La Russie accusée de nouveaux crimes contre l'humanité
Les drones russes ont été utilisés sur plus de 300 km au-delà du Dniepr dans les territoires contrôlés par l'Ukraine, selon la Commission d'enquête internationale. Lundi à Genève, celle-ci a dénoncé des actes équivalant à des crimes contre l'humanité.
Dans un rapport en mai, les trois enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avaient déjà estimé que ces crimes avaient été perpétrés dans la région de Kherson. Depuis, ils ont établi que des drones ont ciblé des civils et des infrastructures civiles dans celles de Dnipropetrovsk et de Mykolaïv.
«Les preuves confirment désormais que les localités ciblées se trouvent à plus de 300 kilomètres» au-delà du Dniepr, a dit devant le Conseil le président de la Commission, Erik Møse. Les drones ont aussi été utilisés contre des ambulances ou les pompiers pour les empêcher d'oeuvrer après des attaques. Comme de nombreux civils ont été contraints de fuir, la Commission accuse la Russie du crime contre l'humanité de déplacement forcé de populations.
Deux morts dans un bombardement russe à Zaporijjia
Au moins deux personnes ont été tuées dans un bombardement aérien russe sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé lundi les autorités. Ce bombardement a également fait deux blessés, dont un se trouve dans un état grave, a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale de Zaporijjia, Ivan Fedorov.
D'autres attaques russes dans la nuit de dimanche à lundi ont fait un blessé à Kiev, et un autre à Soumy, selon des responsables locaux.
Une attaque de drones ukrainienne fait trois morts
Trois personnes ont été tuées et 16 blessées dimanche en Crimée, péninsule du sud de l'Ukraine annexée par Moscou, lors d'une attaque de drones ukrainienne dimanche soir, a indiqué le dirigeant local.
«Selon les données actualisées, trois personnes ont été tuées et seize blessées à la suite d'une attaque de drones dans la région de la ville de Foros», a écrit sur Telegram Sergueï Axionov, précisant que le sanatorium et une école de cette station balnéaire ont été endommagés lors de l'attaque.
De son côté, le ministère russe de la Défense avait plus tôt fait état de deux morts et 15 blessés dans ce qu'il a qualifié «d'attaque terroriste délibérée contre des cibles civiles». L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.
Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée. La Crimée, conquise en 2014, fait partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.
Poutine limoge le général Alexandre Lapine
Autrefois figure influente, il a dirigé les troupes russes lors de la guerre en Ukraine. Mais le colonel-général Alexandre Lapine a été démis de ses fonctions. Il a été libéré du service militaire. Jusqu'en octobre 2022, il commandait le groupe d'armées Centre des troupes russes en Ukraine.
Au lieu de succès militaires, cela s'est soldé par des pertes et des incidents. Par exemple, lorsque les Russes ont abandonné chars, véhicules et équipements sur le fleuve lors de leur retraite de la région de Kharkiv, une vidéo montrant les pontons détruits, destinés à traverser le fleuve, est devenue virale.
Ancien rival de Khadyrov
À l'époque, son principal adversaire au sein de ses propres rangs était le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Il s'en prenait à plusieurs reprises à Lapine. «Le pire n'est pas son manque de talent, mais plutôt le fait que les hauts gradés de l'état-major le couvrent», écrivait-il par exemple.
Mais son passage dans l'armée russe est désormais terminé. Le média «Tatar-Inform» a rapporté, sans citer de source, que Lapine allait devenir l'assistant du chef de la République du Tatarstan, Roustam Minnikhanov. Il sera chargé des questions liées à la guerre en Ukraine, à la défense et à l'accompagnement des anciens combattants.
Poutine ne croit pas que Trump l'arrêtera
Avec plus de 40 missiles et environ 580 drones, les attaques russes sur l'Ukraine n'avaient aucune nécessité militaire, selon Volodymyr Zelensky. Il s'agissait d'une stratégie russe délibérée visant à «terroriser les civils et détruire nos infrastructures», a souligné le président ukrainien.
Un article de «Bloomberg» paru ce samedi semble aller dans ce sens. Selon des sources proches de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin estime que l'escalade militaire est le meilleur moyen de contraindre l'Ukraine à négocier selon ses conditions. De plus, il ne s'attend pas à ce que le président américain Donald Trump l'en empêche.
Zelensky dit qu'il rencontrera Trump en marge du sommet annuel de l'ONU la semaine prochaine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il rencontrerait son homologue américain Donald Trump la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
Volodymyr Zelensky a déclaré à un groupe de journalistes, dont l'AFP, qu'il aurait «une réunion avec le président des Etats-Unis», ses commentaires étant placés sous embargo jusqu'à samedi. Il a précisé qu'il évoquerait les garanties de sécurité en cas d'accord de paix avec la Russie, mais aussi les sanctions contre Moscou que son pays réclame aux Etats-Unis.
Dnipropetrovsk pris pour cible
Le président ukrainien a exhorté les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou. Peu avant, les autorités de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, avait fait état d'une importante attaque russe de missiles et de drones.
«La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d'une attaque massive», a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l'administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d'entreprises détruits et des incendies. Selon Serguiï Lyssak, le dernier bilan fait état d'un mort et 26 blessés.
Les autorités de plusieurs autres région ukrainiennes avaient également fait état d'attaques importantes dans la nuit de vendredi à samedi.
Des frappes russes font un mort et une dizaine de blessés à Dipropetrovsk
Des frappes russes ont fait un mort et 13 blessés dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, qui a subi une forte attaque de missiles et drones, ont indiqué tôt samedi les autorités régionales. Les autorités de plusieurs autres région ukrainiennes ont fait état d'attaques importantes dans la nuit de vendredi à samedi.
«La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d'une attaque massive», a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l'administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d'entreprises détruits et des feux. «Selon les données préliminaires, une personne est décédée à la suite des actes de terreur ennemis (...) Treize autres ont été blessées», a-t-il détaillé.
La Russie nie avoir violé l'espace aérien estonien
Le ministère russe de la Défense a nié samedi que trois de ses avions militaires aient violé l'espace aérien estonien après l'interception de trois appareils russes par des avions de l'Otan vendredi.
«Le 19 septembre (...) trois chasseurs russes MiG-31 ont effectué un vol prévu depuis la Carélie vers un aérodrome de la région de Kaliningrad», enclave russe située entre la Lituanie et la Pologne, indique le ministère sur Telegram.
«Le vol s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien, sans violer les frontières d'autres Etats, ce qui est confirmé par les moyens de contrôle objectif», poursuit-il. «Pendant le vol, les avions russes ne se sont pas écartés de la route aérienne convenue et n'ont pas violé l'espace aérien estonien», affirme le ministère. Il précise que les avions ont survolé «les eaux neutres de la mer Baltique à une distance de plus de trois kilomètres de l'île de Vaindloo» dans le Golfe de Finlande.
Après l'épisode de l'Estonie, l'Ukraine dénonce une nouvelle intimidation de la Russie
L'Ukraine, par le biais du chef de son chef de la diplomatie Andriï Sybiga, a dénoncé vendredi une «escalade» de la part de la Russie après l'interception par des avions de chasse de l'OTAN de trois MiG-31 russes entrés dans l'espace aérien de l'Estonie.
«Tant qu'elle ne recevra pas de réponse vraiment forte, (la Russie) ne fera que devenir plus arrogante et agressive», a-t-il estimé.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé l'incident «scandaleux». «Il s'agit d'une campagne systématique menée par la Russie contre l'Europe, contre l'OTAN, contre l'Occident. Et cela nécessite une réponse systématique.»
