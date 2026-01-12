Les USA fustigent le recours aux missiles Orechnik russes en Ukraine
Les Etats-Unis ont dénoncé lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'utilisation par la Russie en Ukraine du missile balistique de dernière génération Orechnik, une «escalade dangereuse et inexplicable».
Le missile de portée intermédiaire, sans charge nucléaire, a frappé «une zone en Ukraine proche de la frontière avec la Pologne et l'OTAN. Cela constitue une nouvelle escalade dangereuse et inexplicable, alors que les Etats-Unis travaillent avec Kiev, d'autres partenaires et Moscou pour mettre un terme à la guerre via un accord négocié», a déclaré l'ambassadrice américaine adjointe à l'ONU Tammy Bruce.
Source: AFP
Frappes russes sur l'Ukraine: réunion du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi à la demande de l'Ukraine après de nouvelles frappes russes massives et l'utilisation par Moscou de son missile de dernière génération Orechnik. La requête de Kiev a été appuyée par six membres du conseil.
«La Russie a atteint un nouveau niveau effroyable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans ses attaques contre les civils et infrastructures civiles en Ukraine», dénonce l'ambassadeur d'Ukraine à l'ONU Andriï Melnyk dans sa lettre demandant la réunion, vue vendredi soir par l'AFP.
De nouvelles frappes russes dans la nuit de jeudi à vendredi ont privé de chauffage la moitié des immeubles résidentiels de Kiev, poussant le maire de la capitale ukrainienne à appeler vendredi la population à évacuer "temporairement" la ville.
Missile Orechnik
Cette nouvelle nuit de bombardements a d'autre part vu l'utilisation, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre en février 2022, du missile balistique russe de dernière génération Orechnik, dans l'ouest de l'Ukraine.
«Aujourd'hui, la fédération de Russie a officiellement revendiqué l'utilisation du missile balistique de portée intermédiaire, appelé 'Orechnik', dans la région de Lviv. Une telle frappe représente une menace grave et sans précédent pour la sécurité du continent européen, sapant la stabilité régionale et présentant des risques sérieux pour la paix et la sécurité internationale de manière plus large», a commenté l'ambassadeur ukrainien dans sa lettre au conseil.
La requête de l'Ukraine a été appuyée par six membres la France, le Royaume-Uni, la Lettonie, le Danemark, la Grèce et le Liberia, ont précisé des sources diplomatiques à l'AFP.
Source: AFP
En Ukraine, 2025 est l'«année la plus meurtrière» pour les civils après 2022
Avec plus de 2500 civils tués, l'année 2025 a été la «plus meurtrière» en Ukraine depuis la première année de l'invasion russe en 2022, selon un rapport des Nations unies publié lundi. «Le nombre total de victimes civiles en Ukraine en 2025 a atteint au moins 2514 morts et 12'142 blessés», en hausse de 31% comparé à 2024 et de 70% par rapport à 2023, selon le rapport de la mission de surveillance des droits humains de l'ONU en Ukraine (HRMMU).
Depuis le 24 février 2022, l'ONU a comptabilisé près de 15'000 civils tués et 40'600 blessés. Mais le nombre réel de victimes est «probablement considérablement plus élevé», notamment en raison de la difficulté d'accès à certaines zones, en particulier durant les premiers mois de l'invasion russe.
«Cette hausse est non seulement due à l'intensification des hostilités le long de la ligne de front, mais aussi à l'utilisation accrue d'armes de longue portée», a déclaré dans un communiqué Danielle Bell, la cheffe du HRMMU.
La Russie s'est emparée en 2025 de plus de 5600 km2, soit 0,94% de la superficie de l'Ukraine, davantage que dans les années 2024 et 2023 réunies, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP), deux centres de réflexion américains spécialisés dans l'étude des conflits.
Les efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale se sont intensifiés ces derniers mois mais n'ont pas permis d'avancée concrète à ce stade.
Source: AFP
Giorgia Meloni estime que l'Europe doit rétablir le dialogue avec la Russie
La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a estimé vendredi que «le moment est venu où l'Europe devrait parler aussi avec la Russie», plaidant pour la création d'un «envoyé spécial» européen qui permettrait de parler d'une seule voix.
«Si l'Europe décide de participer à la phase de négociations en cours en parlant avec une seule des parties, je crains qu'à la fin sa contribution positive soit limitée», a estimé Giorgia Meloni lors de sa conférence de presse de début d'année.
Source: AFP
Le tir d'un missile russe Orechnik est une «escalade inacceptable» estiment les dirigeants européens
Le tir d'un missile de dernière génération Orechnik par la Russie en Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi représente «une escalade» et est «inacceptable», ont estimé les dirigeants allemand, britannique et français, lors d'un appel téléphonique vendredi.
