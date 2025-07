La présidente du Conseil national, Maja Riniker, poursuit sa visite en Ukraine. Après Kiev, elle s'est rendue à Kharkiv pour rencontrer les autorités locales et visiter des projets suisses d'aide humanitaire, de déminage et de formation professionnelle.

Maja Riniker a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mardi 8 juillet 2025, à Kiev. Photo: X/@ParlCH

ATS Agence télégraphique suisse

Au deuxième jour de sa visite en Ukraine, la présidente du Conseil national Maja Riniker s'est rendue mardi dans la région de Kharkiv, dans l'est du pays. Elle y a rencontré les autorités locales et a visité des projets suisses, ont indiqué les services du Parlement.

«Ces rencontres sont très précieuses, car elles me permettent de mieux comprendre la contribution de la Suisse et les conditions de vie sur place», a déclaré Maja Riniker, citée dans le message diffusé sur le réseau social X. La Suisse soutient dans la région de Kharkiv des projets dans le cadre de l'aide humanitaire, du déminage et de la formation professionnelle.

La conseillère nationale PLR argovienne avait rencontré lundi à Kiev le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, ainsi que le président du pays, Volodymyr Zekensky. Ce dernier a remercié la Suisse pour son soutien et a exprimé l'espoir que Berne s'associe également aux efforts de rapatriement des enfants ukrainiens enlevés en Russie.

Soutien financier

Maja Riniker est accompagnée dans son voyage par le président de la commission de politique extérieure du Conseil national, Laurent Wehrli (PLR/VD). Lors des entretiens de lundi avec Rouslan Stefantchouk et d'autres représentants du Parlement ukrainien, la présidente du National a réaffirmé la volonté de la Suisse de s'engager en faveur d'une paix durable et juste fondée sur la charte de l'ONU, soulignait un communiqué des services du Parlement.

A la fin mai, la Confédération avait déjà débloqué 5,16 milliards de francs pour soutenir les Ukrainiens en Ukraine et en Suisse. Entre 2025 et 2036, l'Ukraine bénéficiera d'un soutien supplémentaire de 5 milliards de francs.