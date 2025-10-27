L'essai du missile nucléaire russe n'a pas plu à Trump

La Russie dit avoir intercepté 193 drones ukrainiens dans la nuit

Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi matin avoir intercepté 193 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque qui a fait un mort selon des autorités locales.

Un chauffeur de minibus a été tué et cinq passagers ont été blessés dans le village de Pogar, a affirmé lundi matin sur Telegram Aleksandre Bogomaz, gouverneur de la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

La région de Briansk aurait été ciblée par des drones ukrainiens (archive). Photo: IMAGO/SNA

Parmi les drones décomptés, 47 ont survolé la région de Briansk et 40 la région de Moscou, dont la majorité se dirigeait vers la capitale russe, selon le ministère de la Défense.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. Kiev intensifie ses frappes et vise notamment les infrastructures énergétiques russes.

Source: AFP