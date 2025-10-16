L'appel entre Trump et Poutine a commencé

17:38 heures

Trump dit qu'un «long» appel téléphonique avec Poutine a commencé

Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir commencé un «long» appel téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Trump dit qu'un «long» appel téléphonique avec Poutine a commencé Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Je suis actuellement en conversation avec le président Poutine. La conversation est en cours, elle est longue et j'en rendrai compte, tout comme le président Poutine, à la fin», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Source: AFP