Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé lundi qu'il était «prêt» à une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion russe de son pays qui se poursuit depuis plus de trois ans.
«Nous sommes prêts à une rencontre bilatérale avec Poutine et après cela nous nous attendons à une rencontre trilatérale» avec la participation de Donald Trump, a-t-il déclaré à la presse à la suite de ses discussions avec le président américain et des responsables européens à Washington.
Le dossier d'éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine «est une question que nous laisserons entre moi et Poutine», a-t-il ajouté.
Poutine a dit à Trump être prêt à rencontrer Zelensky «d'ici deux semaines», selon Merz
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré lundi à Washington que le président russe Vladimir Poutine avait convenu, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, de rencontrer le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky dans les deux semaines à venir.
«Le président américain s'est entretenu avec le président russe et a convenu qu'une rencontre entre le président russe et le président ukrainien aurait lieu d'ici les deux prochaines semaines», a déclaré Friedriech Merz aux journalistes après les discussions à la Maison Blanche.
Source: AFP
Pas de limitations pour l'armée ukrainienne en cas d'accord de paix, dit Macron
Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi que l'une des garanties de sécurité qui devra accompagner tout accord de paix avec la Russie sera une armée ukrainienne «robuste» capable de dissuader toute nouvelle attaque.
«J'ai pu revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité qui sont une armée ukrainienne robuste, qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitations en nombre, en capacité, en armement», a-t-il déclaré à des journalistes à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec les présidents américain et ukrainien, ainsi que d'autres dirigeants européens.
Source: AFP
Les Occidentaux vont «formaliser» les garanties de sécurité pour l'Ukraine «d'ici dix jours», dit Zelensky
Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser «d'ici dix jours» les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays en cas d'accord de paix avec Moscou, a déclaré lundi à Washington le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Les garanties de sécurité seront probablement décidées par nos partenaires et il y aura de plus en plus de détails, car tout sera couché sur papier et officialisé (...) d'ici une semaine à dix jours», a-t-il indiqué à l'issue de négociations à la Maison Blanche avec Donald Trump et des dirigeants européens.
Source: AFP
Pour le président finlandais, Poutine «n'est pas digne de confiance»
Le président finlandais Alexander Stubb a estimé lundi à Washington que son homologue russe n'était «pas digne de confiance», à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain, le chef de l'Etat ukrainien et d'autres dirigeants européens.
«Poutine est rarement digne de confiance. Il reste donc à voir s'il a le courage de venir à ce type de réunion. A-t-il le courage de venir à une réunion trilatérale, ou essaie-t-il encore une fois de gagner du temps?», a dit Alexander Stubb devant la presse finlandaise.
Source: AFP
La question des territoires n'a pas été abordée lors des discussions
Emmanuel Macron a affirmé lundi que la question des concessions territoriales éventuelles de l'Ukraine n'avait pas été abordée lors des discussions à la Maison Blanche avec les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que d'autres responsables européens.
«Nous n'avons pas parlé de ce sujet du tout aujourd'hui», a déclaré le président français à des journalistes. «Et pour deux raisons. D'abord, la priorité c'est les garanties de sécurité et, ensuite, on a dit 'c'est ce qui doit être discuté en bilatéral et en trilatéral'».
Source: AFP
Macron appelle à «augmenter les sanctions» contre la Russie si les négociations échouent
Emmanuel Macron a appelé lundi à «augmenter les sanctions» contre la Russie si les négociations sur l'Ukraine venaient à échouer, à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens.
«Si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions et, en tout cas, avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe», a affirmé le président français à la presse à Washington.
Source: AFP
Merz dit que l'Ukraine ne devrait pas être contrainte à faire des concessions territoriales
Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé lundi à Washington que l'Ukraine ne devrait pas être contrainte de faire des concessions territoriales dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie. Il a cependant ajouté que la question territoriale n'avait pas été abordée directement lors des discussions.
«La demande russe visant à ce que Kiev renonce aux parties libres du Donbass correspond, pour parler franchement, à une proposition visant à ce que les Etats-Unis renoncent à la Floride», a déclaré Friedriech Merz aux journalistes à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens.
Donald Trump, qui n'a jamais désigné la Russie comme responsable du conflit, a évoqué à nouveau lundi la question d'«échanges de territoires», en indiquant qu'il faudrait prendre en compte la ligne de front.
Source: AFP
Poutine et Trump ont discuté de «l'idée» de porter à un «plus haut niveau» les négociations directes Russie-Ukraine
Vladimir Poutine et Donald Trump ont discuté par téléphone de «l'idée» de porter à un «plus haut niveau» les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, a indiqué le conseiller diplomatique du président russe Iouri Ouchakov, cité par l'agence Tass.
«Vladimir Poutine et Donald Trump ont exprimé leur soutien à la poursuite de négociations directes entre les délégations de Russie et d'Ukraine. A cet égard, en particulier, l'idée a été discutée qu'il serait nécessaire d'étudier la possibilité de porter à un plus haut niveau la représentation de l'Ukraine et de la Russie», a-t-il déclaré.
De telles négociations, à un niveau subalterne, n'ont jusqu'à présent porté que sur des échanges de prisonniers.
Une rencontre Poutine-Zelensky en «préparation»
Donald Trump a «commencé les préparatifs» d'une rencontre Poutine-Zelensky, devant être suivie d'une réunion à trois, a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social. Il y évoque également des garanties de sécurité «fournies» par l'Europe en «coordination» avec les Etats-Unis. Sans doute les 100 milliards évoqués par le «Financial Times» que vont devoir sortir les Européens.
Source: AFP
100 milliards promis à Trump
Selon la presse américaine, Donald Trump aurait repris ses discussions avec Volodymyr Zelensky et les Européens dans le Bureau ovale après son coup de fil avec Vladimir Poutine, qui aurait duré 40 minutes.
Le «Financial Times» évoque une promesse de Kiev concernant des investissements à hauteur de 100 milliards de dollars pour de l'armement américain, notamment concernant des systèmes de défense Patriot. Le tout financé par les Européens, bien sûr.
Trump interrompt les discussions avec les Européens et appelle Poutine
Le président américain Donald Trump a interrompu sa rencontre avec les chefs d'Etat européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour appeler le président du Kremlin, Vladimir Poutine, selon le média américain Axios.
Trump avait initialement annoncé qu'il appellerait Poutine après la série de discussions. La rencontre avec les Européens devrait se poursuivre après l'entretien téléphonique avec Poutine.