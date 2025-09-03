Le Kremlin rejette les exigences sécuritaires de Kiev... et menace l'Europe
La Russie a dénoncé jeudi comme des «garanties de danger pour le continent européen» les assurances demandées par Kiev dans le cadre d'un règlement du conflit en Ukraine.
La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répété que la Russie jugeait «absolument inacceptables» les garanties de sécurité demandées par le président Volodymyr Zelensky et qui doivent être discutées lors d'une réunion de la «Coalition des volontaires» jeudi.
«Ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce sont des garanties de danger pour le continent européen», a-t-elle martelé devant des journalistes lors d'une conférence économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.
Source: AFP
Zelensky dit ne pas voir de «signes» montrant que la Russie veut arrêter la guerre
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu mercredi à Paris par son homologue français Emmanuel Macron, a dit n'avoir pas encore vu de «signes» montrant que la Russie compte mettre fin à l'invasion de son pays, lancée en 2022.
«Malheureusement, nous n'avons pas encore vu de signes de la part de la Russie indiquant qu'ils veulent mettre fin à la guerre», a-t-il déclaré devant la presse au palais de l'Elysée, se disant toutefois convaincu que l'Europe et les Etats-Unis aideraient Kiev à «accroître la pression sur la Russie pour avancer vers une solution diplomatique.»
Source: AFP
Trump s'entretiendra jeudi avec Zelensky
Donald Trump s'entretiendra jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué mercredi une haute responsable américaine à l'AFP, clarifiant des propos tenus un peu auparavant par le président américain.
«Je vais lui parler très rapidement et je saurai plus ou moins ce que nous allons faire», a dit Donald Trump en réponse à une question d'un journaliste de l'AFP, alors qu'il recevait le président polonais Karol Nawrocki dans le Bureau ovale.
Une haute responsable de la Maison Blanche a ensuite précisé: «Le président Trump parlait de Zelensky. Ils se parleront demain.»
Source: AFP
Trump dit qu'il «se passera quelque chose» si Poutine ne répond pas à ses attentes
Donald Trump a dit mercredi qu'il «se passerait quelque chose» si le président russe Vladimir Poutine ne répondait pas à ses attentes sur l'Ukraine.
«Il sait quelle est ma position. (...) Selon la décision qu'il prendra, je serai soit content soit mécontent et si nous ne sommes pas contents, il se passera quelque chose», a encore dit le président américain, dont les efforts de médiation entre l'Ukraine et la Russie sont jusqu'ici sans effet.
Source: AFP
«Zelensky devrait venir à Moscou pour une réunion», déclare Poutine
Vladimir Poutine, a commenté sa rencontre avec son homologue ukrainien lors du sommet en Chine, rapportent plusieurs agences de presse. «Je n'ai jamais exclu la possibilité d'une rencontre avec lui. Mais est-ce judicieux?», a questionné Poutine sur un ton rhétorique. «Zelensky devrait venir à Moscou. Ensuite, il y aura une réunion, avec la réserve que la réunion doit être bien préparée.»
Poutine avait déjà tenu ces propos face à Trump lors de leur rencontre en Alaska. Le chef du Kremlin a réitéré que Zelensky n'avait aucune légitimité pour diriger l'Ukraine. La Russie accuse le président ukrainien d'être au pouvoir de manière illégitime, faute d'élections.
Et d'ajouter: «Voyons comment se développera la situation. Sinon (ndlr: si les pourparlers n'aboutissent pas), nous devrons résoudre nos problèmes militairement. Tous les groupements des forces armées russes sont à l'offensive.»
Zelensky espère parler jeudi au président Trump de sanctions contre la Russie
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky entend discuter jeudi avec le président américain Donald Trump de sanctions supplémentaires contre la Russie, a-t-il déclaré mercredi lors d'un déplacement à Copenhague.
«Demain, nous essaierons de joindre le président Trump et nous en parlerons», a précisé Zelensky qui sera à Paris jeudi pour une réunion de la Coalition des volontaires, un ensemble de pays soutenant militairement l'Ukraine.
Lors de son déplacement à la Maison Blanche avec une poignée de dirigeants européens le 18 août, Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump d'imposer des sanctions et faire pression sur Vladimir Poutine si celui-ci ne se rendait pas à la table des négociations.
«Il a dit qu'il répondrait dans quelques semaines», a dit Zelensky. D'après ce que je comprends, il s'agit de deux semaines ou au maximum trois semaines. Les deux semaines se terminent demain», a-t-il ajouté. De son côté, la Commission européenne a annoncé la semaine passée qu'elle allait proposer aux pays membres sous peu un 19e paquet de sanctions.
