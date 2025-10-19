L'UE approuve l'interdiction d'importation de gaz russe

Zelensky appelle Trump à durcir le ton face à Poutine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé Donald Trump à durcir le ton face à Vladimir Poutine, assurant que son homologue russe était «plus fort que le Hamas», dans une interview à un média américain diffusée dimanche.
Questionné par la chaîne de télévision NBC sur sa volonté de voir le président républicain se montrer plus ferme à l'égard de Vladimir Poutine, il a déclaré «oui et même davantage, car Poutine ressemble mais est plus fort que le Hamas».
«C'est pourquoi il faut plus de pression» contre Moscou a-t-il ajouté lors de cet entretien réalisé vendredi.
Donald Trump avait promis de mettre fin une fois de retour au pouvoir en janvier aux guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza, des objectifs qui se sont avérés plus difficiles qu'il ne l'espérait.
Source: AFP
L'UE donne son feu vert des Etats membres sur l'interdiction d'importer du gaz russe d'ici fin 2027
L'interdiction d'importer du gaz naturel russe dans l'Union européenne d'ici fin 2027 a été approuvée lundi par la majorité des États membres lors d'une réunion des ministres européens de l'Énergie à Luxembourg. Cette décision vise à assécher une source majeure de financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine. La mesure doit maintenant être négociée avec le Parlement européen, le Danemark, qui assure la présidence tournante de l'UE, espérant une adoption définitive avant le Nouvel An.
La Slovaquie et la Hongrie, très dépendantes du gaz russe, se sont opposées à l'interdiction mais ont été mises en minorité. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, l'UE cherche à se sevrer des hydrocarbures russes. Si les importations de pétrole ont presque totalement cessé, la dépendance au gaz reste forte : la Russie représentait encore 19 % des importations européennes en 2024, contre 45 % en 2021.
Pour accélérer le processus, la Commission européenne avait proposé au printemps un arrêt total des importations de gaz russe fin 2027, et un possible avancement à fin 2026 pour le gaz naturel liquéfié. Le Parlement européen souhaite aller plus loin, avec une interdiction totale dès le 1er janvier 2026, avec quelques exceptions limitées, que ce soit par gazoduc ou sous forme de GNL.
Vladimir Poutine à Budapest est «utile» s'il y a un cessez-le-feu, selon Jean-Noël Barrot
La venue du président russe Vladimir Poutine à Budapest pour y rencontrer son homologue américain Donald Trump est «utile» si elle permet un cessez-le-feu «sans conditions» en Ukraine, a estimé lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Cette rencontre entre les deux présidents est «utile», mais «soyons clairs, la présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans conditions», a-t-il déclaré à son arrivée à Luxembourg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
Interrogée sur les perspectives de ce nouveau sommet américano-russe, la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, s'est montrée très prudente. «La question est de savoir s'il y aura un quelconque résultat à cela», a déclaré Kaja Kallas à Luxembourg, appelant le président américain à faire pression sur Moscou. «La Russie ne négocie que lorsqu'elle est mise sous pression, donc nous espérons que le président Trump fera de même», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'Ukraine a «besoin» de 25 nouveaux systèmes antiaériens américains Patriot, affirme Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays avait «besoin» de 25 systèmes antiaériens américains Patriot supplémentaires pour l'aider à faire face aux frappes russes, quelques jours après sa visite à Washington.
Volodymyr Zelensky a annoncé lors d'une conférence de presse avoir «engagé des discussions avec des entreprises du secteur de la défense» afin «de préparer un contrat pour 25 systèmes Patriot». «Ce sont 25 systèmes dont nous avons besoin», a-t-il souligné.
Source: AFP
Zelensky assure être prêt à se joindre à Trump et Poutine à Budapest
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré lundi être prêt à se joindre à la rencontre prévue prochainement à Budapest entre ses homologues américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, s'il recevait une invitation en ce sens.
«Si je suis invité à Budapest, s'il s'agit d'une invitation sous la forme d'une rencontre à trois, ou comme on l'appelle, d'une diplomatie itinérante, où le président Trump rencontre Poutine et où le président Trump me rencontre, alors, sous une forme ou une autre, nous nous mettrons d'accord», a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
De nouveaux détails émergent sur l’appel téléphonique entre Trump et Poutine
C’est un petit coup de tonnerre politique. Peu avant une visite cruciale du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, Donald Trump a annoncé qu’il comptait prochainement rencontrer Vladimir Poutine. «Nous en avons parlé au téléphone», a-t-il déclaré, qualifiant la conversation de «très constructive».
Mais de nouvelles informations viennent éclairer cet échange – et elles révèlent un point décisif. Selon le «Washington Post», le président russe aurait exigé lors de cet appel la pleine souveraineté sur la région stratégique de Donetsk, en échange d’un cessez-le-feu.
En contrepartie, Poutine se serait dit prêt à renoncer à certaines zones occupées dans les régions de Zaporijjia et Kherson. Pour mémoire, lors du dernier sommet Trump-Poutine en Alaska, le chef du Kremlin réclamait encore la totalité des territoires conquis dans ces deux régions, ainsi qu’une petite partie non occupée de Lougansk.
