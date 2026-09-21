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Rencontre mardi à New York
Trump et Zelensky se voient pour mettre fin à «cette guerre ridicule»

Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump mardi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Les discussions devraient notamment porter sur les efforts de médiation américains et sur de possibles mesures de désescalade entre Kiev et Moscou.
Publié: 21.09.2026 à 16:25 heures
Photo: AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue américain Donald Trump mardi, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, a indiqué lundi à l’AFP une source proche du dossier.

La rencontre est prévue «mardi après-midi», a précisé cette source sous couvert de l’anonymat alors que Washington a relancé ses efforts de médiation diplomatique visant à trouver une solution à l’invasion russe de l’Ukraine qui se poursuit depuis 2022.

La demande de Trump

Zelensky avait indiqué avoir convenu avec Donald Trump d’une rencontre à New York lors d’un entretien téléphonique dimanche, mais sans donner de date. Lors de cette conversation, le président américain a mentionné l’idée de suspendre les frappes ukrainiennes sur les sites pétroliers en Russie.

«Il n’en a pas fait une exigence. Il l’a simplement évoqué. La question a été abordée dans le cadre des discussions sur les mesures de désescalade» entre Kiev et Moscou, a précisé la source.

De son côté, le président américain a estimé sur les réseaux sociaux lundi que la Russie avait «perdu le contrôle de son industrie du gazole en raison de sa guerre avec l’Ukraine». «Un grand nombre de ses raffineries de gazole ont été détruites et sont, au moins temporairement, hors service. Cette guerre ridicule et sans fin avec l’Ukraine doit être arrêtée», a-t-il poursuivi sur X.

Le plan de Zelensky

En réponse, Volodymyr Zelensky a énuméré sur X des «idées pour rapprocher la paix, en commençant par de fortes mesures de désescalade». «Le secteur énergétique de l’Ukraine, ses infrastructures critiques et nos exportations alimentaires doivent cesser d’être des cibles pour la Russie, et cela entraînera de notre part des mesures de désescalade correspondantes», a-t-il souligné.

Si Moscou n’accepte pas ses propositions, Kiev poursuivra ses attaques en profondeur de la Russie, a averti Zelensky. «La nature de la guerre est désormais telle que l’agresseur souffrira lui aussi. La technologie le permet», a-t-il écrit.

La guerre s'intensifie

Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, s’étaient rendus pour la première fois à Kiev en septembre pour relancer la médiation américaine dans ce conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Ils s’étaient précédemment rendus à plusieurs reprises en Russie, qui a intensifié depuis l’été ses frappes aériennes contre l’Ukraine et notamment sa capitale, Kiev.

L’Ukraine a également multiplié cette année ses attaques à l’intérieur de la Russie, en frappant notamment de nombreuses raffineries, afin de réduire le financement de l’effort de guerre russe. Plusieurs cycles de négociations tripartites n’ont dans le passé pas abouti à d’avancée concrète.

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