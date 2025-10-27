L'essai du missile nucléaire russe n'a pas plu à Trump
Donald Trump a jugé «inappropriée» lundi l'annonce faite la veille par son homologue russe Vladimir Poutine de l'essai final réussi d'un missile de croisière russe à propulsion nucléaire.
«C'est inapproprié de la part de Poutine de dire cela. Il devrait mettre fin à la guerre en Ukraine», a affirmé le président américain. «Cette guerre qui devait durer une semaine entrera bientôt dans sa quatrième année. Voilà ce qu'il devrait faire plutôt que de tester des missiles», a-t-il poursuivi lors d'un échange avec les journalistes à bord de l'avion l'emmenant au Japon, au deuxième jour d'une tournée en Asie.
Source: AFP
La Russie dit avoir intercepté 193 drones ukrainiens dans la nuit
Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi matin avoir intercepté 193 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque qui a fait un mort selon des autorités locales.
Un chauffeur de minibus a été tué et cinq passagers ont été blessés dans le village de Pogar, a affirmé lundi matin sur Telegram Aleksandre Bogomaz, gouverneur de la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.
Parmi les drones décomptés, 47 ont survolé la région de Briansk et 40 la région de Moscou, dont la majorité se dirigeait vers la capitale russe, selon le ministère de la Défense.
Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. Kiev intensifie ses frappes et vise notamment les infrastructures énergétiques russes.
Source: AFP
200 soldats russes ont pénétré dans Pokrovsk
Violents combats, chars lourds, troupes infiltrées et menace d’encerclement: après des mois d’assauts russes contre les positions ukrainiennes autour de Pokrovsk, aux abords du Donbass, des soldats russes seraient parvenus à entrer dans la ville, selon les autorités de Kiev.
D’après l’état-major ukrainien, plusieurs petits groupes d’infanterie russes auraient réussi à contourner les lignes de défense pour s’infiltrer dans Pokrovsk. Environ 200 soldats s’y seraient retranchés et livreraient actuellement de rudes affrontements avec les forces ukrainiennes. Les deux camps utiliseraient également des drones de combat.
Toujours selon Kiev, les combats sont «extrêmement dynamiques et intenses». L’armée russe chercherait à percer les défenses ukrainiennes à l’aide de chars et de véhicules blindés.
L’état-major ukrainien a par ailleurs démenti les affirmations de Moscou faisant état d’un encerclement complet des troupes ukrainiennes à Pokrovsk. Au contraire, il affirme que plusieurs zones autour de la ville auraient été reprises.
La région de Pokrovsk reste le théâtre d’affrontements particulièrement violents. Il y a quelques mois, des attaques russes menées à moto y avaient déjà suscité l’attention.
La Russie dénonce des «tentatives» de saper son dialogue avec les USA
La Russie a dénoncé dimanche des «tentatives» de saper son dialogue «constructif» avec les Etats-Unis visant à trouver un règlement du conflit ukrainien, quelques jours après le report sine die d'un projet de rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
«Nous sommes témoins de tentatives titanesques de saper tout dialogue entre la Russie et les Etats-Unis», a déclaré dans un message vidéo un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, qui enchaîne depuis vendredi des rencontres avec des responsables de l'administration Trump à Washington.
Essai final réussi d'un missile de croisière à propulsion nucléaire
Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé dimanche le succès d’un essai final pour le missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestni. Il a salué cette arme comme «unique», capable de parcourir jusqu’à 14'000 km, en pleine offensive russe en Ukraine.
«Les tests décisifs sont désormais achevés», a déclaré Vladimir Poutine, dans une vidéo diffusée par le Kremlin, lors d'une réunion avec des responsables militaires, en ordonnant de commencer à "préparer les infrastructures pour mettre en service cet armement dans les forces armées" russes.
«C'est une création unique que personne d'autre dans le monde ne possède», a assuré le maître du Kremlin, selon lequel le Bourevestnik (oiseau de tempête en russe) a une «portée illimitée».
Lors du dernier essai le 21 octobre, le missile Bourevestnik a passé dans l'air «environ 15 heures», en survolant 14'000 km, a précisé pour sa part le chef de l'Etat-major russe, Valéri Guérassimov, en ajoutant que "ce n'est pas une limite" pour cet armement.
«Les caractéristiques techniques du Bourevestnik permettent de l'utiliser avec une précision garantie contre des sites hautement protégés situés à n'importe quelle distance», a-t-il affirmé.
