La chute d'un drone provoque un incendie près du «palais de Poutine»

Des pompiers russes continuaient de lutter samedi contre un incendie, causé par des débris de drone ukrainien plus tôt dans la semaine, près du «palais» qui serait la propriété du président russe Vladimir Poutine sur les bords de la mer Noire.

Les autorités de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont annoncé jeudi que la chute d'un drone avait provoqué un incendie dans une «zone forestière» à proximité de la ville de Guélendjik. C'est dans cette zone que se situe une luxueuse résidence surnommée «le palais de Poutine», avec laquelle le président russe nie tout lien.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le ministère des Situations d'urgence a affirmé samedi que plus de 400 pompiers continuaient de combattre l'incendie près de Guélendjik. Des vidéos, publiées vendredi par cette source, montrent des flammes dévorant des arbres, un sol recouvert de cendres et un hélicoptère transportant de l'eau. Rien n'indique pour l'heure que l'incendie menace directement le «palais de Poutine», que les autorités russes n'ont jamais mentionné dans leurs différents communiqués.

L'opposant russe Alexeï Navalny, depuis décédé en prison dans des circonstances troubles, avait publié en 2021 une enquête accusant Vladimir Poutine d'être le propriétaire de cet immense domaine situé dans une zone touristique des bords de la mer Noire. Cet ensemble fastueux, financé par la corruption, compterait en outre des vignobles, une enceinte de hockey sur glace ou encore un casino, selon cette enquête. Vladimir Poutine a toujours nié en être le propriétaire.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations



