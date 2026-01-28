La guerre a fait près de 2 millions de victimes militaires

La guerre en Ukraine a fait près de deux millions de victimes militaires russes et ukrainiens – blessés, tués et disparus confondus – selon une étude publiée mardi par un cercle de réflexion américain. Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 325'000 morts sur un total estimé à 1,2 million de victimes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près de quatre ans, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

«Aucune grande puissance n'a subi autant de morts et de victimes dans aucune guerre depuis la Seconde Guerre mondiale», selon le CSIS, qui affirme que «les forces russes avancent remarquablement lentement sur le champ de bataille». Kiev a également subi des pertes importantes. Le conflit a causé entre 500'000 et 600'000 victimes, parmi lesquelles 100'000 à 140'000 morts – entre février 2022 et décembre 2025, selon le groupe de réflexion.

«Le nombre total de victimes russes et ukrainiennes serait de 1,8 million et pourrait atteindre deux millions au printemps 2026», a déclaré le CSIS. Les civils ont également payé un lourd tribut à la guerre. Selon un rapport de la mission de surveillance des droits humains de l'ONU en Ukraine publié début janvier, l'année 2025 a été la «plus meurtrière» depuis la première année de l'invasion russe en 2022, avec plus de 2'500 civils tués.

Depuis le 24 février 2022, l'ONU a comptabilisé près de 15'000 civils ukrainiens tués et 40'600 blessés. Mais le nombre réel de victimes est «probablement considérablement plus élevé», notamment en raison de la difficulté d'accès à certaines zones, en particulier durant les premiers mois de l'invasion russe.

Source: AFP