La Coalition des volontaires réunit une trentaine de pays, principalement européens, prêts à apporter un soutien à l'armée ukrainienne, voire à déployer des soldats en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu, pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression.
Source: AFP
Les Européens devraient clarifier leur engagement pour l'Ukraine à la réunion de jeudi à Paris
La réunion jeudi à Paris de la coalition des volontaires va «clarifier» l'engagement des Européens dans le cadre des garanties de sécurité pour l'Ukraine, en attendant la contribution américaine, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.
La Coalition des volontaires réunit une trentaine de pays, principalement européens, prêts à apporter un soutien à l'armée ukrainienne, voire à déployer des soldats en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu, pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression. Mais certains d'entre eux se sont montrés hésitants dans l'attente de la contribution des Etats-Unis, que plusieurs pays européens jugent indispensable avant tout engagement de leur part.
Source: AFP
Les dirigeants nordiques et baltes reçoivent ce mercredi Zelensky
Les dirigeants nordiques et baltes vont recevoir mercredi à Copenhague le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine sur le front ou dans les négociations, a annoncé le cabinet de la Première ministre danoise Mette Frederiksen.
«Les chefs d'Etat et de gouvernement y discuteront de la manière dont les pays nordiques et baltes peuvent assurer un soutien supplémentaire à l'Ukraine, que ce soit sur le front ou à la table des négociations», a-t-il indiqué dans un communiqué.
Source: AFP
La Russie a lancé cette nuit 526 drones et missiles sur l'Ukraine, selon Kiev
La Russie a lancé dans la nuit une vaste attaque, principalement sur l'ouest de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que Moscou avait lancé 502 drones et 24 missiles. Les autorités régionales ukrainiennes ont fait état de plusieurs blessés et des dégâts infligés à des infrastructures civiles ou des habitations.
Dans la région de Tcherniguiv (nord), 30'000 personnes sont actuellement privées d'électricité, a déclaré le chef de l'administration militaire, Viatcheslav Tchaus.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mercredi que «ces frappes sont clairement une démonstration russe. Poutine montre son impunité. Et cela exige sans aucun doute une réponse de la part du monde». Il appelle ses alliés à faire pression sur «l'économie de guerre» de Moscou, avant de s'entretenir avec des responsables des pays baltes et nordiques au Danemark.
Source: AFP
Une carte militaire russe intrigue: Moscou veut-il marcher jusqu'au Danube?
Une vidéo venue de Russie a fait naître de nouvelles inquiétudes en Europe: on y aperçoit, derrière le chef d'état-major Valeri Guerassimov, une carte militaire qui semble tracer une ligne passant par l'Ukraine jusqu’en Moldavie et en Roumanie.
Beaucoup y voient le signe que Moscou envisage non seulement de s’emparer des régions ukrainiennes de Mykolaïv et d'Odessa, mais aussi d'avancer jusqu'au Danube. De tels objectifs n’ont pourtant jamais été évoqués lors des discussions, déjà fragiles, autour d’un éventuel accord de paix.
Ces zones figurent cependant depuis longtemps dans les ambitions russes: leur conquête priverait l’Ukraine d’un accès à la mer Noire et lui ôterait des centres industriels stratégiques.
La carte a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. «Ils ont clairement perdu la raison», pouvait-on lire dans un message largement relayé. Mais certains observateurs appellent à la prudence. «Ce n’est pas un secret que les Russes aiment insérer des symboles et des informations destinés à l'opinion publique», a commenté sur X l’activiste roumain Radu Hossu.
Environ 2000 soldats nord-coréens tués dans le conflit russo-ukrainien
Environ 2000 soldats nord-coréens ont été tués dans le conflit russo-ukrainien, a affirmé mardi un député sud-coréen, citant des chiffres du Service de Renseignement National sud-coréen (NIS), à l'issue d'une réunion avec ce dernier.
En avril, ils «estimaient le nombre de morts à au moins 600» mais sur la base d'évaluations actualisées, ils «estiment désormais ce chiffre à environ 2000», a déclaré à la presse le député Lee Seong-kweun après un briefing des députés membre de la commission du renseignement et le NIS.
Les services secrets de Corée du Sud et de pays occidentaux ont affirmé que Pyongyang avait envoyé plus de 10'000 soldats en 2024 dans la région russe de Koursk au moment d'une offensive de Kiev, ainsi que des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée.
Le député d'opposition Lee Seong-kweun, membre du Parti du pouvoir au peuple de l'ancien président Yoon Suk Yeol, a également affirmé que les renseignements sud-coréens estiment que la Corée du Nord prévoit de déployer 6000 militaires supplémentaires en Russie, dont 1000 seraient déjà arrivés.
Source: AFP