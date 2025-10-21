La ligne de front doit être la «base» des négociations

10:41 heures

La ligne de front entre Russes et Ukrainiens doit servir de «base» aux négociations de paix

La ligne de front entre les forces ukrainiennes et russes doit servir de «base» aux négociations de paix, ont plaidé mardi le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, dont ceux de la France, la Grande-Bretagne ainsi que l'Allemagne.

La ligne de front entre Russes et Ukrainiens doit servir de «base» aux négociations de paix, déclare Zelensky. Photo: AFP

«Nous soutenons fermement la position du président Trump selon laquelle les combats doivent cesser immédiatement, et que la ligne de contact actuelle doit servir de base pour les négociations», écrivent ces dirigeants dans ce communiqué commun.

«Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force», ajoutent toutefois ces dirigeants, qui s'engagent également à maintenir leur soutien pour que l'Ukraine reste «dans la position la plus forte possible, avant, pendant et après tout cessez-le-feu».

Source: AFP