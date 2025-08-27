Le Kremlin dit qu'une rencontre Poutine-Zelensky doit être «bien préparée»
Le Kremlin a affirmé mercredi que toute rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, réclamée par Kiev et Washington, devait être «bien préparée», suggérant qu'elle n'était donc pas à l'ordre du jour pour Moscou.
«Les chefs des groupes de négociations (russe et ukrainien, NDLR) sont en contact», a d'abord déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien, tout en disant ne pas être en mesure d'indiquer une date pour de futurs pourparlers entre les deux pays. «Tout autre contact à haut niveau, ou au plus haut niveau, doit être bien préparé, afin d'être fructueux», a-t-il ajouté, ce terme désignant une rencontre entre les présidents russe et ukrainien.
Source: AFP
Le Kremlin «défavorable» à l'envoi de troupes européennes en Ukraine
La Russie s'est dite mercredi «défavorable» à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine en cas d'accord de paix entre Kiev et Moscou, a déclaré le Kremlin, alors que Kiev travaille sur d'éventuelles garanties de sécurité avec ses alliés occidentaux.
«Il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a que des armées de pays spécifiques, qui sont pour la plupart membres de l'OTAN», a ajouté le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.
Source: AFP
Les hommes ukrainiens de 18 à 22 ans sont autorisés à se rendre à l'étranger
Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi permettre aux hommes âgés de 18 à 22 ans de quitter leur pays pour se rendre à l'étranger, un assouplissement de la loi martiale en vigueur à cause de l'invasion russe.
Jusque-là, depuis le début de la guerre en février 2022, les hommes âgés de 18 à 60 ans avaient interdiction de quitter l'Ukraine, sauf exceptions. Des milliers d'entre eux tentent de le faire illégalement chaque année, parfois au péril de leur vie.
«Le gouvernement a mis à jour la procédure de franchissement de la frontière nationale. Les hommes âgés de 18 à 22 ans pourront franchir la frontière sans entrave pendant la loi martiale», a annoncé sur Telegram la Première ministre Ioulia Svyrydenko.
Maintenir les liens avec l'Ukraine
Selon elle, cette décision s'applique à «tous les citoyens des âges concernés», y compris à ceux «qui se trouvent actuellement à l'étranger» et qui peuvent donc retourner en Ukraine et en repartir librement. «Nous voulons que les Ukrainiens maintiennent autant que possible leurs liens avec l'Ukraine», a expliqué Ioulia Svyrydenko.
Les 18-22 ans ne sont pas concernés par la mobilisation militaire, dont l'âge minimal avait été abaissé en avril 2024 à 25 ans. L'armée avait en revanche mis en place un contrat assorti d'incitations financières pour cette tranche de la population masculine, qui n'a pas eu le succès escompté.
Soure: AFP
L'Ukraine reconnaît que les troupes russes ont pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk
L'Ukraine a reconnu mardi pour la première fois que les troupes russes ont pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk (centre-est), où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet.
«Oui, ils sont entrés» dans ce territoire, où «les combats se poursuivent actuellement», a déclaré à l'AFP Viktor Tregoubov, porte-parole de l'armée ukrainienne pour cette zone. Kiev démentait jusque-là toute avancée russe dans cette région.
Source: AFP
Trump a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky
Donald Trump a répondu par l'affirmative lundi lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il avait parlé à Vladimir Poutine depuis son sommet à la Maison Blanche il y a une semaine avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.
«Je crois que nous allons mettre fin à la guerre» a dit le président américain, sans donner plus de précisions et alors que son projet de réunir les présidents russe et ukrainien autour d'une même table semble dans l'impasse.
«Ils ne s'aiment pas»
«Ils ne s'aiment pas», a seulement lancé Donald Trump, interrogé à ce sujet. «Toutes les conversations que j'ai avec lui sont de bonnes conversations, malheureusement le jour suivant une bombe est larguée sur Kiev ou ailleurs et cela me met en colère», a encore dit le président américain, qui a rencontré son homologue russe en Alaska il y a une dizaine de jours.
«Ce n'était pas facile pour lui d'aller en Alaska», a affirmé Donald Trump, alors que Volodymyr Zelensky a estimé au contraire que c'était une «victoire» pour le président russe d'être ainsi reçu sur le sol américain.
