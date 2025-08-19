01:46 heures

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé lundi qu'il était «prêt» à une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion russe de son pays qui se poursuit depuis plus de trois ans.

Photo: Getty Images

«Nous sommes prêts à une rencontre bilatérale avec Poutine et après cela nous nous attendons à une rencontre trilatérale» avec la participation de Donald Trump, a-t-il déclaré à la presse à la suite de ses discussions avec le président américain et des responsables européens à Washington.

Le dossier d'éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine «est une question que nous laisserons entre moi et Poutine», a-t-il ajouté.