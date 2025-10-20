il y a 41 minutes

Trump dégaine une nouvelle idée choc pour mettre fin à la guerre

Le président américain Donald Trump affirme vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine – avec une proposition pour le moins radicale: figer la ligne de front et maintenir les forces russes et ukrainiennes là où elles se trouvent actuellement. Cette idée, qu’il a évoquée à bord de l’Air Force One, reviendrait à diviser de facto la région du Donbass, dont une large partie est déjà sous contrôle russe.

Ce plan devrait être discuté lors du sommet envisagé entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest. Mais le Kremlin temporise: «Beaucoup de travail reste à faire», a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov, précisant que les ministres des Affaires étrangères des deux pays mèneraient d’abord des négociations préliminaires. Aucune date n’a encore été fixée pour la rencontre.

Photo: keystone-sda.ch

Vladimir Poutine continue d’exiger que les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, annexées par la Russie, soient reconnues comme faisant partie de son territoire. Kiev rejette catégoriquement cette position. Le président ukrainien

Selon le «Financial Times», Donald Trump aurait déjà encouragé Zelensky à abandonner l’ensemble du Donbass, une information qu’il a ensuite démentie. En pratique, le gel de la ligne de front accorderait toutefois à la Russie le contrôle de territoires qu’elle n’a pas encore totalement conquis par la force.