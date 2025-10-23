Poutine réagit aux sanctions de Trump et montre les crocs

18:35 heures

Poutine réagit aux sanctions de Trump en montrant les crocs

Le président russe Vladimir Poutine a plaidé jeudi en faveur de la poursuite du «dialogue». Une déclaration faite après l'annonce par son homologue américain Donald Trump du report de la rencontre prévue entre les deux hommes à Budapest.

Photo: IMAGO/SNA

«Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes, et encore plus à la guerre», a déclaré Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes. Il a également menacé d'une réponse «très forte» en cas d'attaque du territoire russe par des missiles américains Tomahawk, dont l'Ukraine réclame la livraison de la part de Washington.

Le président russe a aussi estimé que les sanctions adoptées la veille par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient «sérieuses» mais qu'elles n'auront pas d'«impact significatif» sur l'économie du pays.

Source: ATS