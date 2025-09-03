La Russie a pulvérisé l'Ukraine cette nuit

08:56 heures

La Russie a lancé cette nuit 526 drones et missiles sur l'Ukraine, selon Kiev

Photo: AFP

La Russie a lancé dans la nuit une vaste attaque, principalement sur l'ouest de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que Moscou avait lancé 502 drones et 24 missiles. Les autorités régionales ukrainiennes ont fait état de plusieurs blessés et des dégâts infligés à des infrastructures civiles ou des habitations.

Dans la région de Tcherniguiv (nord), 30'000 personnes sont actuellement privées d'électricité, a déclaré le chef de l'administration militaire, Viatcheslav Tchaus.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mercredi que «ces frappes sont clairement une démonstration russe. Poutine montre son impunité. Et cela exige sans aucun doute une réponse de la part du monde». Il appelle ses alliés à faire pression sur «l'économie de guerre» de Moscou, avant de s'entretenir avec des responsables des pays baltes et nordiques au Danemark.

Source: AFP