé que «beaucoup de progrès» ont été réalisés lors des entretiens et qu'il reste «très peu» de points à régler. «Nous avons eu une réunion extrêmement productive, et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. Il n'en reste que très peu, certains ne sont pas très importants, mais l'un d'entre eux est probablement le plus important», a-t-il déclaré sans donner de détails. Il a cependant souligné que «nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir».
Le président américain a ajouté qu'il appellerait dans la foulée les dirigeants de pays de l'Otan, ainsi que le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, «pour leur parler de la rencontre d'aujourd'hui».
«J’espère que nous nous reverrons très prochainement», a lancé Donald Trump au président russe à l'issue de la conférence de presse. «La prochaine fois à Moscou», a répondu Vladimir Poutine, sur un ton léger. «J'imagine que cela pourrait arriver», a rétorqué le président américain, amusé.
La conférence de presse commence!
Deux podiums, deux présidents: les choses sont claires. Donald Trump et Vladimir Poutine tiennent une conférence de presse commune, après presque trois heures de discussions.
La conférence de presse avant le déjeuner?
La salle de presse s'anime en Alaska. Il semblerait que le protocole soit chamboulé. Alors qu'un déjeuner entre les deux parties était attendu, la conférence de presse entre Donald Trump et Vladimir Poutine serait imminente. On attend.
La réunion entre les présidents a pris fin
Après plus de 2h30, la première rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est terminée. «Les négociations en petit comité ont pris fin», a annoncé le Kremlin sur Telegram. Les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse commune ultérieurement, est-il sobrement ajouté.
Selon les spéculations des médias américains, ces discussions devraient être suivies d'un déjeuner de travail, incluant de nombreux ministres et conseillers, russes et américains. Avec la présence des ministres du Trésor et du Commerce de Trump, tout indique que l'Ukraine n'est pas seule question sur la table en Alaska. La Maison Blanche semble vouloir également négocier avec les Russes sur des questions économiques et sur les sanctions infligées à la Russie.
Petit tête-à-tête avant la partie officielle
Tapis rouge, applaudissents, survol d'avions de combat, et une amabilité presque démonstrative: Donald Trump a offert à Vladimir Poutine un retour très chorégraphié sur la scène internationale.
Que le dirigeant russe, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, s'aventure hors de son pays est déjà exceptionnel. Mais qu'il le fasse pour être reçu avec tous les honneurs aux Etats-Unis, voilà qui était proprement impensable avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Chose rare, Vladimir Poutine a même été invité à monter dans la voiture blindée de Donald Trump, «The Beast», pour rejoindre le lieu de leur réunion.
Selon BFMTV, les deux dirigeants auraient passé une dizaine de minutes à discuter, en tête-à-tête, dans le véhicule.
Trump et Poutine discutent depuis plus de 2h
Le sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump dure depuis plus de 2 heures. Les négociations se déroulent à huis clos, en format «trois contre trois».
Côté russe, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, Sergueï Lavrov, et son conseiller, Iouri Ouchakov, sont à la table des négociations. Côté américain, Trump est accompagné du secrétaire d'Etat Marco Rubio et de l'envoyé spécial Steve Witkoff.
Cette réunion sera suivie par un repas de travail, avec davantage de ministres et conseillers. Les présidents russe et américain donneront ensuite une conférence de presse pour des journalistes du monde entier, devant un fond bleu portant l'inscription «Pursuing Peace» («Oeuvrer pour la paix»).
C’était une scène inhabituelle sur le tapis rouge en Alaska. Donald Trump attendait Vladimir Poutine et, lorsqu’il l’a aperçu, il l’a accueilli par des applaudissements répétés et un sourire.
Applaudir un président accusé de crimes de guerre et dont les actions en Ukraine suscitent une condamnation internationale a suscité de vives réactions.
De nombreux téléspectateurs ont été irrités, tout comme Paul Ronzheimer, célèbre reporter de guerre et podcasteur pour «BILD». Sur X (ex-twitter), il a écrit: «Aucune propagande russe n’aurait pu imaginer meilleure image que celle d’être accueilli par un président américain applaudissant sur le tapis rouge.»
Le sommet commence
La rencontre bilatérale entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a désormais commencé.
Que se passera-t-il ensuite? Le prochain événement public devrait être une conférence de presse réunissant les deux présidents. Cependant, le calendrier exact reste incertain.
A l’aéroport militaire, Vladimir Poutine ne semblait pas disposé à répondre aux questions. Lorsque des journalistes lui ont demandé s’il accepterait un cessez-le-feu en Ukraine, le chef du Kremlin a semblé faire un geste pour indiquer qu’il n’entendait pas la question.