Les attaques «continues» de la Russie, «y compris l'utilisation d'un missile balistique de portée intermédiaire Orechnik dans l'ouest de l'Ukraine», représentent «une escalade et sont inacceptables», ont convenu Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer lors de cet appel, selon une porte-parole de Downing Street.
Source: AFP
Après les frappes russes sur Kiev, le maire appelle à évacuer la ville
Des frappes russes massives ont fait au moins quatre morts et privé de chauffage la moitié des immeubles résidentiels de Kiev, poussant le maire à appeler vendredi les habitants à évacuer "temporairement" la capitale ukrainienne.
Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe lancée en 2022, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a appelé les habitants à quitter «temporairement» la ville, alors que les températures oscillent entre -7 et -12°C.
«La moitié des immeubles d'habitation à Kiev, près de 6000, sont actuellement privés de chauffage», s'est-il alarmé. Dans les gares routières et ferroviaires de la capitale, aucune foule importante ni signe de panique n'était visible, selon des journalistes de l'AFP.
Source: AFP
L'Ukraine publie des images de débris du missile russe Orechnik
Le service ukrainien de sécurité (SBU) a publié vendredi des images de débris présentés comme ceux du missile de dernière génération Orechnik utilisé par Moscou pour frapper la région de Lviv (ouest) pendant la nuit.
Parmi les débris figurent des éléments de stabilisation et de guidage du missile, ainsi que des pièces de moteur, a affirmé le SBU dans un communiqué.
«En ciblant des infrastructures civiles dans notre pays, près de la frontière avec l'Union européenne, le Kremlin a tenté de détruire les systèmes vitaux de la région», a-t-il ajouté, sans préciser quelles cibles avaient été visées ni l'ampleur des dégâts.
Source: ATS
Les frappes russes massives sont un «test» pour les alliés de Kiev
L'Ukraine a estimé vendredi que les frappes massives russes contre son territoire, y compris avec le missile hypersonique Orechnik qui a touché l'ouest du pays, constituaient une «menace grave» pour l'Europe et un «test» pour l'Occident.
«Une telle frappe à proximité de la frontière de l'UE et de l'Otan constitue une grave menace pour la sécurité du continent européen et un test pour la communauté transatlantique», a estimé, sur X, le chef de la diplomatie ukrainienne Andriy Sybiha.
Source: ATS
La Russie dit avoir frappé l'Ukraine au moyen du missile hypersonique Orechnik
La Russie a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi des «cibles stratégiques» en Ukraine à l'aide du missile hypersonique Orechnik, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.
Ces frappes, dont le nombre et les objectifs exacts n'ont pas été précisés, sont intervenues «en réponse à l'attentat terroriste perpétré par le régime de Kiev» contre une résidence de Vladimir Poutine fin décembre, dont l'Ukraine affirme qu'il s'agit d'un «mensonge».
Source: AFP
Plus de 500'000 personnes sans électricité à la suite d'une attaque ukrainienne
Plus de 500'000 personnes sont privées d'électricité à la suite d'une attaque ukrainienne sur la région russe de Belgorod, a annoncé vendredi le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov.
«A 06h00 du matin aujourd'hui (03h00 GMT), 556'000 personnes de six municipalités sont sans électricité, quasiment le même nombre n'a pas de chauffage», a-t-il indiqué sur Telegram, précisant que 200'000 personnes étaient également privées d'eau et d'assainissement. La région jouxte la ville ukrainienne de Kharkiv.
Source: AFP
L'Ukraine en alerte aux missiles, au moins quatre morts à Kiev
L'ensemble du territoire de l'Ukraine a été placé en alerte dans la nuit de jeudi à vendredi face à une attaque de missiles russes, quatre morts et cinq blessés étant déjà à déplorer à Kiev, selon les autorités. «Deux morts dans la capitale. Cinq personnes blessées», a indiqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko, sur Telegram. En milieu de matinée, le bilan a été revu à quatre morts.
Le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, a précisé que «l'ennemi attaque massivement Kiev avec des drones explosifs».
A l'échelle nationale, l'armée de l'Air a lancé une «alerte aux missiles à travers toute l'Ukraine», évoquant des missiles balistiques provenant de la base de Kaspoutin Iar, à quelque 400 km à l'est de la frontière. Cette source a précisé que de tels missiles se dirigeaient notamment vers la capitale.
Source: AFP
Le document sur les garanties de sécurité américaines «pratiquement prêt» à être soumis à Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi que le document sur les garanties de sécurité que les Etats-Unis fourniraient à l'Ukraine après la fin de la guerre avec la Russie était «pratiquement prêt» à être soumis pour approbation à Donald Trump.
«Le document bilatéral sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine est désormais pratiquement prêt à être finalisé au plus haut niveau avec le président des Etats-Unis», a déclaré Zelensky sur Facebook, à l'issue de discussions entre les émissaires américains et ukrainiens à Paris.
Source: AFP