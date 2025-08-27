Les hommes ukrainiens de 18 à 22 ans sont autorisés à se rendre à l'étranger

Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi permettre aux hommes âgés de 18 à 22 ans de quitter leur pays pour se rendre à l'étranger, un assouplissement de la loi martiale en vigueur à cause de l'invasion russe.

La Première ministre ukrainienne , Ioulia Svyrydenko, à Kiev, le 17 juillet 2025. Photo: keystone-sda.ch

Jusque-là, depuis le début de la guerre en février 2022, les hommes âgés de 18 à 60 ans avaient interdiction de quitter l'Ukraine, sauf exceptions. Des milliers d'entre eux tentent de le faire illégalement chaque année, parfois au péril de leur vie.

«Le gouvernement a mis à jour la procédure de franchissement de la frontière nationale. Les hommes âgés de 18 à 22 ans pourront franchir la frontière sans entrave pendant la loi martiale», a annoncé sur Telegram la Première ministre Ioulia Svyrydenko.

Maintenir les liens avec l'Ukraine

Selon elle, cette décision s'applique à «tous les citoyens des âges concernés», y compris à ceux «qui se trouvent actuellement à l'étranger» et qui peuvent donc retourner en Ukraine et en repartir librement. «Nous voulons que les Ukrainiens maintiennent autant que possible leurs liens avec l'Ukraine», a expliqué Ioulia Svyrydenko.

Les 18-22 ans ne sont pas concernés par la mobilisation militaire, dont l'âge minimal avait été abaissé en avril 2024 à 25 ans. L'armée avait en revanche mis en place un contrat assorti d'incitations financières pour cette tranche de la population masculine, qui n'a pas eu le succès escompté.

Soure: AFP