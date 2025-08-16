Les Européens se disent prêts à «maintenir la pression» sur la Russie via des sanctions

Les dirigeants européens ont affirmé samedi être «prêts à maintenir la pression» sur la Russie par le biais de sanctions, au lendemain du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

«Nous continuerons à renforcer les sanctions et les mesures économiques ciblées pour peser sur l'économie de guerre de la Russie, jusqu'à l'établissement d'une paix juste et durable», ont ils déclaré dans un communiqué signé en particulier par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz.

Les dirigeants européens ont aussi affirmé être prêts à faciliter un sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine au lendemain de la rencontre entre le président américain et son homologue russe sur le conflit en Ukraine.

«Nous sommes (...) prêts à travailler avec les Présidents Trump et Zelensky en vue d'un sommet trilatéral, avec le soutien de l'Europe» écrivent-ils. La Russie «ne peut avoir» de droit de veto sur le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne et l'Otan, ont ajouté les dirigeants européens. «C'est à l'Ukraine qu'il appartiendra de prendre des décisions concernant son territoire.»

Keir Starmer et Emmanuel Macron réagissent

Les «efforts» de Donald Trump «nous rapprochent plus que jamais» de la fin de la guerre en Ukraine, a dit samedi le Premier ministre britannique Keir Starmer, au lendemain du sommet entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. «Bien que des progrès ont été réalisés, la prochaine étape doit être de nouvelles discussions impliquant» le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a ajouté le chef du gouvernement britannique dans un communiqué. «Le chemin vers la paix en Ukraine ne peut être décidé sans lui», a-t-il affirmé.

Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à maintenir «la pression» sur la Russie tant «qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue».

Dans un message posté sur X après les différents contacts diplomatique consécutifs au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, Emmanuel Macron a également jugé «essentiel de tirer toutes les leçons de ces 30 dernières années, et en particulier de la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements».

