La Russie a remis 1000 nouveaux corps à l'Ukraine

La Russie a remis jeudi à l'Ukraine 1000 nouveaux corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, ont annoncé les deux belligérants, portant à plus de 14000 le nombre des dépouilles restituées à Kiev depuis le début de l'année.

«Les opérations de rapatriement se sont déroulées aujourd'hui» (jeudi) et portent sur «1000 corps», a dit sur Telegram l'administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre, saluant l'aide apportée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Photo: Global Images Ukraine via Getty

Un travail d'identification des cadavres doit désormais être réalisé par des médecins légistes et des enquêteurs, sous l'autorité de la justice ukrainienne. Le négociateur russe Vladimir Medinski a confirmé sur Telegram cet échange, ajoutant que la Russie a de son côté obtenu de Kiev les corps de 31 de ses soldats tués.

Ce nouvel échange porte à plus de 14'000 le nombre des corps remis par la Russie à l'Ukraine depuis le début de l'année. L'Ukraine en a pour sa part restitué quelques centaines à la Russie sur la même période.

Source: AFP