Le président américain a indiqué que sa conversation avec son homologue russe pendant leur rencontre avait également porté sur la volonté de «dénucléariser». «Nous allons inclure la Chine» dans ce dialogue, a-t-il assuré.
Source: AFP
L'Ukraine dénonce la participation de Wooody Allen à un festival de cinéma russe
L'Ukraine a dénoncé lundi la participation par visioconférence du célèbre réalisateur américain Woody Allen à un festival de cinéma de Moscou, estimant qu'il s'agissait d'une «insulte» aux victimes de l'invasion russe.
Le cinéaste, âgé de 89 ans et répudié par une grande partie de son industrie en raison d'accusations d'agression sexuelle contre sa fille adoptive, s'est exprimé dimanche lors d'un événement en ligne de la Semaine du film international de Moscou.
«Il choisit de fermer les yeux»
Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a estimé que sa participation constituait «une honte et une insulte au sacrifice des acteurs et cinéastes ukrainiens qui ont été tués ou blessés par des criminels de guerre russes».
Woody Allen «choisit de fermer les yeux sur les atrocités que la Russie commet en Ukraine», a dénoncé le ministère, estimant que la culture ne devait jamais "être utilisée pour blanchir des crimes".
Il pourrait tourner en Russie
La conférence à laquelle a participé Woody Allen était modérée par le réalisateur russe Fiodor Bondartchouk, soutien du président Vladimir Poutine. Lors de cette session, Woody Allen a affirmé qu'il envisagerait de tourner en Russie si cela lui était proposé, selon l'agence de presse d'Etat Ria Novosti.
«Si de telles propositions existaient, je m'assiérais et réfléchirais à un scénario sur le bien-être que l'on peut ressentir à Moscou et à Saint-Pétersbourg», a-t-il dit.
Berlin exige veut des «garanties de sécurité fiables» pour Kiev
Le vice-chancelier allemand Lars Klingbeil a demandé lundi des «garanties de sécurité fiables» pour l'Ukraine, lors d'une visite à Kiev. Il a annoncé que Berlin maintiendrait un soutien militaire annuel de 9 milliards d'euros au pays en guerre.
A son arrivée, le numéro 2 du gouvernement a appelé à un cessez-le-feu et à «des garanties de sécurité fiables qui assurent une paix durable pour l'Ukraine».
9 milliards d'aide par année
Si «nous sommes au début des discussions» sur ces garanties, qui peuvent revêtir «des formes très différentes», Lars Klingbeil a pointé les objectifs d'une «armée ukrainienne réellement forte», et qu'une «production d'armements soit également intensifiée ici en Ukraine» pour que le pays puisse «se défendre et dissuader.»
Premier soutien de l'Ukraine en Europe, l'Allemagne maintiendra «chaque année» l'effort de 9 milliards d'euros déjà consenti en 2025, a aussi assuré le ministre des Finances. Cet engagement vaut pour «les budgets 2025, 2026, et au-delà», a-t-il dit. Cette enveloppe comprend essentiellement l'aide militaire, qui s'établira à 8,5 milliards en 2026 et 2027, mais aussi l'aide civile et l'accueil des réfugiés ukrainiens en Allemagne.
Source: ATS
Le président polonais refuse de prolonger les aides aux ukrainiens
Le président nationaliste polonais Karol Nawrocki a opposé lundi son veto à un projet de loi prolongeant les aides aux réfugiés ukrainiens vivant en Pologne. Il a proposé de les limiter aux Ukrainiens ayant un emploi.
Ces aides «devraient être réservées uniquement aux Ukrainiens qui s'appliquent à travailler en Pologne», a-t-il déclaré à la presse, ajoutant qu'il «ne changerait pas d'avis».
Le projet de loi, proposé par le gouvernement pro-européen et adopté par le Parlement, prévoyait le prolongement des aides dont bénéficient les enfants des réfugiés ukrainiens. La loi actuelle expire fin septembre et la nouvelle devait prolonger ces aides jusqu'en mars 2026.
Couverture médicale gratuite
Karol Nawrocki, qui pendant la campagne électorale avait bataillé pour réduire ces aides, estime toutefois que celles-ci ne devraient être attribuées qu'aux Ukrainiens ayant un emploi en Pologne.