Vladimir Poutine avait annoncé le développement par l'armée russe de ces missiles, capables de surmonter selon lui quasiment tous les systèmes d'interception, en 2018.
Des drones russes déferlent sur Kiev, au moins trois morts
Une attaque de drones russe sur Kiev a fait trois morts et près d'une trentaine de blessés dont six enfants, a annoncé dimanche le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. «Selon les premières informations, trois personnes sont décédées et 27 ont été blessées» dans le quartier de Desnianskyi à Kiev, a écrit Vitali Klitschko sur Telegram.
L'attaque a également causé de nombreux dégâts matériels et des feux se sont déclarés dans plusieurs appartements d'un immeuble, avant d'être éteint. Dans le quartier d'Obolonskyi, des débris de drones sont tombés sur un immeuble de 16 étages, selon le maire de Kiev.
Cette attaque survient au lendemain de bombardements russes sur l'Ukraine qui ont tué quatre personnes et blessé une vingtaine d'autres dans la nuit de vendredi à samedi.
Sur le front diplomatique, le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.
Source: AFP
Des attaques de missiles sur Kiev font au moins deux morts
Des attaques russes de missiles et de drones ont causé la mort d'au moins deux personnes et fait plusieurs blessés samedi en Ukraine, selon les autorités locales. A Dnipropetrovsk, le chef de l'administration militaire régionale a déclaré que deux personnes avaient été tuées et sept autres blessées lors d'attaques de missiles et de drones.
«Explosions dans la capitale. La ville subit une attaque balistique. Veuillez vous rendre aux abris», a indiqué le maire de la capitale Vitali Klitschko sur Telegram, faisant état de «huit blessés» dont trois ayant été hospitalisés. Des incendies importants se sont également déclarés dans les quartiers de Desnyansky et Darnytsky, sans toucher d'habitations, a-t-il précisé.
«La défense aérienne est à l'oeuvre dans la capitale. L'ennemi attaque la ville avec des missiles», a déclaré pour sa part le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, Timour Tkatchenko. Il a décrit des scènes avec des vitres brisées, des voitures endommagées et un cratère dans la cour d'un immeuble résidentiel du quartier de Dniprovsky.
Source: AFP
L'émissaire économique du Kremlin annonce être aux Etats-Unis
Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a affirmé vendredi se trouver aux Etats-Unis. Une déclaration faite deux jours après que Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie sur les hydrocarbures, en raison de son offensive en Ukraine.
«Arrivé aux Etats-Unis pour continuer le dialogue USA-Russie - visite planifiée de longue date sur invitation de la partie américaine», a écrit Kirill Dmitriev sur X. Il a également affirmé vendredi qu'il ferait valoir la position de Moscou sur la guerre en Ukraine auprès de membres de l'administration américaine, selon les agences russes.
«L'Ukraine empêche malheureusement le dialogue nécessaire, et le fait à la demande des Britanniques, à la demande des Européens, qui veulent que le conflit continue», a encore affirmé Kirill Dmitriev selon l'agence publique TASS.
Cette visite intervient au moment où la direction américaine a de nouveau fait part de sa frustration à l'égard de la Russie et de son refus d'envisager un cessez-le-feu dans la guerre lancée en 2022 en Ukraine. Mardi, le président américain Donald Trump a reporté sine die une rencontre tout juste annoncée avec M. Poutine, disant ne pas vouloir de discussions «pour rien».
Source: ATS
Une explosion sur un quai de gare en Ukraine fait quatre morts et 12 blessés
Un voyageur a déclenché un engin explosif vendredi sur le quai d'une gare d'une ville du nord de l'Ukraine au moment d'un contrôle, entraînant sa mort et celle de trois autres personnes, et faisant 12 blessés, a indiqué la police sans plus de précisions.
«Des gardes-frontières vérifiaient les papiers des passagers d'un train quand l'un d'eux a sorti un engin explosif sur le quai, qui a ensuite explosé», a déclaré la police ukrainienne dans un communiqué. Cet homme, âgé de 23 ans, ainsi que trois femmes ont été tuées. Les médias ukrainiens ont indiqué qu'il s'agissait d'une grenade.
Source: AFP
L'armée russe revendique la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué vendredi la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine, où ses troupes continuent de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.
Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées du village de Bologivka dans la région de Kharkiv, de ceux de Dronivka et Promin dans la région de Donetsk et de celui de Perchotravnévé dans la région de Dnipropetrovsk.
Source: AFP