Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine
Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il assure que la rencontre trilatérale serait la clé pour la paix en Ukraine. Il annonce vouloir l'organiser très «prochainement».
Source: AFP
L'UE rappelle que les garanties de la sécurité en Ukraine est essentielle
Emmanuel Macron rappelle que l'Europe est directement impactée par l'Ukraine. Il assure que l'Europe s'engagera pour des garanties de sécurité.
Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, abonde dans son sens. Il pense qu'impliquer l'Ukraine dans les négociations est essentiel. Une rencontre trilatérale semble donc la suite logique des événements.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté de son côté sur la nécessité d'un cessez-le-feu en Ukraine.
Trump reçoit les dirigeants européens à la Maison Blanche
Après Zelensky, c'est maintenant au tour de l'UE de rencontrer le président américain.
L'ambiance à la Maison Blanche est plutôt détendue
Le choix vestimentaire de Zelensky a été vivement débattu au préalable. Lors de la dernière réunion, sa tenue a été critiquée devant les caméras. Il apparaît désormais vêtu d'une élégante veste et reçoit de nombreux compliments.
Un journaliste dit à Zelensky qu'il porte un beau costume. «Vous êtes beau», dit-il, ce à quoi Trump répond: «C'est ce que j'ai dit!» Le président américain ajoute: «Il t'a attaqué la dernière fois!»
Le président, qui reconnaît le journaliste, lui répond: «Et vous, vous portez le même costume que la dernière fois!»
Trump dit qu'il appellera Poutine après sa réunion avec Zelensky et les Européens
Donald Trump a indiqué lundi qu'il parlerait avec son homologue russe Vladimir Poutine, qu'il a rencontré vendredi en Alaska, après sa réunion avec Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens.
«Nous allons avoir une conversation téléphonique juste après ces réunions aujourd'hui. Nous aurons peut-être ou peut-être pas une réunion trilatérale», a affirmé le président américain, s'exprimant devant la presse dans le Bureau ovale aux côtés du président ukrainien.
Les USA promettent d'être «impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine
Les Etats-Unis «seront impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine, a promis Donald Trump. «Ils sont la première ligne de défense parce qu'ils sont là-bas, que c'est l'Europe, mais nous allons aussi les aider. Nous serons impliqués», a déclaré devant la presse le président américain, en référence aux dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky à Washington.
Trump juge qu'un cessez-le-feu n'est pas nécessaire en Ukraine
Donald Trump a jugé lundi qu'un cessez-le-feu préalable n'était pas nécessaire pour mettre un terme au conflit en Ukraine, lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.
«Je ne pense pas qu'il faille un cessez-le-feu», a déclaré le président américain dans le Bureau ovale aux côtés de son homologue ukrainien. «Je sais que cela pourrait être une bonne chose, mais je comprends aussi pourquoi stratégiquement un pays ou un autre n'en voudrait pas.»
Zelensky a «remercié» Trump pour ses efforts personnels à «mettre fin à la tuerie»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a «remercié» lundi Donald Trump pour ses «efforts personnels» visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, au début d'une rencontre cruciale entre les deux hommes à la Maison Blanche.
«Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre», a affirmé dans le Bureau ovale le président ukrainien, tout de noir vêtu, peu après avoir été accueilli par son homologue américain à la Maison Blanche.
Donald Trump se montre confiant de son côté: «cette guerre va se terminer», a-t-il affirmé.
Trump accueille Zelensky à la Maison Blanche
Début de la rencontre entre le président américain et son homologue ukrainien à Washington. Volodymyr Zelensky a été accueilli par Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche. Il a remercié le président américain pour ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Donald Trump a répété qu'il voulait organiser une réunion à trois avec Zelensky et Poutine «si tout se passe bien», tout en promettant que les Etats-Unis «seront impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine.
Trump a déclaré qu'il pensait que «Poutine aussi voulait mettre fin à la guerre».
Alerte aérienne à Kiev juste avant la rencontre Zelensky-Trump
Une alerte aérienne a retenti à Kiev lundi soir, peu avant le début des négociations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que l'alerte avait été déclenchée dans tous le pays en raison du décollage d'un avion russe Mig-31, porteur de missiles hypersoniques Kinjal, utilisés par la Russie pour bombarder son voisin.
Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche
Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont été les premiers dirigeants européens à arriver lundi à la Maison Blanche, où ils ont été reçus par la cheffe du protocole Monica Crawley. Ils doivent être rejoints par le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb.