Selon lui, les réfugiés ukrainiens ne travaillant pas en Pologne ne devraient plus bénéficier de la couverture médicale gratuite, «car cela nous place dans une situation où les citoyens polonais, dans leur propre pays, sont traités moins bien que nos invités ukrainiens».
«L'ABC de la décence humaine»
Ce veto a été fermement condamné par le gouvernement pro-européen de Donald Tusk. «On ne peut pas punir pour une perte d'emploi – surtout pas les enfants innocents. C'est l'ABC de la décence humaine», a déclaré sur X la ministre du Travail Agnieszka Dziemianowicz-Bak.
Selon la confédération patronale Lewiatan, le veto du président «est une mauvaise nouvelle», aussi bien pour les Ukrainiens vivant en Pologne que pour les entrepreneurs qui les emploient. Elle a souligné que jusqu'à 80% des citoyens ukrainiens vivant en Pologne sont actifs professionnellement, «ce qui est l'un des taux les plus élevés parmi les réfugiés de guerre dans les pays de l'OCDE».
L'armée russe revendique la capture d'une nouvelle localité
L'armée russe a revendiqué lundi la prise d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk, territoire du centre-est de l'Ukraine où elle a pénétré pour la première fois en juillet. Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, ses troupes ont capturé le village de Zaporizké, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Velyka Novossylka sous contrôle russe depuis janvier.
Zelensky veut voir Poutine, Moscou lui reproche son insistance
Volodymyr Zelensky a réitéré dimanche, à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Ukraine, sa volonté de rencontrer Vladimir Poutine, qu’il considère comme le moyen «le plus efficace pour avancer» dans les négociations de paix. Moscou lui reproche toutefois de réclamer cette rencontre «coûte que coûte». Le Premier ministre canadien Mark Carney a mis en garde contre la poursuite de l’invasion russe sans réponse internationale, appelant à un cessez-le-feu et à une pression combinée sur la Russie pour garantir sécurité et paix.
Sur le terrain, le conflit reste actif: les forces ukrainiennes ont repris trois villages de la région de Donetsk, tandis qu’une frappe de drone russe a tué une femme de 47 ans et provoqué des dommages matériels. Dans le même temps, l’Ukraine a lancé des attaques de drones sur le territoire russe, touchant une centrale nucléaire dans la région de Koursk et un terminal pétrolier à Oust-Louga, revendiquant ces opérations comme une réponse à l’absence de progrès dans les pourparlers.
Malgré les tensions, des échanges de prisonniers et de civils continuent entre Kiev et Moscou, avec 146 détenus remis dans chaque camp dimanche, illustrant l’un des rares domaines de coopération persistants après trois ans et demi de guerre. Les efforts diplomatiques semblent néanmoins s’enliser, alors que Washington tente de jouer un rôle de médiateur, avec la présence d’émissaires américains et de rencontres entre Donald Trump, Zelensky, Poutine et les dirigeants européens.
Volodymyr Zelensky a réitéré dimanche, à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Ukraine, sa volonté de rencontrer Vladimir Poutine, qu’il considère comme le moyen «le plus efficace pour avancer» dans les négociations de paix. Moscou lui reproche toutefois de réclamer cette rencontre «coûte que coûte». Le Premier ministre canadien Mark Carney a mis en garde contre la poursuite de l’invasion russe sans réponse internationale, appelant à un cessez-le-feu et à une pression combinée sur la Russie pour garantir sécurité et paix.
Sur le terrain, le conflit reste actif: les forces ukrainiennes ont repris trois villages de la région de Donetsk, tandis qu’une frappe de drone russe a tué une femme de 47 ans et provoqué des dommages matériels. Dans le même temps, l’Ukraine a lancé des attaques de drones sur le territoire russe, touchant une centrale nucléaire dans la région de Koursk et un terminal pétrolier à Oust-Louga, revendiquant ces opérations comme une réponse à l’absence de progrès dans les pourparlers.
Malgré les tensions, des échanges de prisonniers et de civils continuent entre Kiev et Moscou, avec 146 détenus remis dans chaque camp dimanche, illustrant l’un des rares domaines de coopération persistants après trois ans et demi de guerre. Les efforts diplomatiques semblent néanmoins s’enliser, alors que Washington tente de jouer un rôle de médiateur, avec la présence d’émissaires américains et de rencontres entre Donald Trump, Zelensky, Poutine et les dirigeants européens.