Ces nouvelles positions sont perçues à la Maison Blanche comme un signe d’assouplissement, estime le quotidien américain, citant plusieurs sources anonymes.
Un diplomate européen tempère toutefois cet optimisme: «C’est un peu comme leur vendre leur propre jambe pour rien», ironise-t-il. L'Ukraine n’a, pour l’heure, pas réagi publiquement à cette proposition. Ni la Maison Blanche ni le Kremlin n’ont commenté. La Russie contrôle déjà depuis 2014 la Crimée, ainsi qu’une grande partie de Lougansk et des régions de Donetsk, Zaporijjia et Kherson.
La rencontre prévue à Budapest suscite déjà la controverse. Beaucoup se demandent comment Vladimir Poutine pourrait s’y rendre, alors qu’il fait l’objet de lourdes sanctions et d’un mandat d’arrêt international.
Les travaux de raccordement électrique à Zaporijjia ont commencé
Le plan «complexe» pour rétablir après une panne record de près de quatre semaines l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a commencé à être mis en oeuvre grâce à un cessez-le-feu local, a annoncé samedi l'AIEA.
«Les travaux ont commencé pour réparer les lignes électriques» autour du site, a déclaré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, sur X.
Le démarrage prochain des réparations avait été annoncé mercredi par l'agence basée à Vienne, en Autriche, qui faisait pression pour remédier à une situation «intenable».
Un atout stratégique
La plus grande centrale nucléaire d'Europe est occupée depuis mars 2022 par les forces russes. Le 23 septembre, elle a perdu sa connexion au réseau pour la dixième fois et il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.
La centrale est depuis alimentée par sept générateurs diesel de secours et des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front à plusieurs kilomètres du site, selon l'AIEA.
L'agence onusienne n'a pas précisé combien de temps les travaux allaient durer, ni quand le courant serait totalement rétabli. D'après elle, la sûreté demeure «maintenue», le combustible des six réacteurs à l'arrêt continuant d'être refroidi efficacement et le niveau de radioactivité étant normal.
Située près de la ville d'Energodar, le long du Dniepr, la centrale nucléaire est proche de la ligne de front. Ses six réacteurs produisaient avant la guerre environ un cinquième de l'électricité de l'Ukraine. Ils ont été arrêtés après la prise de contrôle par Moscou.
La centrale a besoin d'électricité pour maintenir ses systèmes de refroidissement qui empêchent un accident nucléaire. Début octobre, Moscou avait affirmé que la situation était «sous contrôle» à Zaporijjia, après des propos alarmants du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de risquer une catastrophe nucléaire en attaquant le site, et se sont renvoyé la responsabilité de la déconnexion du réseau d'électricité.
Source: AFP
Trump presse Zelensky de conclure «un accord» mettant fin à la guerre
Donald Trump a dit vendredi au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu'il «était temps» de «trouver UN ACCORD» pour mettre fin à la guerre, selon un message publié par le président américain sur Truth Social.
«La rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été très intéressante et cordiale, mais je lui ai dit, comme je l'ai par ailleurs fortement suggéré au président Poutine, qu'il était temps d'arrêter la tuerie et de trouver un ACCORD», a-t-il écrit, en jugeant que les deux belligérants devaient «s'arrêter où ils sont».
Zelensky garde espoir
De son côté, Volodymyr Zelensky a refusé de faire une quelconque annonce sur une potentielle livraison de missiles américains Tomahawk à son pays, indiquant que Donald Trump «ne veut pas d'escalade». «Nous avons également parlé de (missiles à) longue portée et je ne souhaite pas faire de déclaration à ce sujet. Nous avons décidé de ne pas en parler, car (...) les Etats-Unis ne souhaitent pas d'escalade», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse.
Zelensky a estimé que la Russie avait «peur» de la potentielle livraison de missiles américains Tomahawk à son pays, tout en se disant «réaliste» quant à la possibilité de les obtenir après son entretien avec Donald Trump.
«Je pense que la Russie a peur des Tomahawk, vraiment peur, car c'est une arme puissante», a déclaré Zelensky. Répondant à la question de savoir s'il avait espoir de recevoir cet armement, il a répondu: «Je suis réaliste».
Source: AFP
Zelensky a téléphoné aux dirigeants européens après son entretien avec Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu une conversation téléphonique vendredi avec ses alliés européens à la suite de son entretien avec Donald Trump à Washington, a indiqué une source au sein de la délégation ukrainienne.
«Oui», a simplement indiqué cette source aux journalistes, dont ceux de l'AFP, pour confirmer cette information. Elle n'a pas précisé quels dirigeants européens ont participé à cet appel téléphonique.
Source: AFP
Zelensky a montré à Trump des «cartes» de cibles potentielles à frapper en Russie
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté à son homologue américain Donald Trump lors de leur entretien à Washington des «cartes» montrant des cibles potentielles pouvant être frappées en Russie, a indiqué une source au sein de la délégation ukrainienne.
«Sur ces cartes, il y a des points de pression de la défense russe et de l'économie militaire qui peuvent être ciblés pour contraindre (Vladimir) Poutine à mettre fin à la guerre», a expliqué cette source à des journalistes dont ceux de l'AFP.
Source: AFP
La rencontre est terminée
La réunion entre les deux présidents face aux médias est terminée.