il y a 13 minutes

L'UE rappelle que les garanties de la sécurité en Ukraine est essentielle

Emmanuel Macron rappelle que l'Europe est directement impactée par l'Ukraine. Il assure que l'Europe s'engagera pour des garanties de sécurité.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, abonde dans son sens. Il pense qu'impliquer l'Ukraine dans les négociations est essentiel. Une rencontre trilatérale semble donc la suite logique des événements.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté de son côté sur la nécessité d'un cessez-le-feu en Ukraine.